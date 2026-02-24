ICONSPORT_356164_0291

Procès pour viol, le PSG au soutien d’Hakimi

PSG24 févr. , 21:00
parGuillaume Conte
3
Le PSG a bien pris note de la décision de la justice d'aller jusqu'au procès pour les accusations de viol contre Achraf Hakimi.
Cela a été dévoilé ce mardi, Achraf Hakimi devra bien répondre des accusations de viol dont il fait l’objet au cours d’un procès. Des faits qui datent d’il y a trois ans de cela, quand le latéral marocain avait fait venir une jeune femme chez lui dans la nuit. Depuis, les version divergent radicalement entre le joueur du PSG et la jeune femme, qui accuse le football de l’avoir forcé dans le but d’avoir des relations sexuelles, sans que cela n'aille jusque-là. La juge d’instruction a, selon Le Parisien, estimé qu’il y avait suffisamment de matière pour un procès, notamment en raison « d’une contrainte exercée pour parvenir à des actes de pénétration ».
Le quotidien francilien se penche ce mardi soir sur la position du Paris SG, qui a décidé depuis le début de cette affaire de soutenir son joueur, présumé innocent. « C’est entre les mains de la justice », s’est contenté de dire Luis Enrique, en espagnol afin de ne pas commettre d’impair. Moins officiellement, Paris estime qu’il est de son devoir de faire en sorte que cette affaire ne perturbe pas le joueur, innocent jusqu’à preuve du contraire. Et on estime que cette période devrait bien se passer sur le plan sportif. Car même si le Marocain est mécontent de l’évolution de cette affaire selon ses propres dires sur les réseaux, il n’a jamais été perturbé sportivement par ces révélations vient même de délivrer la meilleure saison de sa carrière, Ballon d’Or africain en récompense.
A. Hakimi Mouh

A. Hakimi Mouh

MoroccoMaroc Âge 27 Défenseur

Coupe de France

2025/2026
Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Super Cup

2025/2026
Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

World Cup

2026
Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Friendly International

2026
Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Champions League

2025/2026
Matchs6
Buts1
Passes décisives3
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0

Ligue 1

2025/2026
Matchs12
Buts2
Passes décisives0
Jaune2
Rouge1
Jaune Rouge0
3
Derniers commentaires

LdC : Bodo/Glimt sort l'Inter Milan !

Bodo glimt aussi a acheté le match puisqu ils ont battu l inter comme Paris

OL : Endrick va faire pleurer l'OM

Si Marseille perd contre lyon c est la cata...😬🙄🙄😬🤐

LdC : Bodo/Glimt sort l'Inter Milan !

La tronche de la Série A cette année...

OL : Endrick va faire pleurer l'OM

En dehors des mêmes constats que nous partageons tu soulèves un point important également en défaveur de Fonseca que je tiens en partie responsable de nos joueurs blessés ou usés par une gestion d'effectif très mauvaise et peu préventive. Je disais il y a déjà 4 mois que la gestion de Fonseca était vraiment mauvaise et finirait par amener beaucoup de joueurs à l'infirmerie en donnant trop peu de temps à des joueurs qui en méritaient un peu plus et à contrario choisissait de solliciter beaucoup trop les organismes des titulaires avec des changements toujours trop tardifs et pas assez nombreux. Et bien évidemment comme tu le soulignes quand tu ajoutes à cela des compos et des schémas tactique ou de positionnement invitant à subir ou courir après le ballon c'est encore bien pire.

L'ancien capitaine du XV de France rejoint l'OL (officiel)

on avait pas déjà Daniel Congré??? il est passé ou? il a encore joué avec son pistolet?

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
54231733521933
2
Lens
52231715442024
3
O. Lyonnais
45231436372314
4
O. Marseille
40231247483117
5
LOSC Lille
3723114836315
6
Rennes
3723107637352
7
Strasbourg
3423104939309
8
Monaco
3423104938362
9
Lorient
32238873236-4
10
Toulouse
312387833276
11
Brest
30238693134-3
12
Angers SCO
292385102228-6
13
Le Havre
26236892029-9
14
Nice
242366113043-13
15
Paris
232358102740-13
16
Auxerre
172345141733-16
17
Nantes
172345142240-18
18
Metz
132334162252-30

Loading