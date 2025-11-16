ICONSPORT_271747_0031

PSG : Paris défie le Bayern Munich sur une pépite

PSG16 nov. , 13:20
parNathan Hanini
Révélation de la saison du côté de Midtjylland, Franculino Djú est pisté par beaucoup de cadors européens. L’international Bissau-Guinéen (14 sélections) est désormais sur les tablettes du Paris Saint-Germain. Le club de la capitale est en concurrence avec le Bayern Munich notamment pour attirer les services de l’attaquant de 21 ans.
Avec 14 buts en 14 apparitions du côté de la première division danoise, le jeune Franculino Djú attire les convoitises. Le joueur de Midtjylland est désormais suivi par des clubs des cinq grands championnats. L’attaquant de la Guinée-Bissau sera l’un des noms les plus chauds du prochain mercato estival. En Europe, le joueur de 21 ans s’est également illustré en inscrivant trois buts lors des quatre premières journées en Europa League cette saison. Franculino Djú affole les cadors européens. Désormais Transferfeed annonce que le Paris Saint-Germain suit la situation du jeune attaquant.

Franculino Djú, l’Europe est dessus

En fin de contrat en 2029 au sein du club de Midtjylland, Franculino Djú est évalué à 13 millions d’euros sur Transfermarkt. Le club danois en demande une vingtaine de millions d’euros selon le média Compo.dk. Toujours selon le média danois des recruteurs du Borussia Dortmund ont assisté à la rencontre européenne entre Midtjylland et le Celtic Glasgow en Europa League pour l’observer. Le Bayern Munich garde également un œil sur l’international Bissau-Guinéen. Le PSG aura donc de la concurrence sur le dossier. Dernièrement le journaliste Graeme Bailey rapporte que des clubs anglais comme Leeds, West-Ham ou encore Everton suivent le joueur. En Italie, le jeune Franculino Djú a également la côte. Matteo Moretto a annoncé que l’AS Roma pourrait passer à l’offensive l’été prochain. Une concurrence renforcée qui peut permettre au club de Midtjylland de faire monter le prix. Le PSG reste le club le plus prestigieux sur le papier. Reste à savoir si Luis Enrique donnera son feu vert à Luis Campos pour passer à l’attaque.
F. Gluda Djú

F. Gluda Djú

Guinea-BissauGuinée-Bissau Âge 21 Attaquant

Europa League

Matchs10
Buts4
Passes décisives0
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0

Superliga

Matchs14
Buts14
Passes décisives3
Jaune4
Rouge0
Jaune Rouge0
Derniers commentaires

Le PSG ridiculise l’OL, Monaco et encore plus l’OM

Les parisiens qui comparent le budget du psg et ceux des autres clubs c est à mourir de rire. C est là que tu vois le genre d arriviste que c est et qu ils comprennent même pas la différence

Le PSG ridiculise l’OL, Monaco et encore plus l’OM

Commentaire sans âme. Aucun intérêt

Le PSG ridiculise l’OL, Monaco et encore plus l’OM

Contre argument pertinent : Penalty pour Lyon ! ;-))))

OM : Benatia égratigné par La Provence, bagarre générale

Le peu de vocabulaire qu'ils ont. C'est toi qui dis ça 😂 Arrête un peu avec ta psychologie de comptoir. Tu n'es pas au pmu de ta banlieue miteuse. Et tu n'as pas le niveau pour t'aventurer sur ce terrain là. Le canard du coin 😂 Cette image tout pourrie 😂

Le PSG ridiculise l’OL, Monaco et encore plus l’OM

Lyon avait le 1er budget en 2000, Marseille était le 2eme budget d'Europe en 1993... Donc aucune gloire.... C'est ça ?

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
2712831241113
2
O. Marseille
2512813281117
3
Lens
2512813211110
4
Strasbourg
221271424168
5
LOSC Lille
201262423158
6
Monaco
201262424213
7
O. Lyonnais
201262418153
8
Rennes
181246219172
9
Nice
17125251718-1
10
Toulouse
161244418162
11
Paris
14124261821-3
12
Le Havre
14123541317-4
13
Angers SCO
13123451015-5
14
Metz
11123271227-15
15
Brest
10122461421-7
16
Nantes
10122461118-7
17
Lorient
10122461426-12
18
Auxerre
712219719-12

