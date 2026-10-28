PSG : Gonçalo Ramos déglingue Luis Enrique

Après quand t'étais titulaire faut le dire, t'étais quand même globalement mauvais. Normal que ça l'énerve c'est un compétiteur, et merci à lui pour ses buts en tant que remplaçant justement et pour son professionnalisme, mais en tant que titulaire son apport était très faible donc à la fin celui qui a raison....reste Enrique.
je suis pas fan de mbappé, loin de la, mais il a quand meme été meilleur buteur de toutes les competition...et olise 9e c'est un sketch, bref kane j'aime bien quand meme hein...
ok pas mbappé mais olise ?? elu meilleur joueur de bundesliga ? c'est quand meme cocasse !
oui bah on s'en branle aussi de ton avis tu sais pas parler sans insulter ? en plus je repondais au gars qui parlait de donner le ballon d'or grace au perf d'une equipe, ceux qui ont voté n'ont pas respecté ca non plus que je sache puisque a part la bundesliga kane a rien gagné, mais il marque de beau penalty mdr
Je pense que sur ce site tout le monde lui souhaite un bon rétablissement à Vincent Company...
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|17
|8
|5
|2
|1
|16
|9
|7
|16
|8
|5
|1
|2
|18
|14
|4
|15
|8
|4
|3
|1
|11
|6
|5
|15
|8
|4
|3
|1
|11
|7
|4
|14
|8
|4
|2
|2
|13
|7
|6
|14
|8
|4
|2
|2
|13
|9
|4
|13
|8
|4
|1
|3
|16
|12
|4
|12
|8
|4
|0
|4
|18
|13
|5
|12
|8
|3
|3
|2
|7
|6
|1
|11
|8
|3
|2
|3
|8
|10
|-2
|10
|8
|2
|4
|2
|12
|11
|1
|10
|8
|3
|1
|4
|12
|18
|-6
|9
|8
|2
|3
|3
|14
|12
|2
|8
|8
|2
|2
|4
|9
|15
|-6
|7
|8
|1
|4
|3
|11
|16
|-5
|7
|8
|2
|1
|5
|12
|18
|-6
|5
|8
|1
|2
|5
|5
|16
|-11
|2
|8
|0
|2
|6
|8
|15
|-7
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