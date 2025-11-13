Barcola titulaire, Deschamps fait hurler le PSG

Au repos lors du choc entre l’OL et le PSG en Ligue 1 en raison d’une forte fatigue musculaire, Bradley Barcola devrait débuter contre l’Ukraine ce jeudi avec l’équipe de France. De quoi frustrer le club parisien.

En disputant 89 matchs en l’espace de 15 mois, Bradley Barcola a battu tous les records depuis plus d’un an avec le Paris Saint-Germain et l’équipe de France. L’attaquant formé à l’OL est devenu un joueur majeur de la sélection ainsi que du club parisien mais il paie aujourd’hui le prix de cet enchaînement totalement délirant. Sur le banc lors du déplacement à Lyon dimanche en raison d’une fatigue musculaire, Bradley Barcola n’est clairement pas à 100% ces dernières semaines comme son entourage l’a d’ailleurs confirmé.

Cela ne va à priori pas empêcher Didier Deschamps de le titulariser contre l’Ukraine ce jeudi au Parc des Princes en match de qualification à la Coupe du monde 2026. Pressenti comme titulaire aux côtés de Cherki, Mbappé et Olise au sein d’un quatuor offensif séduisant sur le papier, Bradley Barcola sera très surveillé par le PSG ainsi que par les supporters du club francilien. Ces derniers ne comprennent d’ailleurs pas la prise de risque de Didier Deschamps avec l’ailier gauche de 23 ans.

« On met Barcola au repos parce qu'il est cramé et 3 jours après il est titulaire en équipe de France… », « Faire jouer Barcola et Kounde alors qu’ils sont tous les deux fatigués… », « Barcola titulaire, non mais DD n’en a vraiment plus rien à foutre », « Barcola revient de blessure, je vois pas pourquoi le mettre. C’est prendre des risques inutiles » ou encore « Barcola devrait être laissé au repos » peut-on lire sur X, où les supporters parisiens s’inquiètent de la gestion de Bradley Barcola par le staff médical de l’équipe de France.

Une défiance forcément renforcée par les épisodes Désiré Doué et Ousmane Dembélé, deux joueurs du PSG qui se sont blessés lors du rassemblement de septembre en équipe de France… face à l’Ukraine, justement. Pour un match aussi capital et décisif, Didier Deschamps n’a néanmoins pas l’intention de se priver de ses meilleurs éléments et devrait donc titulariser l’ailier gauche du PSG ce jeudi soir. En espérant évidemment qu’il n’aura pas à gérer une nouvelle polémique en cas de blessure.