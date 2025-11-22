ICONSPORT_267396_0304

Le PSG exige 50 millions d'euros pour Fabian Ruiz

PSG22 nov. , 17:00
parCorentin Facy
Sous contrat avec le PSG jusqu’en juin 2027, Fabian Ruiz est extrêmement convoité. Le FC Barcelone reste très attentif à la situation de l’international espagnol, dont le prix a été fixé à 50 millions d’euros.
Acheté par le Paris Saint-Germain au Napoli pour 22 millions d’euros en août 2022, Fabian Ruiz a mis du temps avant de s’imposer comme un leader dans la capitale française. L’arrivée sur le banc de Luis Enrique a finalement servi d’électrochoc au joueur formé au Betis Séville, lequel est désormais incontestable au PSG au même titre que Joao Neves ou encore Vitinha. Sous contrat avec le club Bleu et Rouge jusqu’en 2027, Fabian Ruiz fait partie des joueurs très convoités dans l’optique du prochain mercato.

Fabian Ruiz toujours suivi par le Barça

Une tendance confirmée par le site Don Balon, qui parle de nouveau d’un potentiel intérêt du FC Barcelone pour l’international espagnol (41 sélections). Il y a quelques jours, on apprenait que le PSG ne s’opposerait pas au départ de Fabian Ruiz… en cas de retour au Betis, ce que souhaite le joueur à la fin de sa carrière. En revanche, aucun cadeau ne sera fait au Barça. La preuve, le média indique que le Paris Saint-Germain réclame au moins 50 millions d’euros pour vendre son milieu de terrain d’1m86 et cela même si en fin de saison, il ne lui restera plus qu’un an de contrat.
Nasser Al-Khelaïfi n’a pas du tout l’intention de brader Fabian Ruiz à un concurrent direct en Ligue des Champions. Surtout, en fixant un prix si élevé pour un joueur en fin de contrat douze mois plus tard, le PSG déclare l’ancien Napolitain intransférable ou presque. Et pour cause, l’état-major francilien sait pertinemment que le Barça n’aura pas les moyens de s’aligner sur un tel tarif. Joan Laporta va donc devoir creuser d’autres pistes pour renforcer son entrejeu lors du prochain mercato car à moins d'un tremblement de terre, Fabian Ruiz ne rejoindra pas la Catalogne. Reste à voir si le joueur né à Los Palacios prolongera son contrat au PSG ou si le club parisien prendra le risque de voir partir libre en 2027.
Derniers commentaires

Carine Galli, un gros malaise sur RMC

Pauvre petite écervelée. Alors si tu crois ce que tu écris ,rembourse tes heures supplémentaires que tu as perçu au delà des 35 h à ton employeur. Déjà pour le foot tu étais limite ,mais dans les problèmes de société tu es ignares. Ceccaldi a bien fait de partir loin vu tes manques de réflexion et surtout tes incompétences flagrantes de la vie .

Le groupe décimé de l'OL contre Auxerre

Mais vous avez tollisso . Il s'est entraîné toute la semaine à tomber par terre au moindre contact ( version contre Brest ) . Avec un tel énergumène en fin de carrière , blessé la plupart du temps, vous n'irez pas loin . Même s'il marque encore quelques buts. Il est le résumé de la HONTE du football

Le Real s’acharne et offre 150 millions d’euros au PSG

Il peut doubler la mise et khaleifi n'acceptera pas . Le président du Real s'est brûlé les ailes économiquement au Qatar (en tant qu'entrepreneur de société de bâtiment à cause de l'affaire Mbappé) et au niveau du PSG aucune transaction n'est possible avec un tel lâche

TV : Ligue 1 et C1, 100% du foot sur Canal+ pour 650 millions ?

45e par an la deuxième année quand tu as l'offre sport

OM : Robinio Vaz vendu une fortune par Marseille ?

T'as pas du le voir a l'œuvre alors.. quand je vois qu'en équipe de France il y a mateta ikone olise voir thauvin... je vois pas pourquoi il n'y serait pas dans un avenir très proche si il continu sur cette lancée..

