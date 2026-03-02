OM-OL : Samuel Umtiti pleure pour Lyon

L'OM a renversé l'OL mais Samuel Umtiti l'avait visiblement mauvaise après la rencontre. Son analyse a eu le don de faire bondir pas mal de monde.

Match animé entre l’OM et l’OL ce dimanche soir, avec une victoire 3-2 arrachée par les Marseillais dans les arrêts de jeu, sur un but contesté par les Lyonnais. Devant au score à deux reprises, les joueurs de Paulo Fonseca ont cru en une performance qui leur aurait quasiment garanti de finir sur le podium en fin de saison. Il va désormais falloir s’arracher, surtout que Marseille va avoir le moral gonflé à bloc après ce succès.

Umtiti, le coeur toujours un peu trop Lyonnais ?

Une victoire heureuse pour Samuel Umtiti, nouveau consultant de RMC et qui est entré de manière fracassante dans le débat d’après-match. « Lyon qui a dominé le match, pas forcément tout le match. En tout cas, Marseille n’a pas dominé ce match. Certes, ils ont été efficaces, et on parle d’un but où ils ont aidé par le gardien et ça les a remis dedans. Je ne pense pas que ce soit une victoire méritée. Dans ce qu’ils ont proposé, l’OM peut faire mieux que ça, surtout face à une équipe de Lyon où il manque des joueurs très importants offensivement. A un moment, on était plus sur un 3-2 pour l’Olympique Lyonnais que pour Marseille. C’est pas un match où tu te dis ‘wahou, quelle équipe Marseille’ », a lancé le champion du monde, qui a eu le don de faire hurler Daniel Riolo, ce dernier rappelant que l’OM était devant dans absolument toutes les statistiques, dans le jeu ou dans les occasions.

La réaction des auditeurs ou des suiveurs de l’émission sur les réseaux sociaux a aussi été impitoyable. « Il est vachement impartial dans ses jugements tiens », « Il faut mettre son seum de côté avant de parler », « Umtiti t’abuse », « c’est un supporter, pas un consultant », « Umtiti arrête ton cirque », ont dénoncé les suiveurs de l’émission, pour qui Samuel Umtiti fait une entrée dans l’émission surtout comme un ancien joueur de l’OL, et non pas vraiment comme un consultant. En tout cas, si le but était de faire réagir, c’est réussi pour Big Sam.