Rennes rêve de Ligue des Champions

Rennes19 déc. , 11:20
parGuillaume Conte
Le Stade Rennais se prend à rêver de rester aux abords du Top4 de la Ligue 1 dans la deuxième partie de saison. Pour réaliser un gros coup et revenir en Ligue des Champions ?
Privé d’Europe ces deux dernières saisons, le Stade Rennais vit mal cette période sans une participation à une Coupe d’Europe. Le club breton voulait faire de sa présence régulière sur le continent l’une des ses marques de fabrique. Avec Habib Beye, et malgré un gros passage à vide à la fin de l’été, les « Rouge et Noir » retrouvent les premières places. Leur bonne série actuelle les porte à la 6e place du classement, à cinq points de l’OM, le troisième. 

Rennes attend le mois de janvier avec impatience

De quoi forcément donner des envies aux dirigeants rennais, qui ne cachent pas leur ambition d’aller chercher la quatrième place en fin de saison, synonyme de barrage pour la Ligue des Champions. C’est ce qu’a clairement fait comprendre Loïc Désiré dans un entretien à Ouest-France. Le quotidien régional lui a tout simplement demandé si Rennes avait les moyens de lutter avec les gros en deuxième partie de saison.
« Cela se fera naturellement, par rapport aux bases qu’on a posées depuis deux mois. Même si on aura de gros matches (Monaco, Lens, PSG à suivre entre fin janvier et mi-février), je pense qu’on sera toujours en course à ce moment-là. L’objectif se remplira sur la constance, jusqu’en mai. Et on sait que le match à Lille dès le 3 janvier va compter si on veut espérer basculer plus près du top 4 », a expliqué le directeur sportif du Stade Rennais, en place depuis le mois de mai dernier. 
Une ambition que le SRFC juge légitime au regard de ses investissements, et aussi du fait que l’équipe d’Habib Beye n’aura pas de calendrier surchargé en deuxième partie de saison par rapport à certains de ses concurrents.
Derniers commentaires

OM : Une grosse vente, McCourt donne son feu vert

Rien a foutre de ne pas être rentable.. tant quon a pas de dettes cest bien la l'essentiel.. de toute manière je préfère quon ne soit pas rentable et avoir une belle équipe plutôt que d'être rentable mais d'avoir l'effectif a Angers... ahh tu peux être rentable si tu réduit la locomotive... mais va t'en voir ensuite la gueule de l'équipe... l'essentiel cest quon ai un proprio qui met la main a la poche sans soucis de rentabilité derrière.. cest meme une chance quon a..

Le salaire d'Endrick, l'OL renonce

OUI ? MAIS LA FICELLE EST PEUT RTRE EN TRAIN DE LACHER .

Le PSG enrage, son mercato bouleversé

Trophee des champions 8Jan2025 Coupe France 24Mai 2025 LDC 31Mai2025 Championnat L1 2025 Supercoupe d Europe 13Aout 2025 Coupe Intercontinentale 2025 18Dec 2025 Ça fait 6 trophees, Mr Conte, rendons a Cesae ce qui appartient a Cesar ...^^

La tactique de Greenwood pour plaquer l'OM

C’est exactement ce que fait chaque joueur dans tous les clubs du monde : se montrer , montrer toutes ses qualités pour accéder à de meilleurs clubs voir aux clubs les plus prestigieux. Il paraît évident que Greenwood a pour ambition d’etre acheter par un club dont le prestige est supérieur à celui de l’OM, et surtout un club qui paye mieux et qui aille encore plus loin en LDC. Rien de nouveau à l'horizon !!!

OL : Paulo Fonseca cible trois joueurs

Nous verrons a l ouverture du mercato qui veut partir ou non ^^

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
37161213281315
2
Paris Saint Germain
36161132351421
3
O. Marseille
32161024361521
4
LOSC Lille
32161024332013
5
O. Lyonnais
271683522166
6
Rennes
271676327243
7
Strasbourg
231672725205
8
Toulouse
231665524195
9
Monaco
23167272627-1
10
Angers SCO
22166461718-1
11
Brest
19165472127-6
12
Lorient
18164661928-9
13
Nice
17165291929-10
14
Paris
16164482129-8
15
Le Havre
15163671322-9
16
Auxerre
121633101425-11
17
Nantes
11162591428-14
18
Metz
111632111737-20

