Le PSG envoie Beraldo à Nice

Le PSG pourrait faire quelques réajustements cet hiver sur le marché des transferts. Il se dit de plus en plus que Lucas Beraldo pourrait quitter le club de la capitale.

Le Paris Saint-Germain a perdu la première place de la Ligue 1 le week-end dernier suite à son revers à Monaco. Le club de la capitale doit déplorer des absences majeures depuis le début de la saison, ce qui ne lui permet pas de pouvoir enchaîner les bonnes prestations. Luis Enrique n'est pas trop fan des périodes de mercato mais pourrait tout de même se faire une raison. Surtout si des joueurs venaient en plus à quitter le PSG . En effet, Lucas Beraldo est plus que jamais candidat au départ dans la capitale, lui dont le temps de jeu diminue depuis quelques semaines. Heureusement pour lui, il ne manque pas de prétendants.

Beraldo prêt à rester en Ligue 1 ?

PSGInside-Actus, le Brésilien pourrait en effet rejoindre très prochainement une autre écurie de Ligue 1, à savoir l' Selon les informations de, le Brésilien pourrait en effet rejoindre très prochainement une autre écurie de Ligue 1, à savoir l' OGC Nice . Les Aiglons vivent une grave crise de résultats et veulent faire des jolis coups pour se relancer en Ligue 1. Les champions d'Europe ne sont pas fermés à l'idée de prêter Lucas Beraldo dans le sud de la France mais veulent avant cela être certains de trouver le remplaçant idoine à l'ancien joueur de Sao Paulo. Tylel Tati (FC Nantes), Ismaël Doukouré (RC Strasbourg) et Antonio Silva (Benfica) sont des pistes annoncées comme crédibles pour venir signer au PSG.

Le Paris Saint-Germain sera à l'écoute des propositions qui lui seront faites cet hiver. L'idée est de saisir des opportunités si elles se présentent. Mais les champions d'Europe ne forceront rien. De son côté, Lucas Beraldo doit jouer s'il veut avoir une chance de figurer dans le groupe du Brésil qui s'envolera pour l'Amérique afin de disputer la Coupe du monde 2026.