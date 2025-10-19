Le PSG envoie 60 ME pour un crack de Newcastle

Le PSG sera actif dans les prochains mois sur le marché des transferts. Un profil plait tout particulièrement de l'autre côté de la Manche du côté de Newcastle.

Le PSG de Luis Enrique est encore une fois très ambitieux cette saison. Mais les champions d'Europe savent que quelques retouches sont à faire sur le marché des transferts. Problème, les profils ciblés sont souvent très chers, raison pour laquelle Luis Enrique veut se montrer patient. Dans les prochaines semaines, le Paris Saint-Germain pourrait néanmoins tenter une petite folie en recrutant un joueur bien ciblé du côté de Newcastle, à savoir Sandro Tonali. D'ailleurs, le milieu de terrain italien ne serait pas insensible à l'intérêt des pensionnaires du Parc des Princes.

Tonali au PSG, la chance est réelle

Selon les informations de Europa Calcio, le PSG a d'ailleurs récemment été prévenu que pour s'attacher les services de l'international italien, il faudra débourser 60 millions d'euros. Un montant important que les Franciliens sont apparemment disposés à investir. Reste à savoir si cela sera fait dès cet hiver ou l'été prochain. Luis Enrique veut apporter de l'équilibre à son milieu de terrain et pour lui, Sandro Tonali est le joueur parfait. A 25 ans, il reste jeune malgré une belle expérience du plus haut niveau. Newcastle ne lâchera donc pas si facilement mais le Paris Saint-Germain semble déterminé à avoir gain de cause dans ce dossier XXL.

En attendant, le PSG devra faire avec les moyens du bord même si Luis Enrique pourra compter prochainement sur le retour de certains joueurs cadres au milieu de terrain, comme Joao Neves ou encore Fabian Ruiz. A noter la belle dynamique également de Warren Zaïre-Emery, qui revient petit à petit à son meilleur niveau. Cela ne sera pas de trop avant d'aborder un calendrier difficile, notamment en Ligue des champions. Mardi soir, le Paris Saint-Germain sera en déplacement sur la pelouse du Bayer Leverkusen.