Ousmane Dembélé

Le PSG envoie Dembélé avec Antoine Dupont pour un miracle

PSG29 sept. , 20:30
parClaude Dautel
Éloigné des terrains depuis sa blessure de l’ischio-jambier droit avec l'équipe de France début septembre, Ousmane Dembélé va rejoindre la célèbre clinique Aspetar à Doha. Sur place, il va rejoindre une autre star du sport français, Antoine Dupont.
Le Paris Saint-Germain se déplacera sans son Ballon d'Or mercredi soir à Barcelone, privant ainsi Ousmane Dembélé de retrouvailles avec son ancien club. L'attaquant international français est en effet toujours en pleine récupération, et le PSG a annoncé ce week-end que Dembélé allait rejoindre la clinique Aspetar au Qatar pour accélérer sa récupération, sachant qu'une trêve internationale se profile dans une semaine. Ce n'est pas la première fois que le club de la capitale envoie un de ses joueurs à Doha, et ce n'est pas le seul club à faire cela. Le Parisien explique qu'Ousmane Dembélé, Ballon d'Or en titre, va rejoindre sur place Antoine Dupont, élu plusieurs fois meilleur rugbyman du monde.

Dembélé et Dupont, deux stars du sport français au Qatar

Gravement blessé lors du match Irlande-France à Dublin, dans le cadre du Tournoi des Six Nations, la star du XV de France et du Stade Toulousain finalise son retour suite à sa rupture des ligaments croisés du genou droit. Et il sera présent en même temps que le joueur du Paris Saint-Germain à Doha. Le hasard fait qu'Antoine Dupont a assisté samedi au match PSG-Auxerre et a même fait une photo souvenir avec le joueur parisien et le Ballon d'Or. Outre des installations médicales au top à Aspetar, les deux sportifs peuvent surtout profiter du calme qui entoure cette clinique. Car en France, chaque sortir de Dembélé ou de Dupont suscite un gros engouement. Au Qatar, ils auront l'avantage d'être relativement tranquilles. Et même dans la phase de reprise, cela est positif. « Le changement d’environnement est bon parfois aussi pour l’aspect mental », a confié un proche d'Ousmane Dembélé au quotidien francilien.
Le Parisien précise que si le calendrier de reprise se confirme, alors Ousmane Dembélé fera son retour pour le match de Ligue des champions contre le Bayer Leverkusen en Allemagne le 21 octobre prochain. Mais après une grosse exposition médiatique depuis qu'il a gagné le Ballon d'Or, l'attaquant du Paris Saint-Germain va pouvoir continuer son programme de soins dans le calme et pourquoi pas revenir un peu plus tôt. C'est un pari que le PSG veut tenter, même si Luis Enrique ne prendra aucun risque avec son attaquant.
O. Dembélé

O. Dembélé

FranceFrance Âge 28 Attaquant

UEFA Nations League

Matchs7
Buts2
Passes décisives1
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Super Cup

Matchs1
Buts1
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Coupe de France

Matchs4
Buts3
Passes décisives1
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Ligue 1

Matchs3
Buts2
Passes décisives1
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
Derniers commentaires

L'OM trop fort pour la Ligue 1, Pierre Ménès s'incline

Excuse moi mais pas envie de voir ou parler en vrai a un raciste. Dsl . A toi de te poser les bonnes questions......'sous homme' faut vraiment oser.

L'OL envoyé en Ligue des champions, c'est confirmé

y a rien de confirmé du tout .. c'est super nous reste 20 points pour l'objectif maintient apres on verra .. l'equipe court enormement avec un effectif assez limite. certes on aurait peut etre de bonnes suprises avec gomes rodriguez et molebe en 9 mais rien n'est sur ghezzal est pour le moment cramé faut pas compter sur lui il faut esperer que ca tienne physiquement car en defense on a personne

L'OM trop fort pour la Ligue 1, Pierre Ménès s'incline

Excuse moi mais pas beaucoup parle de 'sous homme ' sur un site de foot ou autre.... oui tu fais référence au ss ou autre raciste

L'OL envoyé en Ligue des champions, c'est confirmé

Oui enfin ils ont été miraculé et la saison sera longue. Comme à l'époque où y a ait OM champion d Automne on connait la suite. Les Olympiques ont beaucoup de chance

L1 : L'arbitre de Lille-OL applaudi à Lyon

Ben voyons 🤣

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
1565018124
2
O. Lyonnais
156501583
3
O. Marseille
1264027125
4
Monaco
12640241410
5
Strasbourg
126402297
6
LOSC Lille
1063124139
7
Lens
106312385
8
Rennes
96231-178
9
Brest
7621301111
10
Toulouse
76213-2911
11
Paris
76213-31013
12
Nice
76213-3710
13
Lorient
76213-5914
14
Auxerre
66204-448
15
Le Havre
56123-268
16
Nantes
56123-257
17
Angers SCO
56123-336
18
Metz
26024-8513

