Kevin Pedro ICONSPORT_356158_0035

ASSE : Rennes et Lille s'affrontent pour débaucher un Vert

ASSE02 mars , 13:20
parCorentin Facy
0
Titulaire indiscutable aux yeux de Philippe Montanier, le défenseur stéphanois Kevin Pedro crève l’écran à seulement 20 ans. De quoi susciter la convoitise de plusieurs clubs de Ligue 1.
Que les Verts parviennent ou non à remonter en Ligue 1 à l’issue de la saison, le mercato sera quoi qu’il arrive très animée à Saint-Etienne l’été prochain. Et pour cause, les joueurs stéphanois à être courtisés sont nombreux dans l’optique de la saison 2026-2027. Ce n’est pas nouveau, Lucas Stassin ou encore Zuriko Davitashvili ont la cote en Europe. Mais ce n’est pas tout, Kévin Pedro fait également partie des joueurs très courtisés sur le marché des transferts. Titulaire indiscutable de Philippe Montanier depuis l’arrivée du nouveau coach stéphanois, le défenseur de 20 ans est apprécié en Ligue 1.
A en croire les informations du site Jeunes Footeux, plusieurs grosses écuries du championnat de France souhaitent faire venir le défenseur de l’ASSE, sous contrat avec les Verts jusqu’en 2030. Le LOSC, Strasbourg ainsi que le Stade Rennais ont notamment coché le nom de Kévin Pedro sur leurs tablettes. Capable de jouer défenseur central et arrière droit, l’international U19 de l’équipe de France monte en puissance avec l’ASSE. Après avoir démarré la saison en National 3, il est désormais un joueur à part entière du groupe professionnel et un titulaire en Ligue 2.

Lire aussi

Officiel : L’ASSE blinde Kevin PedroOfficiel : L’ASSE blinde Kevin Pedro
La signature de son premier contrat professionnel début janvier a levé le doute sur son avenir à court terme, permettant à Saint-Etienne de l’utiliser pleinement avec les pros sans craindre un départ libre en fin de saison. Avec les bonnes performances qui s’enchaînent à présent sous les ordres de Philippe Montanier, Kévin Pedro se retrouve très courtisé mais voit aussi sa valeur marchande sensiblement augmenter. A n’en pas douter, il faudra un très beau chèque de Lille, Strasbourg ou Rennes pour convaincre l’ASSE de s’en séparer. Surtout, en cas de montée en Ligue 1, il y a très fort à parier que le club forézien souhaitera conserver son joueur pour au moins une année supplémentaire.
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_360351_0247
PSG

Alerte au PSG : « Ils sont rincés, ils sont morts »

ICONSPORT_283297_0011
FC Nantes

Nantes : Kantari sauve sa place malgré la défaite

Shéhérazade Semsar-de Boisséson
OM

OM : Shéhérazade Semsar de Boisséson divise Marseille

Kylian Mbappé ICONSPORT_356010_0227
Kylian Mbappé

Kylian Mbappé : Une accusation qui ne passe pas

Fil Info

02 mars , 15:30
Alerte au PSG : « Ils sont rincés, ils sont morts »
02 mars , 15:00
Nantes : Kantari sauve sa place malgré la défaite
02 mars , 14:30
OM : Shéhérazade Semsar de Boisséson divise Marseille
02 mars , 14:00
Kylian Mbappé : Une accusation qui ne passe pas
02 mars , 13:40
Le PSG craque pour quatre pépites en Belgique
02 mars , 13:00
OM-OL : Samuel Umtiti pleure pour Lyon
02 mars , 12:40
OM : Pierre Ménès craint un régime XXL à Marseille
02 mars , 12:20
PSG : Un buteur de classe mondiale attendu à Paris

Derniers commentaires

OM : Pierre Ménès craint un régime XXL à Marseille

Le seul classement qui compte c'est celui a la fin de la 34eme journée!! Là les mouches ont clairement changé d'ane et less ardines termineront devant les quenelles sans problemes... Tu verras...

PSG : Un buteur de classe mondiale attendu à Paris

Moi je regrette etikite... car autre 9 je vois pas qui l.martinez ? Pas facile de trouver le bon

OM-OL : Samuel Umtiti pleure pour Lyon

J te comprends, la pillule doit être dure a avaler.... ROAD TO SEVEN SEASONS WITHOUT CHAMPONS LEague! L 'histoire est en marche!!

OM-OL : Samuel Umtiti pleure pour Lyon

blablabla deja j'ai pas les meme stats de plus tu peux frapper au but 30 fois si elle sont molles et sur le gardien voila 7 tirs cadré pour marseille pour 18 tirs 6 pour lyon pour 12 tirs xg 1.5 lyon contre 2.3 marseille 4 grosse occasion lyon 3 marseille le seul qui est ridicule ici c'est toi comme toujours d'ailleurs

OM : Pierre Ménès craint un régime XXL à Marseille

Même avec cette victoire marseille n es que 4 ème.....

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
57241833531934
2
Lens
53241725452124
3
O. Lyonnais
45241437392613
4
O. Marseille
43241347513318
5
LOSC Lille
4024124837316
6
Rennes
4024117638353
7
Monaco
3724114940364
8
Strasbourg
3524105940319
9
Brest
33249693234-2
10
Lorient
33248973438-4
11
Toulouse
312487933285
12
Angers SCO
292485112230-8
13
Le Havre
262468102030-10
14
Paris
262468102840-12
15
Nice
242466123044-14
16
Auxerre
182446141935-16
17
Nantes
172445152241-19
18
Metz
132434172253-31

Loading