ASSE : Rennes et Lille s'affrontent pour débaucher un Vert

Titulaire indiscutable aux yeux de Philippe Montanier, le défenseur stéphanois Kevin Pedro crève l’écran à seulement 20 ans. De quoi susciter la convoitise de plusieurs clubs de Ligue 1.

Que les Verts parviennent ou non à remonter en Ligue 1 à l’issue de la saison, le mercato sera quoi qu’il arrive très animée à Saint-Etienne l’été prochain. Et pour cause, les joueurs stéphanois à être courtisés sont nombreux dans l’optique de la saison 2026-2027. Ce n’est pas nouveau, Lucas Stassin ou encore Zuriko Davitashvili ont la cote en Europe. Mais ce n’est pas tout, Kévin Pedro fait également partie des joueurs très courtisés sur le marché des transferts. Titulaire indiscutable de Philippe Montanier depuis l’arrivée du nouveau coach stéphanois, le défenseur de 20 ans est apprécié en Ligue 1.

A en croire les informations du site Jeunes Footeux, plusieurs grosses écuries du championnat de France souhaitent faire venir le défenseur de l’ASSE, sous contrat avec les Verts jusqu’en 2030. Le LOSC, Strasbourg ainsi que le Stade Rennais ont notamment coché le nom de Kévin Pedro sur leurs tablettes. Capable de jouer défenseur central et arrière droit, l’international U19 de l’équipe de France monte en puissance avec l’ASSE. Après avoir démarré la saison en National 3, il est désormais un joueur à part entière du groupe professionnel et un titulaire en Ligue 2.