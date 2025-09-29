Le PSG envoie Dembélé avec Antoine Dupont pour un miracle

Éloigné des terrains depuis sa blessure de l’ischio-jambier droit avec l'équipe de France début septembre, Ousmane Dembélé va rejoindre la célèbre clinique Aspetar à Doha. Sur place, il va rejoindre une autre star du sport français, Antoine Dupont.

Le Parisien explique qu'Ousmane Dembélé, Ballon d'Or en titre, va rejoindre sur place Antoine Dupont, élu plusieurs fois meilleur rugbyman du monde. Le Paris Saint-Germain se déplacera sans son Ballon d'Or mercredi soir à Barcelone, privant ainsi Ousmane Dembélé de retrouvailles avec son ancien club. L'attaquant international français est en effet toujours en pleine récupération, et le PSG a annoncé ce week-end que Dembélé allait rejoindre la clinique Aspetar au Qatar pour accélérer sa récupération, sachant qu'une trêve internationale se profile dans une semaine. Ce n'est pas la première fois que le club de la capitale envoie un de ses joueurs à Doha, et ce n'est pas le seul club à faire cela.

Dembélé et Dupont, deux stars du sport français au Qatar

Le changement d’environnement est bon parfois aussi pour l’aspect mental », a confié un proche d'Ousmane Dembélé au quotidien francilien. Gravement blessé lors du match Irlande-France à Dublin, dans le cadre du Tournoi des Six Nations, la star du XV de France et du Stade Toulousain finalise son retour suite à sa rupture des ligaments croisés du genou droit. Et il sera présent en même temps que le joueur du Paris Saint-Germain à Doha. Le hasard fait qu' Antoine Dupont a assisté samedi au match PSG-Auxerre et a même fait une photo souvenir avec le joueur parisien et le Ballon d'Or. Outre des installations médicales au top à Aspetar, les deux sportifs peuvent surtout profiter du calme qui entoure cette clinique. Car en France, chaque sortir de Dembélé ou de Dupont suscite un gros engouement. Au Qatar, ils auront l'avantage d'être relativement tranquilles. Et même dans la phase de reprise, cela est positif. «», a confié un proche d'Ousmane Dembélé au quotidien francilien.

Le Parisien précise que si le calendrier de reprise se confirme, alors Ousmane Dembélé fera son retour pour le match de Ligue des champions contre le Bayer Leverkusen en Allemagne le 21 octobre prochain. Mais après une grosse exposition médiatique depuis qu'il a gagné le Ballon d'Or, l'attaquant du Paris Saint-Germain va pouvoir continuer son programme de soins dans le calme et pourquoi pas revenir un peu plus tôt. C'est un pari que le PSG veut tenter, même si Luis Enrique ne prendra aucun risque avec son attaquant.