PSG : Gonçalo Ramos déglingue Luis Enrique

Parti du PSG pour signer à l'AC Milan l'été dernier moyennant un colossal chèque de 73 millions d'euros, Gonçalo Ramos n'a clairement pas apprécié la manière dont les doubles champions le traitaient. L'attaquant portugais vide son sac.

Avec trois buts en onze matchs toutes compétitions confondues, on ne peut pas dire que Gonçalo Ramos déchire tout sous le maillot de l'AC Milan. Mais peu à peu les Rossoneri retrouvent leurs esprits en Serie A et l'ancien joueur du Paris Saint-Germain y contribue. S'exprimant dans l'émission portugaise Soltinhos Pelo Mundo, sur Canal 11, Gonçalo Ramos est revenu sur son départ du club de la capitale cet été. L'occasion pour lui de confier qu'il avait très mal vécu de ne pas avoir obtenu plus de confiance de la part de Luis Enrique. L'entraîneur espagnol du PSG avait fait de l'attaquant international portugais un super remplaçant et ça, le numéro 9 de l'AC Milan ne le digère pas, même avec un peu de recul.

Luis Enrique n'est pas son ami

Face à nos confrères portugais, Gonçalo Ramos a reconnu avoir très mal vécu ce statut. « Lors de mes trois années au PSG, je ne pense pas avoir enchaîné quatre ou cinq matchs d’affilée en tant que titulaire. C’était parfois frustrant, ça m’énervait. Il m’est même arrivé de marquer pendant quatre ou cinq matchs de suite sans être titulaire une seule fois. Et pour ma part, ça n’avait aucun sens. J’en parlais avec ma famille. Je savais que si je faisais la tête, ça me porterait préjudice. Si je faisais preuve de dignité en continuant à travailler, personne ne remettrait jamais en cause mon professionnalisme ni ne dirait que j’avais fait la gueule. Ils ne pourraient jamais dire : “Il n’a pas tout donné, il n’a pas aidé, il a boudé.” J’avais bien sûr de l’amertume. Mais c’était à moi de transformer ces aigreurs en quelque chose de positif », a confié l'attaquant de 25 ans. Et ce dernier d'évoquer son départ de Paris.

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S'il a été transféré cet été à l'AC Milan, Gonçalo Ramos avoue avoir demandé un bon de sortie bien avant cela. « Je voulais quitter le PSG au mercato d’hiver, mais en janvier, c’est toujours plus compliqué de partir. Ce n’était pas la meilleure option, même si je le souhaitais. Maintenant, je comprends mieux. J’en étais déjà à un stade où je ne voulais plus qu’une chose, partir. Le club a tout de suite refusé, car pour que je parte, il fallait qu’ils trouvent un remplaçant. Mais Luis Campos m’a assuré qu’il me laisserait partir cet été. Il m’a donné sa parole et l’a tenue », reconnait l'attaquant milanais.