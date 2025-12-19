Rennes rêve de Ligue des Champions

Le Stade Rennais se prend à rêver de rester aux abords du Top4 de la Ligue 1 dans la deuxième partie de saison. Pour réaliser un gros coup et revenir en Ligue des Champions ?

Privé d’Europe ces deux dernières saisons, le Stade Rennais vit mal cette période sans une participation à une Coupe d’Europe. Le club breton voulait faire de sa présence régulière sur le continent l’une des ses marques de fabrique. Avec Habib Beye, et malgré un gros passage à vide à la fin de l’été, les « Rouge et Noir » retrouvent les premières places. Leur bonne série actuelle les porte à la 6e place du classement, à cinq points de l’OM, le troisième.

Rennes attend le mois de janvier avec impatience

De quoi forcément donner des envies aux dirigeants rennais, qui ne cachent pas leur ambition d’aller chercher la quatrième place en fin de saison, synonyme de barrage pour la Ligue des Champions. C’est ce qu’a clairement fait comprendre Loïc Désiré dans un entretien à Ouest-France. Le quotidien régional lui a tout simplement demandé si Rennes avait les moyens de lutter avec les gros en deuxième partie de saison.

« Cela se fera naturellement, par rapport aux bases qu’on a posées depuis deux mois. Même si on aura de gros matches (Monaco, Lens, PSG à suivre entre fin janvier et mi-février), je pense qu’on sera toujours en course à ce moment-là. L’objectif se remplira sur la constance, jusqu’en mai. Et on sait que le match à Lille dès le 3 janvier va compter si on veut espérer basculer plus près du top 4 », a expliqué le directeur sportif du Stade Rennais, en place depuis le mois de mai dernier.

Une ambition que le SRFC juge légitime au regard de ses investissements, et aussi du fait que l’équipe d’Habib Beye n’aura pas de calendrier surchargé en deuxième partie de saison par rapport à certains de ses concurrents.