OM-OL : Samuel Umtiti pleure pour Lyon

L'OM a renversé l'OL mais Samuel Umtiti l'avait visiblement mauvaise après la rencontre. Son analyse a eu le don de faire bondir pas mal de monde.
Match animé entre l’OM et l’OL ce dimanche soir, avec une victoire 3-2 arrachée par les Marseillais dans les arrêts de jeu, sur un but contesté par les Lyonnais. Devant au score à deux reprises, les joueurs de Paulo Fonseca ont cru en une performance qui leur aurait quasiment garanti de finir sur le podium en fin de saison. Il va désormais falloir s’arracher, surtout que Marseille va avoir le moral gonflé à bloc après ce succès.

Umtiti, le coeur toujours un peu trop Lyonnais ?

Une victoire heureuse pour Samuel Umtiti, nouveau consultant de RMC et qui est entré de manière fracassante dans le débat d’après-match. « Lyon qui a dominé le match, pas forcément tout le match. En tout cas, Marseille n’a pas dominé ce match. Certes, ils ont été efficaces, et on parle d’un but où ils ont aidé par le gardien et ça les a remis dedans. Je ne pense pas que ce soit une victoire méritée. Dans ce qu’ils ont proposé, l’OM peut faire mieux que ça, surtout face à une équipe de Lyon où il manque des joueurs très importants offensivement. A un moment, on était plus sur un 3-2 pour l’Olympique Lyonnais que pour Marseille. C’est pas un match où tu te dis ‘wahou, quelle équipe Marseille’ », a lancé le champion du monde, qui a eu le don de faire hurler Daniel Riolo, ce dernier rappelant que l’OM était devant dans absolument toutes les statistiques, dans le jeu ou dans les occasions.
La réaction des auditeurs ou des suiveurs de l’émission sur les réseaux sociaux a aussi été impitoyable. « Il est vachement impartial dans ses jugements tiens », « Il faut mettre son seum de côté avant de parler », « Umtiti t’abuse », « c’est un supporter, pas un consultant », « Umtiti arrête ton cirque », ont dénoncé les suiveurs de l’émission, pour qui Samuel Umtiti fait une entrée dans l’émission surtout comme un ancien joueur de l’OL, et non pas vraiment comme un consultant. En tout cas, si le but était de faire réagir, c’est réussi pour Big Sam.
Derniers commentaires

OM : Pierre Ménès craint un régime XXL à Marseille

Pas sur...et la cup aussi ça devient une obligation pour marseille

OM : Pierre Ménès craint un régime XXL à Marseille

Le seul classement qui compte c'est celui a la fin de la 34eme journée!! Là les mouches ont clairement changé d'ane et less ardines termineront devant les quenelles sans problemes... Tu verras...

PSG : Un buteur de classe mondiale attendu à Paris

Moi je regrette etikite... car autre 9 je vois pas qui l.martinez ? Pas facile de trouver le bon

OM-OL : Samuel Umtiti pleure pour Lyon

J te comprends, la pillule doit être dure a avaler.... ROAD TO SEVEN SEASONS WITHOUT CHAMPONS LEague! L 'histoire est en marche!!

OM-OL : Samuel Umtiti pleure pour Lyon

blablabla deja j'ai pas les meme stats de plus tu peux frapper au but 30 fois si elle sont molles et sur le gardien voila 7 tirs cadré pour marseille pour 18 tirs 6 pour lyon pour 12 tirs xg 1.5 lyon contre 2.3 marseille 4 grosse occasion lyon 3 marseille le seul qui est ridicule ici c'est toi comme toujours d'ailleurs

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
57241833531934
2
Lens
53241725452124
3
O. Lyonnais
45241437392613
4
O. Marseille
43241347513318
5
LOSC Lille
4024124837316
6
Rennes
4024117638353
7
Monaco
3724114940364
8
Strasbourg
3524105940319
9
Brest
33249693234-2
10
Lorient
33248973438-4
11
Toulouse
312487933285
12
Angers SCO
292485112230-8
13
Le Havre
262468102030-10
14
Paris
262468102840-12
15
Nice
242466123044-14
16
Auxerre
182446141935-16
17
Nantes
172445152241-19
18
Metz
132434172253-31

