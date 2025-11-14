Le PSG défavorisé, Didier Deschamps agace

Eduardo Camavinga ou encore Kylian Mbappé ne feront pas le déplacement avec l’équipe de France en Azerbaïdjan ce dimanche. Malgré sa fatigue musculaire, Bradley Barcola fait lui partie du groupe.

Préservé par Luis Enrique pour le déplacement du Paris Saint-Germain sur la pelouse de l’Olympique Lyonnais le week-end dernier en raison d’une fatigue musculaire, Bradley Barcola a retrouvé les pelouses jeudi lors du match entre la France et l’Ukraine . Didier Deschamps a jugé l’ex-attaquant de l’OL suffisamment en forme pour démarrer et Bradley Barcola a donc disputé un peu plus d’une heure de l’avant-dernier match des Bleus dans ces qualifications à la Coupe du monde 2026.

Le staff médical du PSG ainsi que Luis Enrique étaient sans doute en sueurs à l’idée de voir leur ailier gauche de 23 ans se blesser de nouveau mais heureusement, rien de négatif n’est à signaler pour Barcola après ce France-Ukraine. Tout va très bien, à tel point que le joueur figure dans le groupe tricolore pour le déplacement en Azerbaïdjan ce dimanche et cela même si cette rencontre ne revêt plus d’aucun enjeu après la qualification validée de jeudi. Didier Deschamps a pourtant renvoyé Eduardo Camavinga et Kylian Mbappé à Madrid en raison de petits bobos.

Le compte spécialisé PSG Community sur X se désole de voir que le Paris SG n’a pas bénéficié du même traitement puisque Barcola aurait pu lui aussi être épargné de ce long voyage de 6 heures. « Je me demande bien pourquoi Bradley Barcola va faire le déplacement en Azerbaïdjan alors qu’on sait tous qu’il traîne une fatigue musculaire. Tandis que d’autres sont directement renvoyés à leurs clubs sans aucun problème » se désole le compte spécialisé sur l’actualité du Paris Saint-Germain.

Deschamps n'a plus la cote du PSG

Les commentaires des supporters franciliens vont eux aussi dans le même sens. Didier Deschamps n’a définitivement plus la cote dans la capitale française depuis les blessures de Désiré Doué et d’Ousmane Dembélé en septembre dernier. Du côté du club Bleu et Rouge, on surveillera avec attention et un peu de craintes le temps de jeu de Bradley Barcola en Azerbaïdjan, avec l’espoir tout de même de voir Didier Deschamps le laisser sur le banc au profit de joueurs moins utilisés en Bleus ces derniers mois (Ekitike, Mateta, Cherki, Akliouche, Thauvin).