Kane Ballon d’Or, le comptable du Bayern échappe au pire

Grosse erreur de Tottenham au moment de la vente d’Harry Kane au Bayern Munich en 2023 puisque les Spurs n’ont inclus aucun bonus financier en cas de sacre de l’Anglais au Ballon d’Or.

Harry Kane a prouvé qu’à 33 ans, tout était possible. Personne n’aurait misé un euro sur le sacre un jour de l’Anglais au Ballon d’Or il y a encore quelques années… pas même son ancien club de Tottenham. La preuve, le club londonien n’a inclus aucun bonus financier en cas de sacre de la star du Bayern au moment de son transfert en Allemagne. Une sacrée erreur soulignée par le journaliste Florian Plettenberg de Sky Sports, qui a confirmé que le Bayern Munich ne versera pas un euro de bonus à Tottenham.

Le Bayern n'a aucun bonus à payer à Tottenham

Une faute de la part du club anglais quand on sait que ce genre de clause est devenue la norme lors des transferts des grandes stars mondiales. « Tottenham n’a aucune clause de bonus Ballon d’Or incluse dans le contrat de 100 M€ avec le FC Bayern pour Harry Kane en 2023 » explique le journaliste sur son compte X avant de poursuivre. « Le Bayern n’aura pas à payer aux Spurs de frais supplémentaires pour cette récompense. De telles clauses sont devenues presque standard dans les contrats impliquant des talents de premier plan et des superstars » ajoute Florian Plettenberg, puis de conclure.

« Elles sont considérées comme des bonus difficiles à atteindre et peuvent déclencher des paiements supplémentaires valant des millions. D’autres bonus liés aux titres nationaux ou à la victoire en Ligue des champions font partie du contrat Kane » conclut le spécialiste du football allemand. A n’en pas douter, la direction de Tottenham se mordra les doigts de n’avoir inséré aucun bonus de ce type au moment de la vente d’Harry Kane au Bayern Munich en 2023. C’est surtout la preuve que personne ne croyait l’Anglais capable de devenir le meilleur joueur du monde, pas même ceux qui l’ont côtoyé pendant 14 ans à Londres.