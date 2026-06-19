Diomandé au PSG, Liverpool se fait avoir

Cité parmi les admirateurs de Yan Diomandé, le Paris Saint-Germain n’est peut-être pas si intéressé par l’ailier du RB Leipzig. Le club de la capitale pourrait être utilisé afin d’augmenter le prix de l’international ivoirien surtout convoité par Liverpool.

Le Paris Saint-Germain semble disposé à frapper un grand coup cet été. Afin d’anticiper un voire d’éventuels départs dans son secteur offensif, le double champion d’Europe travaille sur des pistes ambitieuses. On a notamment évoqué les noms de l’Argentin Julian Alvarez, du Barcelonais Ferran Torres ou du jeune Yan Diomandé (19 ans), pour lequel Liverpool vient de transmettre une offre généreuse.

Le PSG seulement utilisé ?

Plusieurs sources révèlent l’envoi d’une proposition à 100 millions d’euros bonus compris pour l’ailier du RB Leipzig. Un montant pourtant refusé par les Allemands, annoncés déterminés à conserver l’international ivoirien, ou à récolter encore plus d’argent sur ce transfert… L’hypothèse d’une offre plus élevée n’est pas à exclure compte tenu de la détermination des Reds et de la concurrence du Paris Saint-Germain. Si Liverpool est placé est pole sur ce dossier, le club de la capitale reste cité en bonne position pour s’offrir les services de Yan Diomandé. Du moins si les informations qui circulent sont bel et bien réelles.

De son côté, le compte Prynce en doute et soupçonne certains acteurs d’utiliser le Paris Saint-Germain pour augmenter le prix de l’ailier. Il est vrai que les dirigeants parisiens ne sont pas du genre à faire monter les enchères lorsqu'ils négocient un transfert. Quoi qu’il en soit, le conseiller sportif Luis Campos et son binôme Luis Enrique ne sont peut-être pas si intéressés par l’ancien joueur de Leganés. L’information pourrait être utile à Liverpool au moment où le RB Leipzig attend une proposition plus proche des 120 millions d’euros pour son joueur déjà étincelant au Mondial 2026.