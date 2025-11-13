ICONSPORT_276170_0957

Barcola titulaire, Deschamps fait hurler le PSG

Equipe de France13 nov. , 10:00
parCorentin Facy
12
Au repos lors du choc entre l’OL et le PSG en Ligue 1 en raison d’une forte fatigue musculaire, Bradley Barcola devrait débuter contre l’Ukraine ce jeudi avec l’équipe de France. De quoi frustrer le club parisien.
En disputant 89 matchs en l’espace de 15 mois, Bradley Barcola a battu tous les records depuis plus d’un an avec le Paris Saint-Germain et l’équipe de France. L’attaquant formé à l’OL est devenu un joueur majeur de la sélection ainsi que du club parisien mais il paie aujourd’hui le prix de cet enchaînement totalement délirant. Sur le banc lors du déplacement à Lyon dimanche en raison d’une fatigue musculaire, Bradley Barcola n’est clairement pas à 100% ces dernières semaines comme son entourage l’a d’ailleurs confirmé.
Cela ne va à priori pas empêcher Didier Deschamps de le titulariser contre l’Ukraine ce jeudi au Parc des Princes en match de qualification à la Coupe du monde 2026. Pressenti comme titulaire aux côtés de Cherki, Mbappé et Olise au sein d’un quatuor offensif séduisant sur le papier, Bradley Barcola sera très surveillé par le PSG ainsi que par les supporters du club francilien. Ces derniers ne comprennent d’ailleurs pas la prise de risque de Didier Deschamps avec l’ailier gauche de 23 ans. 

Lire aussi

« Barcola est à 50% » : Un proche alerte le PSG« Barcola est à 50% » : Un proche alerte le PSG
« On met Barcola au repos parce qu'il est cramé et 3 jours après il est titulaire en équipe de France… », « Faire jouer Barcola et Kounde alors qu’ils sont tous les deux fatigués… », « Barcola titulaire, non mais DD n’en a vraiment plus rien à foutre », « Barcola revient de blessure, je vois pas pourquoi le mettre. C’est prendre des risques inutiles » ou encore « Barcola devrait être laissé au repos » peut-on lire sur X, où les supporters parisiens s’inquiètent de la gestion de Bradley Barcola par le staff médical de l’équipe de France.
Une défiance forcément renforcée par les épisodes Désiré Doué et Ousmane Dembélé, deux joueurs du PSG qui se sont blessés lors du rassemblement de septembre en équipe de France… face à l’Ukraine, justement. Pour un match aussi capital et décisif, Didier Deschamps n’a néanmoins pas l’intention de se priver de ses meilleurs éléments et devrait donc titulariser l’ailier gauche du PSG ce jeudi soir. En espérant évidemment qu’il n’aura pas à gérer une nouvelle polémique en cas de blessure.
12
Articles Recommandés
ICONSPORT_273293_0030
PSG

PSG : Le Qatar veut la peau de Ligue1+, c'est confirmé

ICONSPORT_264031_0014
OL

OL : La DNCG peut tout faire exploser

ICONSPORT_276526_0049
OM

OM : Une vente à 5ME cet hiver, Marseille touche au but

ICONSPORT_276732_0052
PSG

PSG : Luis Enrique annonce son départ à Nasser Al-Khelaïfi

Fil Info

13:00
PSG : Le Qatar veut la peau de Ligue1+, c'est confirmé
12:40
OL : La DNCG peut tout faire exploser
12:20
OM : Une vente à 5ME cet hiver, Marseille touche au but
12:00
PSG : Luis Enrique annonce son départ à Nasser Al-Khelaïfi
11:30
L’ASSE fait appel à un renfort surprise de 16 ans
11:00
Mourinho sur le banc de l'OM, il est aux anges
10:40
Trop cher, Monaco renonce à ce joker en Ligue 1
10:20
OL : Textor n’est plus là, le mercato se complique

Derniers commentaires

Milan : Rabiot est devenu indispensable

Oui,entièrement d’accord

Mourinho sur le banc de l'OM, il est aux anges

"RDZ sait à l’avance ce qu’il va se passer le lendemain": il avait vu venir la bagarre Rabiot-Rowe et les 3 défaites de LDC ? 🤪 Blague à part, RDZ est un meneur d'homme c'est indéniable. D'ailleurs tous les grands entraîneurs le sont car sinon tu n'y arrives pas. Après c'est vrai que je trouve son jeu brouillon, mais il est dur a dire de l'extérieur si c'est dû à un manque de capacité de sa part, dû aux joueurs qui n'ont pas le niveau pour faire ce que demande le coach ou qu'il faut du temps pour que ça se mette en place avec un tel renouvellement d'effectif cet été.

Barcola titulaire, Deschamps fait hurler le PSG

le psg a critiquer l'EDF pour dembele mais le PSG a fait exactement pareil avec dembele en le faisant jouer en LDC la france est prioritaire en date FIFA si il est la c'est qu'il peut jouer

Barcola titulaire, Deschamps fait hurler le PSG

C'est fou que dans cette occasion vous ne vous dites pas que vous avez le meilleur joueur à disposition de l'EDF en ailier gauche! Il peut bien avoir mille autre alternatives, le fait est que Deschamps considère que Barcola, même diminué, est le meilleur à aligner ce soir. La sélection, tant qu'elle existera, doit profiter de ses meilleurs éléments. Qu'elle ait 10-15 ou 500 alternatives possible ne change rien à ce principe. Le sélectionneur a le devoir de prendre les meilleurs joueurs pour constituer son équipe. Il n'a pas à se priver d'un joueur afin qu'un club le fasse plus jouer de son côté. Qu'on arrête les sélections sinon.

Barcola titulaire, Deschamps fait hurler le PSG

ne pas le faire jouer un match je n'appelle pas ça de l'anticipation. Employer des joueurs internationaux une année de cdm doit être vu dès le mercato, d'autant plus que ton club milite pour l'alourdissement des calendriers.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
2712831241113
2
O. Marseille
2512813281117
3
Lens
2512813211110
4
Strasbourg
221271424168
5
LOSC Lille
201262423158
6
Monaco
201262424213
7
O. Lyonnais
201262418153
8
Rennes
181246219172
9
Nice
17125251718-1
10
Toulouse
161244418162
11
Paris
14124261821-3
12
Le Havre
14123541317-4
13
Angers SCO
13123451015-5
14
Metz
11123271227-15
15
Brest
10122461421-7
16
Nantes
10122461118-7
17
Lorient
10122461426-12
18
Auxerre
712219719-12

Loading