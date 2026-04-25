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Lucas Chevalier

Le PSG va perdre 40ME, Luis Enrique interpellé

PSG25 avr. , 10:30
parEric Bethsy
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Rétrogradé en janvier dernier, Lucas Chevalier reste cantonné au banc des remplaçants. Le gardien du Paris Saint-Germain ne profite même pas des matchs les moins importants. Un choix qui pourrait bien se retourner contre Luis Enrique.
Inutile d'interroger Luis Enrique sur le sujet. L’entraîneur du Paris Saint-Germain, qui adore contredire les journalistes, ne semble pas disposé à relancer Lucas Chevalier. Le match en retard face à Nantes (3-0) mercredi représentait une opportunité de tendre la main au Français. Mais le technicien espagnol a de nouveau privilégié son titulaire Matvey Safonov. Trois jours plus tard, et avant la demi-finale aller de Ligue des Champions face au Bayern Munich, une nouvelle occasion se présente à Angers samedi. D’où la demande d’Emmanuel Petit qui imagine un scénario particulier.
« Je pense qu'à un moment donné, il faut redonner une chance aux gens, a réclamé le champion du monde 1998 sur RMC concernant le joueur recruté pour 40ME l'an dernier. La fraîcheur mentale et la concentration sont super importantes pour un gardien. Moi je le ferais jouer, il faut redonner une chance à ce garçon. Imagine si Safonov se pète contre le Bayern, tu fais comment ? (…) Il faut parer à toute éventualité. Il y a plein de gardiens qui se blessent. Le match contre Angers n'est pas d'une haute importance et Safonov fait partie de ces joueurs qui ont été très sollicités. »

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« Safonov n'a pas beaucoup de boulot à faire, notamment en Ligue 1, a reconnu le consultant. Mais j'essaye de me mettre dans la peau d'un entraîneur et de me dire : "et si quelque chose arrive à Safonov contre le Bayern, je fais quoi ? Je remets Chevalier qui n'a plus joué depuis 17 ou 18 matchs ?" Le problème du Paris Saint-Germain, c'est qu'ils ont été tapés assez rapidement en Coupe de France et ils n'ont pas la capacité de faire tourner. Donc tu veux faire tourner où ? A l'entraînement ? » Privé de temps de jeu, l'international français pourrait perdre sa place au Mondial 2026.
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CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
66292135652540
2
Lens
63302037603228
3
LOSC Lille
54301668493415
4
O. Lyonnais
54301668453015
5
Rennes
53301587524111
6
O. Marseille
523016410584018
7
Monaco
50301551052457
8
Strasbourg
43291271046379
9
Lorient
4130101194044-4
10
Brest
3830108124147-6
11
Paris
3830911104046-6
12
Toulouse
3730107134142-1
13
Angers SCO
343097142640-14
14
Le Havre
3030612122538-13
15
Nice
293078153456-22
16
Auxerre
2530510152539-14
17
Nantes
203048182549-24
18
Metz
153036212766-39

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