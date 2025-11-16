PSG : Paris défie le Bayern Munich sur une pépite

Révélation de la saison du côté de Midtjylland, Franculino Djú est pisté par beaucoup de cadors européens. L’international Bissau-Guinéen (14 sélections) est désormais sur les tablettes du Paris Saint-Germain. Le club de la capitale est en concurrence avec le Bayern Munich notamment pour attirer les services de l’attaquant de 21 ans.

Avec 14 buts en 14 apparitions du côté de la première division danoise, le jeune Franculino Djú attire les convoitises. Le joueur de Midtjylland est désormais suivi par des clubs des cinq grands championnats. L’attaquant de la Guinée-Bissau sera l’un des noms les plus chauds du prochain mercato estival. En Europe, le joueur de 21 ans s’est également illustré en inscrivant trois buts lors des quatre premières journées en Europa League cette saison. Franculino Djú affole les cadors européens. Désormais Transferfeed annonce que le Paris Saint-Germain suit la situation du jeune attaquant.

Franculino Djú, l’Europe est dessus

En fin de contrat en 2029 au sein du club de Midtjylland, Franculino Djú est évalué à 13 millions d’euros sur Transfermarkt. Le club danois en demande une vingtaine de millions d’euros selon le média Compo.dk. Toujours selon le média danois des recruteurs du Borussia Dortmund ont assisté à la rencontre européenne entre Midtjylland et le Celtic Glasgow en Europa League pour l’observer. Le Bayern Munich garde également un œil sur l’international Bissau-Guinéen. Le PSG aura donc de la concurrence sur le dossier. Dernièrement le journaliste Graeme Bailey rapporte que des clubs anglais comme Leeds, West-Ham ou encore Everton suivent le joueur. En Italie, le jeune Franculino Djú a également la côte. Matteo Moretto a annoncé que l’AS Roma pourrait passer à l’offensive l’été prochain. Une concurrence renforcée qui peut permettre au club de Midtjylland de faire monter le prix. Le PSG reste le club le plus prestigieux sur le papier. Reste à savoir si Luis Enrique donnera son feu vert à Luis Campos pour passer à l’attaque.