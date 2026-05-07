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Le PSG est fantastique, mais trois joueurs ont déçu

PSG07 mai , 9:20
parGuillaume Conte
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Le PSG est encore en finale de la Ligue des Champions, et c'est un énorme exploit d'être en piste pour le doublé. Mais trois joueurs vont devoir hausser leur niveau de jeu face à Arsenal.
Nouveau récital pour le PSG en Ligue des Champions, mais dans un nouveau genre. Victorieux 5-4 à l’aller après un festival offensif, Paris a rapidement ouvert le score en Bavière, avant de résister jusqu’au bout aux assauts du Bayern Munich. Dans le jeu, cela a été moins flamboyant, même si Manuel Neuer a au moins eu autant d’arrêts décisifs à faire que Matvey Safonov. Mais la solidarité de l’équipe de Luis Enrique démontre aussi que le football se gagne avec des « guerriers », comme l’a souligné Nasser Al-Khelaïfi.
Sur le plan défensif, les joueurs parisiens ont tout donné pour aller chercher ce match nul synonyme de qualification pour la finale de la Ligue des Champions, la deuxième consécutive. Néanmoins, il va falloir tout de même retrouver un niveau de jeu plus léché pour faire tomber la solide équipe d’Arsenal, très physique et forte sur les coups de pied arrêtés.

Vitinha, plus discret en ce moment avec le PSG

A Munich, trois joueurs n’ont pas été au niveau attendu, ce qui a empêché le PSG de se mettre à l’abri. Il y a tout d’abord un Vitinha discret dans le coeur du jeu, qui a reçu la moins bonne note des joueurs du PSG. L’Equipe lui colle un 5/10 avec un match « discret et maladroit, avec une influence minime dans la construction et souvent à la traine sans ballon ». Etonnant de la part du Portugais, qui baisse un peu de pied en cette fin de saison.
Devant, si Khvicha Kvaratskhelia a été tout simplement injouable pour les Allemands, ce n’est pas le cas de ses deux compères. Ousmane Dembélé et Désiré Doué ont tous les deux hérité de la note de 6/10. Le Ballon d’Or a débuté fort mais s’est « montré très discret après la pause », selon Le Parisien et son remplacement rapide n’était donc pas si étonnant. Enfin, Désiré Doué a fait beaucoup d’effort, mais s’il a été épinglé malgré ses occasions qu’il se créé parfois tout seul, c’est pour ses mauvais choix dans les combinaisons, où il n’a pas cherché ses coéquipiers et tente trop souvent la solution personnelle. Des choses à améliorer si le PSG veut ressortir une grande performance en finale, comme ce fut le cas l’an denier contre l’Inter Milan, où tout le monde avait été à son summum.
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