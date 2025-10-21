Source : PSG

Les images du nouveau stade du PSG dévoilées

Le PSG n'a pas encore mis de côté l'idée de quitter le Parc des Princes. Loin de là même, car le club de la capitale envoie déjà des images de l'enceinte qui pourrait remplacer le Parc. 
Le Paris Saint-Germain a pas mal de choses à gérer, que ce soit sur ou en dehors des terrains. Depuis des mois, un sujet revient avec insistance dans la capitale : un changement de stade possible. Le PSG n'arrive pas à se mettre d'accord avec la mairie de Paris pour racheter le Parc des Princes et ainsi l'agrandir comme bon lui semble. Si les prochaines élections municipales, qui auront lieu en 2026, pourraient bien tout changer et ainsi permettre aux Parisiens de racheter leur stade, la direction du PSG veut néanmoins assurer ses arrières. Ces dernières heures, les champions d'Europe ont d'ailleurs réalisé une énorme enquête auprès de 90.000 de leurs fans pour tâter le terrain et voir si le projet du nouveau stade plaisait. 

Le PSG voit les choses en grand

Parmi les choses qui ont pu être aperçues dans l'enquête : des plans du nouveau stade que le PSG voudrait construire. Deux visuels présents dans le questionnaire ont particulièrement retenu l'attention, car on peut voir des images d'une enceinte plus que jamais moderne accompagnées d'un écran géant, mais aussi des espaces de restauration tout aussi imposants. D'ailleurs, le Paris Saint-Germain précise son envie de « créer une infrastructure moderne (…), un lieu de vie ouvert toute l’année, propice aux rencontres (…) il constituerait un pôle central de sport, de culture et de divertissement ».

Pour le moment, malgré ses ambitions, le projet de nouveau stade est encore très loin de faire l'unanimité auprès des fans du Paris Saint-Germain. Ces derniers estiment que le Parc des Princes doit rester l'antre historique d'un club encore récent et qui a déjà écrit de très belles pages dans son enceinte actuelle.
