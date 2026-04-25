Le PSG va perdre 40ME, Luis Enrique interpellé

Rétrogradé en janvier dernier, Lucas Chevalier reste cantonné au banc des remplaçants. Le gardien du Paris Saint-Germain ne profite même pas des matchs les moins importants. Un choix qui pourrait bien se retourner contre Luis Enrique.

Inutile d'interroger Luis Enrique sur le sujet. L’entraîneur du Paris Saint-Germain , qui adore contredire les journalistes, ne semble pas disposé à relancer Lucas Chevalier. Le match en retard face à Nantes (3-0) mercredi représentait une opportunité de tendre la main au Français. Mais le technicien espagnol a de nouveau privilégié son titulaire Matvey Safonov. Trois jours plus tard, et avant la demi-finale aller de Ligue des Champions face au Bayern Munich, une nouvelle occasion se présente à Angers samedi. D’où la demande d’Emmanuel Petit qui imagine un scénario particulier.

« Je pense qu'à un moment donné, il faut redonner une chance aux gens, a réclamé le champion du monde 1998 sur RMC concernant le joueur recruté pour 40ME l'an dernier. La fraîcheur mentale et la concentration sont super importantes pour un gardien. Moi je le ferais jouer, il faut redonner une chance à ce garçon. Imagine si Safonov se pète contre le Bayern, tu fais comment ? (…) Il faut parer à toute éventualité. Il y a plein de gardiens qui se blessent. Le match contre Angers n'est pas d'une haute importance et Safonov fait partie de ces joueurs qui ont été très sollicités. »