Les images du nouveau stade du PSG dévoilées

Ah bon ? Et qui ? Parceque je ne l'échangerai pas contre un Dembelé par exemple. 😉
😂😂😂😂 Plus rageux que ça tu meurs la gueule ouverte. Thomasson qu'il t'as dit l'autre. 😂😂😂😂
Il n'avait pas trop tort, tu ne penses pas que le championnat est meilleur cette année ?
On voit rien là dessus. Mais le bon compromis serait de conserver l'apparence de l'architecture pour préserver le symbole qui a fait le PSG.
Ce titre est fait pour les personnes comme toi Ceux qui passent + de temps sur nos articles que sur ceux de ton club insignifiant
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|18
|8
|6
|0
|2
|21
|7
|14
|17
|8
|5
|2
|1
|16
|8
|8
|16
|8
|5
|1
|2
|17
|10
|7
|16
|8
|5
|1
|2
|12
|7
|5
|15
|8
|5
|0
|3
|11
|8
|3
|14
|8
|4
|2
|2
|16
|10
|6
|14
|8
|4
|2
|2
|17
|13
|4
|13
|8
|4
|1
|3
|15
|12
|3
|11
|8
|3
|2
|3
|12
|14
|-2
|11
|8
|2
|5
|1
|11
|12
|-1
|10
|8
|3
|1
|4
|13
|15
|-2
|9
|8
|2
|3
|3
|14
|14
|0
|8
|8
|2
|2
|4
|12
|19
|-7
|7
|8
|2
|1
|5
|7
|12
|-5
|6
|8
|1
|3
|4
|5
|9
|-4
|6
|8
|1
|3
|4
|10
|16
|-6
|6
|8
|1
|3
|4
|4
|12
|-8
|2
|8
|0
|2
|6
|5
|20
|-15
Loading
🚨🏟️ Le PSG sonde ses supporters : « Le Paris Saint-Germain réfléchit actuellement à l’avenir de son enceinte sportive. La construction d’un nouveau stade pourrait permettre d’offrir à nos abonnés, à nos supporters et à nos invités hospitalité des installations encore plus