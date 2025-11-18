ICONSPORT_263636_0246
Le PSG donne une condition pour lâcher Vitinha au Real

Le PSG de Luis Enrique possède dans ses rangs des joueurs de très grande qualité. C'est notamment le cas de Vitinha, qui a franchi un cap depuis l'arrivée dans la capitale de l'entraineur espagnol. 
Le Paris Saint-Germain compte sur des joueurs résolument tournés vers le collectif pour continuer de remporter des titres majeurs. Depuis l'arrivée au PSG de Luis Enrique, Vitinha marche sur l'eau. Le niveau affiché par le milieu de terrain portugais est impressionnant. L'ancien du FC Porto a même terminé troisième au classement du dernier Ballon d'Or 2025. Le PSG compte énormément sur le prodige lusitanien pour les années à venir. Mais si les champions d'Europe veulent conserver Vitinha, ils devront mettre de côté certaines menaces. 

Vitinha, le Real Madrid ne lâche pas l'affaire 

Selon les informations de Don Balon, le Real Madrid est déterminé à rafler la mise dans le dossier Vitinha. La Casa Blanca est persuadée que la signature du Portugais serait un apport majeur dans le collectif de Xabi Alonso. Le Real Madrid veut mettre les moyens pour faire craquer le PSG. Le média rajoute que les pensionnaires du Santiago-Bernabéu ont d'ores et déjà préparé une offre de 70 millions d'euros, plus 20 millions d'euros de bonus, pour se payer Vitinha. Une offre qui ne fera pas mouche auprès du club de la capitale, qui demande apparemment un minimum de 130 millions d'euros pour commencer à démarrer des négociations pour un départ de Vitinha. 

A noter que Luis Enrique ne veut pas se séparer du joueur de 25 ans, qu'il estime énormément. Le joueur ne souhaite pas non plus quitter la capitale française, endroit où il s'épanouit. Mais tout va vite dans le football et le Real Madrid ne lâchera pas l'affaire. L'été prochain, le Paris Saint-Germain s'attend donc à être contacté par le club espagnol. Sauf rebondissement, les approches madrilènes seront refusées par le board francilien. 
