ICONSPORT_377503_0160 Kane

Kane Ballon d’Or, le comptable du Bayern échappe au pire

Bundesliga
parCorentin Facy
2
Ajouter comme source préférée sur Google
Grosse erreur de Tottenham au moment de la vente d’Harry Kane au Bayern Munich en 2023 puisque les Spurs n’ont inclus aucun bonus financier en cas de sacre de l’Anglais au Ballon d’Or.
Harry Kane a prouvé qu’à 33 ans, tout était possible. Personne n’aurait misé un euro sur le sacre un jour de l’Anglais au Ballon d’Or il y a encore quelques années… pas même son ancien club de Tottenham. La preuve, le club londonien n’a inclus aucun bonus financier en cas de sacre de la star du Bayern au moment de son transfert en Allemagne. Une sacrée erreur soulignée par le journaliste Florian Plettenberg de Sky Sports, qui a confirmé que le Bayern Munich ne versera pas un euro de bonus à Tottenham.

Le Bayern n'a aucun bonus à payer à Tottenham

Une faute de la part du club anglais quand on sait que ce genre de clause est devenue la norme lors des transferts des grandes stars mondiales. « Tottenham n’a aucune clause de bonus Ballon d’Or incluse dans le contrat de 100 M€ avec le FC Bayern pour Harry Kane en 2023 » explique le journaliste sur son compte X avant de poursuivre. « Le Bayern n’aura pas à payer aux Spurs de frais supplémentaires pour cette récompense. De telles clauses sont devenues presque standard dans les contrats impliquant des talents de premier plan et des superstars » ajoute Florian Plettenberg, puis de conclure.
« Elles sont considérées comme des bonus difficiles à atteindre et peuvent déclencher des paiements supplémentaires valant des millions. D’autres bonus liés aux titres nationaux ou à la victoire en Ligue des champions font partie du contrat Kane » conclut le spécialiste du football allemand. A n’en pas douter, la direction de Tottenham se mordra les doigts de n’avoir inséré aucun bonus de ce type au moment de la vente d’Harry Kane au Bayern Munich en 2023. C’est surtout la preuve que personne ne croyait l’Anglais capable de devenir le meilleur joueur du monde, pas même ceux qui l’ont côtoyé pendant 14 ans à Londres.

Lire aussi

Kane vole le Ballon d'Or à Olise, scandale en AllemagneKane vole le Ballon d'Or à Olise, scandale en Allemagne
Harry Kane remporte le Ballon d'Or 2026Harry Kane remporte le Ballon d'Or 2026
Articles Recommandés
ICONSPORT_060879_0013
OM

L'OM et Adidas, accord trouvé pour 2027 et un chèque record

ICONSPORT_374091_0311 Gusto
PSG

PSG : Luis Enrique dit non à l'arrivée de Malo Gusto

Michele Kang ICONSPORT_361382_0057
OL

Invisible au Ballon d’Or, l’OL interpelle France Football

Brunner
PSG

Le PSG à l’arrêt, Arsenal veut chiper une recrue

Fil Info

L'OM et Adidas, accord trouvé pour 2027 et un chèque record
PSG : Luis Enrique dit non à l'arrivée de Malo Gusto
Invisible au Ballon d’Or, l’OL interpelle France Football
Le PSG à l’arrêt, Arsenal veut chiper une recrue
LdC : Lens ciblé par l'UEFA, c'est loin d'être fini
Bertrand Latour et Kylian Mbappé, ça va chauffer à Clairefontaine
« C’était horrible », l’OM l’a fait craquer en 45 minutes
Un transfert au PSG, l'agent de Maza confirme
L’OL ou l’OM, Athekame révèle les dessous de son choix

Derniers commentaires

Kane Ballon d’Or, le comptable du Bayern échappe au pire

Harry Kane... le joueur qui a remporté le Ballon d'Or en ayant marqué beaucoup de points sur le 3ème critère : le fair-play. 😆

PSG : Dembélé drague une cible à 100 ME à Londres

Kroupi n'a pas l'air d'avoir envie de venir alors on s'en passera

Le PSG suit l’avis de Barthez pour l’après Safonov

Safonov ne fait pas l'unanimité? C'est ça L.E lui fait totalement confiance et safonov la merite et lui rend bien .

Invisible au Ballon d’Or, l’OL interpelle France Football

Tiens... revoilà le décérébré qui veut faire l'intelligent grace à une IA. Mdr C'est parce qu'il existe des gens comme toi... que notre monde est dégueulasse. ^^

PSG : Luis Enrique dit non à l'arrivée de Malo Gusto

Ah tiens... le petit débile qui pointe son nez alors qu'il porte encore des couches. Pour beaucoup... Kylian Mbappé est le véritable Ballon d'Or.

Ligue 1

CalendrierRésultats

Saison régulière

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
1785211697
2Rennes logo
Rennes
16851218144
3LOSC Lille logo
LOSC Lille
1584311165
4Monaco logo
Monaco
1584311174
5Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
1484221376
6Paris logo
Paris
1484221394
7Lens logo
Lens
13841316124
8Olympique Marseille logo
O. Marseille
12840418135
9Lorient logo
Lorient
128332761
10Nice logo
Nice
118323810-2
11Toulouse logo
Toulouse
10824212111
12Auxerre logo
Auxerre
1083141218-6
13Brest logo
Brest
9823314122
14Angers SCO logo
Angers SCO
88224915-6
15Le Mans logo
Le Mans
781431116-5
16Strasbourg logo
Strasbourg
782151218-6
17Troyes logo
Troyes
58125516-11
18Le Havre logo
Le Havre
28026815-7

Loading