Le PSG craint une Ligue 1 truquée

Bras de fer en vue entre le PSG et Rennes pour savoir où se jouera le match retour après l'inversion du match aller en raison du mauvais état de la pelouse du Parc des Princes.

Le match entre le PSG et Rennes, prévu pour être l’affiche de la 1ère journée de Ligue 1 ce dimanche soir, se déroulera finalement à Rennes. Un changement avec ce timing pour une affiche initiale de notre championnat, c’est du jamais vu dans ce siècle. Le Paris SG en a fait la demande en cours de semaine, et la LFP a procédé à l’inversion de la rencontre avec l’accord du Stade Rennais. Le club breton mobilise toutes ses forces pour organiser le match en quatre jours, avec tout ce que cela comporte comme organisation pour sécuriser, accompagner et accueillir 30.000 personnes dans un laps de temps aussi court.

Mais une fois que le match sera passé, un nouveau débat aura lieu, et cela aura du piquant. Cette inversion sera-t-elle totale avec un match retour au Parc des Princes, ou bien Paris a laissé passer sa chance et se déplacera de nouveau en Bretagne ? Cela pourrait aller loin sur le terrain juridique, car le règlement est lu de manière différente des deux côtés.

Pour le PSG, il s’agit de circonstances exceptionnelles qui justifient une inversion totale de la rencontre, avec donc le retour au Parc des Princes. Le fait que Rennes ait accepté de recevoir est selon le club de la capitale la preuve que le match a été inversé, même si le PSG n’avait pas trouvé de terrain de repli comme suggéré au départ par la LFP pour cette rencontre. C’est pourtant au club recevant de proposer une solution viable, ce qui aurait évité ce désaccord. Le PSG met en avant ces circonstances exceptionnelles évoquées dans le règlement de la LFP pour justifier une inversion totale des deux matchs.

Du côté de Rennes, on estime que la canicule n’entre pas dans les critères exceptionnels, contrairement à une inondation ou un orage, sinon tous les stades de Ligue 1 seraient potentiellement inutilisables. Lors des précédentes canicules, le Parc des Princes a pu accueillir les matchs sans problème. Et même en cas de terrain dégradé, la Ligue a déjà fait jouer des matchs sur des terrains plus que limites, notamment quand ils sont attaqués par des champignons. En août 2022 à Montpellier ou en septembre 2024 à Nice, les pelouses avaient énormément souffert, mais la LFP avait autorisé les matchs, avec condition de changement de pelouse dans la foulée.

Autant dire que chacun avancera ses arguments, et que le Stade Rennais comme le PSG ne veulent pas se sentir floués. Pour remplir son stade en quelques jours, le club breton va en effet revoir ses tarifs à la baisse et ne pourra probablement pas vendre ses loges au meilleur prix en si peu de temps, ce qui va provoquer un manque à gagner par rapport à une affiche classique connue des semaines à l’avance.

De son côté, selon L’Equipe, le PSG met en avant que voir Rennes recevoir une fois de plus que tout le monde serait un problème au niveau de l’équité de la Ligue 1 et désavantagerait tous les autres clubs. La LFP, très attaquée la saison dernière sur le calendrier en décalant notamment un possible match pour le titre entre Lens et le PSG pour lui enlever tout son enjeu, sera attendue au tournant des deux côtés.