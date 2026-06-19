Diomandé au PSG, Liverpool se fait avoir

Je suis triste du départ d'Afonso, auquel je me suis attaché, comme beaucoup. J'aurais aimé qu'il reste où qu'il soit vendu plus cher. Mais on devait faire une grosse vente avant le 30 juin, tour préliminaire ou pas en août. Bref, on n'a pas le choix et on est sous pression. Et ça va durer car le deficit reste abyssal..
Pauvres victimes !!
"c'est devenu une équipe quelconque. Ce n'est plus un grand club, il va falloir le faire entendre aux supporters" 🤣
Rien ne change
On oublie pas qu'on est en mode survie mais on a quand meme le droit d'etre frustré et désabusé ... si on ne passe pas les preliminaires ont pourrait clairement dire que les 32M auront provoqué une perte de plus de 50M
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Le PSG ne rentrera absolument pas dans un jeu d'enchère. Et depuis le début, j'ai l'impression qu'on met le nom PSG dans toutes les mises à jour de ce transfert pour faire monter artificiellement le prix. Il y a des gens qui mangent bien sur « l'intérêt du PSG » pour ce joueur.
🚨🚨 LIVERPOOL EST PRÊT À PAYER AUTOUR DE 100 M€ POUR RECRUTER YAN DIOMANDÉ 🇨🇮 ! ❤️🤑 Les Reds ont informé Leipzig de leur volonté de signer le jeune espoir ivoirien. 💎 🗞️ @David_Ornstein