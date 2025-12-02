Le PSG envoie Beraldo à Nice

A priori c’est pas mieux dans certains autres championnats …et ils sont plutôt bons en C1 …c’est plus les consignes qu’ils ont qui sont mauvaises ..quand tu vois qu’ils laissent beaucoup jouer en C1 et sifflent tout et n’importe quoi en L1 …. En L1 ou L2 il est impossible de faire un pressing agressif ….à chaque mini contact ils sifflent et arrêtent le jeu …c’est insupportable
^Faudrait aussi voir à respecter les supporters déçus mais réglo ….cad la majorité ..faire ce que tu dis c’est ouvrir une guerre avec tous les supporters niçois Faut surtout trouve et virer les violents …
Le foot et tout ce qui gravite autour dans toute sa splendeur ! On croirait que les mecs jouent leur vie lorsqu'ils supportent un club de foot ...
Pour le coup, ta solution est très très bête je trouve....Du coup, le club subit 2 fois en fait!
Fallait que l’Ol copie les verts^^ …seront ils capables de respecter autant leurs voisins que les verts l’ont fait …
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|31
|14
|10
|1
|3
|24
|12
|12
|30
|14
|9
|3
|2
|27
|12
|15
|29
|14
|9
|2
|3
|35
|14
|21
|26
|14
|8
|2
|4
|28
|17
|11
|24
|14
|7
|3
|4
|21
|15
|6
|24
|14
|6
|6
|2
|24
|18
|6
|23
|14
|7
|2
|5
|26
|25
|1
|22
|14
|7
|1
|6
|25
|19
|6
|17
|14
|5
|2
|7
|19
|26
|-7
|17
|14
|4
|5
|5
|20
|19
|1
|16
|14
|4
|4
|6
|19
|24
|-5
|16
|14
|4
|4
|6
|12
|17
|-5
|15
|14
|4
|3
|7
|21
|26
|-5
|14
|14
|3
|5
|6
|13
|21
|-8
|14
|14
|3
|5
|6
|18
|28
|-10
|11
|14
|3
|2
|9
|14
|31
|-17
|11
|14
|2
|5
|7
|12
|22
|-10
|9
|14
|2
|3
|9
|8
|20
|-12
