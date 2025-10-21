ICONSPORT_272593_0001
Le PSG donne espoir à toute la Ligue 1

En marge du déplacement au Bayer Leverkusen, le PSG est fragilisé par une défense inquiétante et un manque de rythme parlant. Pas de quoi inquiéter Elton Mokolo qui affirme toutefois que cette équipe parisienne est plus que prenable en Ligue 1.
Il y a un fossé entre le Paris Saint-Germain de la deuxième partie de saison dernière et celui de ce début d'exercice. Entre temps, le club de la capitale a remporté une Ligue des champions et est allé jusqu'en finale de la Coupe du monde des clubs au bout d'une saison interminable. De quoi altérer le début de saison des hommes de Luis Enrique, lequel a perdu au compte-goutte ses principaux atouts sur blessure. Résultat, Paris a enchainé deux matchs nuls consécutifs et s'est laissé dépasser par l'Olympique de Marseille. En amont de la rencontre face au Bayer Leverkusen, Elton Mokolo a donné son avis sur le champion d'Europe. Selon lui, c'est le moment idéal pour aller chercher des points face au PSG pour ses adversaires en Ligue des Champions comme en Ligue 1.

Champions League

21 octobre 2025 à 21:00
Bayer 04 Leverkusen
García Serrano38'García Serrano54'
2
6
Live90'
Paris Saint Germain
Pacho Tenorio7'Doue41'Kvaratskhelia44'Doue45'Mendes50'Dembélé66'Machado Ferreira90'
Chronologie
Composition
Statistiques
But
90
V. Machado Ferreira
Paris Saint GermainParis Saint Germain
Remplacement
81
ENTRE
J. Dennit Mensah
Bayer 04 LeverkusenBayer 04 Leverkusen
SORT
I. Fernández Carballo
Bayer 04 LeverkusenBayer 04 Leverkusen
Remplacement
76
ENTRE
Q. Ndjantou Mbitcha
Paris Saint GermainParis Saint Germain
SORT
W. Zaire Emery
Paris Saint GermainParis Saint Germain
Remplacement
72
ENTRE
I. Mbaye
Paris Saint GermainParis Saint Germain
SORT
B. Barcola
Paris Saint GermainParis Saint Germain
Voir Les Détails Complets Du Match

Le PSG trop faible ?

« Alors 'matière à s'inquiéter', il faut contextualiser parce qu'on te mettra toujours en avant le fait qu'il y a des blessés. Ca peut impacter, mais dans le jeu, le PSG est prenable. De manière momentanée, je dis bien momentanée. Sur les 5 derniers matchs de Ligue 1, le PSG est 5e. Il a pris autant de points que Brest, Nice et Monaco. C'est pas forcément le rythme auquel on est habitué, c'est peut-être conjoncturel. On peut tomber sur un PSG prenable. Des adversaires en profitent de manière ponctuelle, que ce soit Lille qui a pris un point, ou Strasbourg qui a mis 3 buts en 23 minutes. C'est un PSG qui est, en ce moment, prenable. Là où je suis optimiste, c'est que le PSG n'a que 3 points de moins que la saison dernière au même stade. Les adversaires ne doivent plus craindre le PSG. Il va falloir retrouver un certain standard », a expliqué le consultant Eurosport.
Un nouveau faux pas lors de la prochaine journée de Ligue 1 avec le déplacement à Brest et l'OM pourrait potentiellement distancer son éternel rival à 4 points. Une situation qu'on n'a plus l'habitude de voir avec ce PSG.
1
Loading