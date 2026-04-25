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Le Barça rêve d’une humiliation inédite contre le Real

Liga25 avr. , 16:00
parEric Bethsy
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Accroché par le Betis (1-1) vendredi, le Real Madrid a encore un peu plus rapproché le FC Barcelone du titre en Liga. Les Merengue pourraient même effectuer le « pasillo » lors du Clasico, voire laisser le Barça fêter sous leur nez. Du jamais vu dans l’histoire du championnat espagnol.
Rien n’est joué mathématiquement. Mais après le nul concédé sur le terrain du Betis vendredi, le Real Madrid a encore diminué ses chances de titre en Liga. En cas de succès à l’extérieur contre Getafe ce samedi, le FC Barcelone prendrait 11 points d’avance à cinq journées de la fin. Plus personne ne croit à une remontada en Espagne, pas même la presse madrilène qui se demande plutôt quand les Blaugrana seront officiellement sacrés. La date du titre est loin d’être anecdotique dans la mesure où se profile un Clasico au Camp Nou.

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Si l’écart entre les deux équipes dépassent les 12 points avant leur confrontation du 10 mai, la Maison Blanche, comme le veut la tradition, devra réaliser le « pasillo », soit le fameux couloir pour féliciter et applaudir le champion. Mais pas sûr que les coéquipiers de Kylian Mbappé acceptent cette humiliation. « Quand un adversaire te bat en finale ou remporte une Coupe, il faut un minimum de respect, a récemment prévenu le Blaugrana Eric Garcia. Si c'étaient nous, on le ferait, que ce soit pour le Real Madrid ou une autre équipe. »
Conclure une saison blanche par un « pasillo » ferait sans doute mal aux Madrilènes. Et encore, ce ne serait peut-être pas le pire des scénarios. Si le Barça n’est pas encore champion avant le Clasico, et qu’il obtient le titre grâce au(x) point(s) obtenu(s) lors du choc tant attendu, les Merengue verraient alors le rival fêter le titre sous leur nez. Dans l’histoire de la Liga, le FC Barcelone et le Real Madrid n’ont jamais remporté le trophée lors d’un Clasico. Les hommes d’Alvaro Arbeloa ont donc tout intérêt à ne pas laisser l’écart dépasser les neuf points après leur passage en Catalogne.
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4
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54301668453015
5
Rennes
53301587524111
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523016410584018
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Monaco
50301551052457
8
Strasbourg
43291271046379
9
Lorient
4130101194044-4
10
Brest
3830108124147-6
11
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3830911104046-6
12
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3730107134142-1
13
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343097142640-14
14
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17
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