Florian Thauvin jette brutalement l'éponge

Le RC Lens risque d'être à six points du PSG en cas de victoire de Paris à Angers. Pour Florian Thauvin, c'est game over dans la course au titre.

Il y avait un peu de satisfaction du côté lensois vendredi soir Brest, après un nouveau retour au score (3-3), mais Pierre Sage et ses joueurs étaient conscients d'avoir perdu gros en Bretagne. Si l'entraîneur des Sang et Or piquait un énorme coup de sang , Florian Thauvin était lui en mode ultra-réalisme. Pour le meneur de jeu du RC Lens, il ne faut plus faire des plans sur la comète, son club n'est plus vraiment un concurrent sérieux du Paris Saint-Germain dans la course au titre. Et si Lens aura longtemps pensé que cet exploit était possible, il faut désormais se rendre à l'évidence, les Nordistes ne sont plus assez réguliers en Ligue 1 pour reprendre le PSG et le dépasser, malgré le match à venir entre les deux clubs à Bollaert.

Lens va tout donner, mais....

Pour Florian Thauvin, la messe est dite, même si les Sang et Or n'ont pas l'intention de baisser les bras en Championnat pour juste se focaliser sur la Coupe de France. « Je crois que désormais, le sujet est clos, il n’y a plus de course au titre, ça va être très compliqué avec une équipe comme le Paris Saint-Germain. Si vous ne gagnez pas tous les week-ends, forcément vous êtes hors de course. C’est une occasion ratée une fois de plus. Je pense que ça va être désormais très compliqué. On jouera le coup jusqu’au bout, mais avec ce résultat de contre Brest, on sait que c’est compliqué », a confié sur Ligue 1+ Flotov.

A voir si le PSG s'imposera samedi soir à Angers, car si c'est le cas effectivement les choses seront plus que compliquées, puisque Paris aurait alors six points d'avance et une différence de buts colossale puisqu'elle est déjà de +40 pour le PSG contre +28 pour Lens.