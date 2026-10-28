L'OM et Adidas, accord trouvé pour 2027 et un chèque record

Puma et Adidas ont fini par s'entendre et finalement la marque aux trois bandes sera bien l'équipementier de l'Olympique de Marseille dès la saison prochaine. L'OM peut se frotter les mains avec un contrat record.

L'Equipe annonce qu'un accord entre Puma et Adidas est intervenu afin que ce changement intervienne l'an prochain. Tout cela devrait être officialisé la semaine prochaine à l'occasion d'un événement organisé par l'équipementier allemand dans la cité phocéenne. De son côté, les dirigeants de l'OM n'ont pas souhaité confirmer cette révolution qui se prépare au moment où On le savait depuis plusieurs semaines, après être devenu l'équipementier de l'OM en 2018, Puma va finalement céder sa place à Adidas. Mais, alors que le contrat qui liait le club phocéen à Puma devait s'achever en 2028,annonce qu'un accord entre Puma et Adidas est intervenu afin que ce changement intervienne l'an prochain. Tout cela devrait être officialisé la semaine prochaine à l'occasion d'un événement organisé par l'équipementier allemand dans la cité phocéenne. De son côté, les dirigeants de l'OM n'ont pas souhaité confirmer cette révolution qui se prépare au moment où l'arrivée d'un ou plusieurs partenaires financiers est évoquée . Pour Frank McCourt c'est évidemment une excellente nouvelle, car Adidas ne revient pas à l'Olympique de Marseille les mains vides.

L'OM dans le Top 20 Mondial

Mathieu Grégoire révèle que la marque aux trois bandes versera entre 32 et 35 millions d'euros par an à l'OM, alors que Puma payait autour de 20 millions d'euros par saison. Un énorme bond en avant sur le plan financier qui en dit long sur la popularité de l'Olympique de Marseille et son énorme potentiel marketing. On est forcément très loin des 120 millions d'euros payés par Adidas pour fournir le Real Madrid, où même des 100 millions d'euros déboursés chaque année par Nike pour être l'équipementier du Paris Saint-Germain, mais cela place le club phocéen dans le Top 20 mondial. Ce qui n'est pas rien dans la mesure où sportivement l'OM ne figure pas dans ce top 20.

Entre Adidas et l'Olympique de Marseille c'est une longue histoire d'amour qui reprend. Personne n'a évidemment oublié que Bernard Tapie a été le patron de l'équipementier allemand, qu'il avait racheté en 1990 et dont la vente lui a valu les soucis que l'on connaît. Robert Louis-Dreyfus a lui aussi été aux commandes d'Adidas, entreprise désormais gérée par de grands investisseurs institutionnels internationaux.