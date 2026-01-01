ICONSPORT_279866_0231

Le PSG dit non à une star marocaine… pour l’instant

PSG01 janv. , 19:20
par Corentin Facy
Le PSG n’a pas prévu de faire des folies cet hiver mais reste à l’affût d’une ou plusieurs belles opportunités. Le club parisien garde par exemple un oeil sur la situation de la star marocaine Ismael Saibari.
Après un mercato estival très discret et un brin décevant pour les observateurs ainsi que pour les supporters, le Paris Saint-Germain aborde ce mercato hivernal avec une position très claire. Luis Campos et Luis Enrique ne se précipiteront pas et ne recruteront pas pour faire plaisir au public. En revanche, les deux hommes sont très concernés par cette période hivernale et bondiront sur une opportunité si l’occasion se présente de renforcer l’effectif sans se ruiner avec un joueur qui coche toutes les cases.
Le Parisien confirme cette tendance et indique que la direction parisienne n’a aucunement l’intention de bouleverser son effectif, affichant simplement la volonté de remplacer d’éventuels départs. Le quotidien régional donne toutefois quelques noms de potentielles recrues, dont certaines n’ont encore jamais été associé au PSG dans la presse. Il est notamment question d’Ismael Saibari, auteur d’une première partie de saison en boulet de canon avec le PSV Eindhoven, où il a inscrit 11 buts et délivré 4 passes décisives depuis le début de la saison.

Le PSG garde l'idée Saibari de côté

Selon Le Parisien, celui qui dispute actuellement la CAN avec le Maroc s’est proposé au champion d’Europe en titre durant le mois de décembre dans l’optique d’un éventuel transfert cet hiver. Le PSG n’a pas réagi et n’a pas donné suite… pour l’instant. Car en privé, le profil de Saibari plaît à Luis Campos et à Luis Enrique, lesquels gardent cette idée dans un coin de leur tête en cas de départ d’un ailier ou d’un milieu offensif
Le média indique par ailleurs -comme indiqué par ailleurs- que l’attaquant Anisio Cabral et le milieu défensif Rafael Quintas, 17 ans tous les deux et qui évoluent au Benfica Lisbonne, plaisent énormément au PSG. Deux dossiers dans lesquels la concurrence sera forte puisque les deux joueurs portugais sont notamment ciblés par Manchester United ainsi que Manchester City. Autrement dit, les dossiers sur le bureau de la direction parisienne sont nombreux, mais c’est surtout l’été prochain que cela devrait bouger alors que ce mercato d’hiver sera surtout là pour compenser des départs et saisir d’éventuelles opportunités de marché.
