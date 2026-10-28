Kane Ballon d’Or, le comptable du Bayern échappe au pire

Harry Kane... le joueur qui a remporté le Ballon d'Or en ayant marqué beaucoup de points sur le 3ème critère : le fair-play. 😆
Kroupi n'a pas l'air d'avoir envie de venir alors on s'en passera
Safonov ne fait pas l'unanimité? C'est ça L.E lui fait totalement confiance et safonov la merite et lui rend bien .
Tiens... revoilà le décérébré qui veut faire l'intelligent grace à une IA. Mdr C'est parce qu'il existe des gens comme toi... que notre monde est dégueulasse. ^^
Ah tiens... le petit débile qui pointe son nez alors qu'il porte encore des couches. Pour beaucoup... Kylian Mbappé est le véritable Ballon d'Or.
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|17
|8
|5
|2
|1
|16
|9
|7
|16
|8
|5
|1
|2
|18
|14
|4
|15
|8
|4
|3
|1
|11
|6
|5
|15
|8
|4
|3
|1
|11
|7
|4
|14
|8
|4
|2
|2
|13
|7
|6
|14
|8
|4
|2
|2
|13
|9
|4
|13
|8
|4
|1
|3
|16
|12
|4
|12
|8
|4
|0
|4
|18
|13
|5
|12
|8
|3
|3
|2
|7
|6
|1
|11
|8
|3
|2
|3
|8
|10
|-2
|10
|8
|2
|4
|2
|12
|11
|1
|10
|8
|3
|1
|4
|12
|18
|-6
|9
|8
|2
|3
|3
|14
|12
|2
|8
|8
|2
|2
|4
|9
|15
|-6
|7
|8
|1
|4
|3
|11
|16
|-5
|7
|8
|2
|1
|5
|12
|18
|-6
|5
|8
|1
|2
|5
|5
|16
|-11
|2
|8
|0
|2
|6
|8
|15
|-7
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🚨❌ Understand Tottenham have NO Ballon d’Or bonus clause included in €100m deal with FC Bayern for Harry Kane in 2023. Bayern will not have to pay Spurs any additional fee for this achievement. Such clauses have become almost standard in deals involving top talents and