L'OM et Adidas, accord trouvé pour 2027 et un chèque record

L'OM et Adidas, accord trouvé pour 2027 et un chèque record

OM
parClaude Dautel
0
Ajouter comme source préférée sur Google
Puma et Adidas ont fini par s'entendre et finalement la marque aux trois bandes sera bien l'équipementier de l'Olympique de Marseille dès la saison prochaine. L'OM peut se frotter les mains avec un contrat record.
On le savait depuis plusieurs semaines, après être devenu l'équipementier de l'OM en 2018, Puma va finalement céder sa place à Adidas. Mais, alors que le contrat qui liait le club phocéen à Puma devait s'achever en 2028, L'Equipe annonce qu'un accord entre Puma et Adidas est intervenu afin que ce changement intervienne l'an prochain. Tout cela devrait être officialisé la semaine prochaine à l'occasion d'un événement organisé par l'équipementier allemand dans la cité phocéenne. De son côté, les dirigeants de l'OM n'ont pas souhaité confirmer cette révolution qui se prépare au moment où l'arrivée d'un ou plusieurs partenaires financiers est évoquée. Pour Frank McCourt c'est évidemment une excellente nouvelle, car Adidas ne revient pas à l'Olympique de Marseille les mains vides.

L'OM dans le Top 20 Mondial

Mathieu Grégoire révèle que la marque aux trois bandes versera entre 32 et 35 millions d'euros par an à l'OM, alors que Puma payait autour de 20 millions d'euros par saison. Un énorme bond en avant sur le plan financier qui en dit long sur la popularité de l'Olympique de Marseille et son énorme potentiel marketing. On est forcément très loin des 120 millions d'euros payés par Adidas pour fournir le Real Madrid, où même des 100 millions d'euros déboursés chaque année par Nike pour être l'équipementier du Paris Saint-Germain, mais cela place le club phocéen dans le Top 20 mondial. Ce qui n'est pas rien dans la mesure où sportivement l'OM ne figure pas dans ce top 20.
Entre Adidas et l'Olympique de Marseille c'est une longue histoire d'amour qui reprend. Personne n'a évidemment oublié que Bernard Tapie a été le patron de l'équipementier allemand, qu'il avait racheté en 1990 et dont la vente lui a valu les soucis que l'on connaît. Robert Louis-Dreyfus a lui aussi été aux commandes d'Adidas, entreprise désormais gérée par de grands investisseurs institutionnels internationaux.

Lire aussi

La démission de Genesio confirmée, l’OM a trembléLa démission de Genesio confirmée, l’OM a tremblé
Articles Recommandés
Kane Ballon Dor Le Comptable Du Bayern Echappe Au Pire
Bundesliga

Kane Ballon d’Or, le comptable du Bayern échappe au pire

Psg Luis Enrique Dit Non A Larrivee De Malo Gusto
PSG

PSG : Luis Enrique dit non à l'arrivée de Malo Gusto

Invisible Au Ballon Dor Lol Interpelle France Football
OL

Invisible au Ballon d’Or, l’OL interpelle France Football

Brunner
PSG

Le PSG à l’arrêt, Arsenal veut chiper une recrue

Fil Info

Kane Ballon d’Or, le comptable du Bayern échappe au pire
PSG : Luis Enrique dit non à l'arrivée de Malo Gusto
Invisible au Ballon d’Or, l’OL interpelle France Football
Le PSG à l’arrêt, Arsenal veut chiper une recrue
LdC : Lens ciblé par l'UEFA, c'est loin d'être fini
Bertrand Latour et Kylian Mbappé, ça va chauffer à Clairefontaine
« C’était horrible », l’OM l’a fait craquer en 45 minutes
Un transfert au PSG, l'agent de Maza confirme
L’OL ou l’OM, Athekame révèle les dessous de son choix

Derniers commentaires

Kane Ballon d’Or, le comptable du Bayern échappe au pire

Harry Kane... le joueur qui a remporté le Ballon d'Or en ayant marqué beaucoup de points sur le 3ème critère : le fair-play. 😆

PSG : Dembélé drague une cible à 100 ME à Londres

Kroupi n'a pas l'air d'avoir envie de venir alors on s'en passera

Le PSG suit l’avis de Barthez pour l’après Safonov

Safonov ne fait pas l'unanimité? C'est ça L.E lui fait totalement confiance et safonov la merite et lui rend bien .

Invisible au Ballon d’Or, l’OL interpelle France Football

Tiens... revoilà le décérébré qui veut faire l'intelligent grace à une IA. Mdr C'est parce qu'il existe des gens comme toi... que notre monde est dégueulasse. ^^

PSG : Luis Enrique dit non à l'arrivée de Malo Gusto

Ah tiens... le petit débile qui pointe son nez alors qu'il porte encore des couches. Pour beaucoup... Kylian Mbappé est le véritable Ballon d'Or.

Ligue 1

CalendrierRésultats

Saison régulière

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
1785211697
2Rennes logo
Rennes
16851218144
3LOSC Lille logo
LOSC Lille
1584311165
4Monaco logo
Monaco
1584311174
5Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
1484221376
6Paris logo
Paris
1484221394
7Lens logo
Lens
13841316124
8Olympique Marseille logo
O. Marseille
12840418135
9Lorient logo
Lorient
128332761
10Nice logo
Nice
118323810-2
11Toulouse logo
Toulouse
10824212111
12Auxerre logo
Auxerre
1083141218-6
13Brest logo
Brest
9823314122
14Angers SCO logo
Angers SCO
88224915-6
15Le Mans logo
Le Mans
781431116-5
16Strasbourg logo
Strasbourg
782151218-6
17Troyes logo
Troyes
58125516-11
18Le Havre logo
Le Havre
28026815-7

Loading