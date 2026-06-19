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Diomandé au PSG, Liverpool se fait avoir

PSG19 juin , 16:00
parEric Bethsy
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Cité parmi les admirateurs de Yan Diomandé, le Paris Saint-Germain n’est peut-être pas si intéressé par l’ailier du RB Leipzig. Le club de la capitale pourrait être utilisé afin d’augmenter le prix de l’international ivoirien surtout convoité par Liverpool.
Le Paris Saint-Germain semble disposé à frapper un grand coup cet été. Afin d’anticiper un voire d’éventuels départs dans son secteur offensif, le double champion d’Europe travaille sur des pistes ambitieuses. On a notamment évoqué les noms de l’Argentin Julian Alvarez, du Barcelonais Ferran Torres ou du jeune Yan Diomandé (19 ans), pour lequel Liverpool vient de transmettre une offre généreuse.

Le PSG seulement utilisé ?

Plusieurs sources révèlent l’envoi d’une proposition à 100 millions d’euros bonus compris pour l’ailier du RB Leipzig. Un montant pourtant refusé par les Allemands, annoncés déterminés à conserver l’international ivoirien, ou à récolter encore plus d’argent sur ce transfert… L’hypothèse d’une offre plus élevée n’est pas à exclure compte tenu de la détermination des Reds et de la concurrence du Paris Saint-Germain. Si Liverpool est placé est pole sur ce dossier, le club de la capitale reste cité en bonne position pour s’offrir les services de Yan Diomandé. Du moins si les informations qui circulent sont bel et bien réelles.
De son côté, le compte Prynce en doute et soupçonne certains acteurs d’utiliser le Paris Saint-Germain pour augmenter le prix de l’ailier. Il est vrai que les dirigeants parisiens ne sont pas du genre à faire monter les enchères lorsqu'ils négocient un transfert. Quoi qu’il en soit, le conseiller sportif Luis Campos et son binôme Luis Enrique ne sont peut-être pas si intéressés par l’ancien joueur de Leganés. L’information pourrait être utile à Liverpool au moment où le RB Leipzig attend une proposition plus proche des 120 millions d’euros pour son joueur déjà étincelant au Mondial 2026.
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Je suis triste du départ d'Afonso, auquel je me suis attaché, comme beaucoup. J'aurais aimé qu'il reste où qu'il soit vendu plus cher. Mais on devait faire une grosse vente avant le 30 juin, tour préliminaire ou pas en août. Bref, on n'a pas le choix et on est sous pression. Et ça va durer car le deficit reste abyssal..

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Pauvres victimes !!

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"c'est devenu une équipe quelconque. Ce n'est plus un grand club, il va falloir le faire entendre aux supporters" 🤣

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Rien ne change

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On oublie pas qu'on est en mode survie mais on a quand meme le droit d'etre frustré et désabusé ... si on ne passe pas les preliminaires ont pourrait clairement dire que les 32M auront provoqué une perte de plus de 50M

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