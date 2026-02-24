Procès pour viol, le PSG au soutien d’Hakimi

Le PSG a bien pris note de la décision de la justice d'aller jusqu'au procès pour les accusations de viol contre Achraf Hakimi.

Cela a été dévoilé ce mardi, Achraf Hakimi devra bien répondre des accusations de viol dont il fait l’objet au cours d’un procès. Des faits qui datent d’il y a trois ans de cela, quand le latéral marocain avait fait venir une jeune femme chez lui dans la nuit. Depuis, les version divergent radicalement entre le joueur du PSG et la jeune femme, qui accuse le football de l’avoir forcé dans le but d’avoir des relations sexuelles, sans que cela n'aille jusque-là. La juge d’instruction a, selon Le Parisien, estimé qu’il y avait suffisamment de matière pour un procès, notamment en raison « d’une contrainte exercée pour parvenir à des actes de pénétration ».

Le quotidien francilien se penche ce mardi soir sur la position du Paris SG, qui a décidé depuis le début de cette affaire de soutenir son joueur, présumé innocent. « C’est entre les mains de la justice », s’est contenté de dire Luis Enrique, en espagnol afin de ne pas commettre d’impair. Moins officiellement, Paris estime qu’il est de son devoir de faire en sorte que cette affaire ne perturbe pas le joueur, innocent jusqu’à preuve du contraire. Et on estime que cette période devrait bien se passer sur le plan sportif. Car même si le Marocain est mécontent de l’évolution de cette affaire selon ses propres dires sur les réseaux, il n’a jamais été perturbé sportivement par ces révélations vient même de délivrer la meilleure saison de sa carrière, Ballon d’Or africain en récompense.