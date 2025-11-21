Fabian Ruiz s’éloigne, le PSG tente un coup au Real

Toujours attaché au Bétis, Fabian Ruiz espère retrouver son club formateur avant la fin de sa carrière. Le Paris Saint-Germain commence à anticiper son départ et pense à arracher le Français Eduardo Camavinga au Real Madrid.

Je ne le cache pas, je suis supporter du Betis, j'aimerais revenir un jour et terminer ma carrière ici, je ne sais pas quand, annonçait le Parisien pendant le récent rassemblement de la Roja. J'espère que cela arrivera. » Sur le point de se réengager avec le champion d’Europe, l’ancien joueur de Naples n’a sans doute pas prévu de rentrer au bercail dans l’immédiat. Le Paris Saint-Germain est fixé sur l’avenir de Fabian Ruiz. Sous contrat jusqu’en 2027, le milieu de 29 ans négocie une prolongation. Mais l’Espagnol compte bien retrouver son club formateur avant la fin de sa carrière. «, annonçait le Parisien pendant le récent rassemblement de la Roja.» Sur le point de se réengager avec le champion d’Europe, l’ancien joueur de Naples n’a sans doute pas prévu de rentrer au bercail dans l’immédiat.

Camavinga après Fabian Ruiz ?

Il n’empêche que le Paris Saint-Germain peut commencer à anticiper son départ. Le recrutement d’un joueur de ce calibre prend du temps. C’est pourquoi la direction francilienne a déjà entamé ses recherches. Selon les informations du média Foot Parisien, le pensionnaire du Parc des Princes a un faible pour Eduardo Camavinga. Le Français possède un profil très différent de celui de Fabian Ruiz. Mais ses qualités semblent plaire au conseiller sportif Luis Campos et à l’entraîneur Luis Enrique.

Il faut dire que le milieu du Real Madrid répond souvent aux attentes sur le terrain. Du moins lorsque son physique le lui permet. Depuis quelques années, l’international tricolore n’est pas épargné par les blessures. Ses nombreux passages à l’infirmerie ont forcément ralenti sa progression. Pas de quoi refroidir le Paris Saint-Germain qui peut néanmoins s’attendre à un dossier compliqué. Sans parler des tensions entre les deux clubs, il serait étonnant de voir la Maison Blanche accepter le départ d’Eduardo Camavinga dont les performances donnent satisfaction à Xabi Alonso.