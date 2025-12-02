ICONSPORT_264442_0204
Lucas Beraldo a demandé à partir du PSG

Le PSG envoie Beraldo à Nice

PSG02 déc. , 9:20
parHadrien Rivayrand
0
Le PSG pourrait faire quelques réajustements cet hiver sur le marché des transferts. Il se dit de plus en plus que Lucas Beraldo pourrait quitter le club de la capitale.
Le Paris Saint-Germain a perdu la première place de la Ligue 1 le week-end dernier suite à son revers à Monaco. Le club de la capitale doit déplorer des absences majeures depuis le début de la saison, ce qui ne lui permet pas de pouvoir enchaîner les bonnes prestations. Luis Enrique n'est pas trop fan des périodes de mercato mais pourrait tout de même se faire une raison. Surtout si des joueurs venaient en plus à quitter le PSG. En effet, Lucas Beraldo est plus que jamais candidat au départ dans la capitale, lui dont le temps de jeu diminue depuis quelques semaines. Heureusement pour lui, il ne manque pas de prétendants.

Beraldo prêt à rester en Ligue 1 ?

Selon les informations de PSGInside-Actus, le Brésilien pourrait en effet rejoindre très prochainement une autre écurie de Ligue 1, à savoir l'OGC Nice. Les Aiglons vivent une grave crise de résultats et veulent faire des jolis coups pour se relancer en Ligue 1. Les champions d'Europe ne sont pas fermés à l'idée de prêter Lucas Beraldo dans le sud de la France mais veulent avant cela être certains de trouver le remplaçant idoine à l'ancien joueur de Sao Paulo. Tylel Tati (FC Nantes), Ismaël Doukouré (RC Strasbourg) et Antonio Silva (Benfica) sont des pistes annoncées comme crédibles pour venir signer au PSG. 

Lire aussi

PSG : Turpin calmé par la VAR, la vérité éclatePSG : Turpin calmé par la VAR, la vérité éclate
Le Paris Saint-Germain sera à l'écoute des propositions qui lui seront faites cet hiver. L'idée est de saisir des opportunités si elles se présentent. Mais les champions d'Europe ne forceront rien. De son côté, Lucas Beraldo doit jouer s'il veut avoir une chance de figurer dans le groupe du Brésil qui s'envolera pour l'Amérique afin de disputer la Coupe du monde 2026.
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_278257_0919
PSG

15 ans de Qatar, Nasser Al-Khelaïfi adore son PSG

ICONSPORT_278492_0230
OM

OM : De Zerbi se prend pour Luis Enrique, Manu Petit se lâche

ICONSPORT_278588_0149
OGC Nice

Nice : Haise démissionne, Moffi et Boga veulent partir !

ICONSPORT_278616_0237
OL

CdF : Après l’ASSE, un énorme coup de pouce pour l’OL

Fil Info

10:30
15 ans de Qatar, Nasser Al-Khelaïfi adore son PSG
10:00
OM : De Zerbi se prend pour Luis Enrique, Manu Petit se lâche
9:42
Nice : Haise démissionne, Moffi et Boga veulent partir !
9:40
CdF : Après l’ASSE, un énorme coup de pouce pour l’OL
9:00
Turpin, Letexier, c'est le régime de la peur en Ligue 1
8:40
PSG : Il enchaine les boulettes, Luis Enrique lui pardonne tout
8:20
José Angel Sanchez, l’homme qui va faire pleurer l’OL
8:00
Transfert à 20 ME, la Juventus attaque l'OM

Derniers commentaires

Turpin, Letexier, c'est le régime de la peur en Ligue 1

A priori c’est pas mieux dans certains autres championnats …et ils sont plutôt bons en C1 …c’est plus les consignes qu’ils ont qui sont mauvaises ..quand tu vois qu’ils laissent beaucoup jouer en C1 et sifflent tout et n’importe quoi en L1 …. En L1 ou L2 il est impossible de faire un pressing agressif ….à chaque mini contact ils sifflent et arrêtent le jeu …c’est insupportable

Nice : Haise démissionne, Moffi et Boga veulent partir !

^Faudrait aussi voir à respecter les supporters déçus mais réglo ….cad la majorité ..faire ce que tu dis c’est ouvrir une guerre avec tous les supporters niçois Faut surtout trouve et virer les violents …

Nice : Haise démissionne, Moffi et Boga veulent partir !

Le foot et tout ce qui gravite autour dans toute sa splendeur ! On croirait que les mecs jouent leur vie lorsqu'ils supportent un club de foot ...

Nice : Haise démissionne, Moffi et Boga veulent partir !

Pour le coup, ta solution est très très bête je trouve....Du coup, le club subit 2 fois en fait!

CdF : Après l’ASSE, un énorme coup de pouce pour l’OL

Fallait que l’Ol copie les verts^^ …seront ils capables de respecter autant leurs voisins que les verts l’ont fait …

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
31141013241212
2
Paris Saint Germain
3014932271215
3
O. Marseille
2914923351421
4
LOSC Lille
2614824281711
5
O. Lyonnais
241473421156
6
Rennes
241466224186
7
Monaco
231472526251
8
Strasbourg
221471625196
9
Nice
17145271926-7
10
Toulouse
171445520191
11
Brest
16144461924-5
12
Angers SCO
16144461217-5
13
Paris
15144372126-5
14
Le Havre
14143561321-8
15
Lorient
14143561828-10
16
Metz
11143291431-17
17
Nantes
11142571222-10
18
Auxerre
914239820-12

Loading