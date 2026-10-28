Invisible au Ballon d’Or, l’OL interpelle France Football

Invisible au Ballon d’Or, l’OL interpelle France Football

OL
parEric Bethsy
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Malgré son statut de vice-champion d’Europe, OL Lyonnes n’a remporté aucun trophée à la cérémonie du Ballon d’Or. De quoi agacer l’entraîneur lyonnais Jonatan Giraldez qui a poussé un coup de gueule.
Si Lamine Yamal n’a pas remporté le trophée espéré, le FC Barcelone n’est pas reparti les mains vides. Le club catalan a passé une excellente cérémonie avec de nombreuses distinctions remportées. Sans compter le Ballon d’Or décerné à Alexia Putellas, partie cet été, les Barcelonaises ont raflé le titre de la meilleure jeune (Vicky Lopez), du meilleur club, en plus du prix de l’entraîneur de l’année attribué à leur coach Pere Romeu. La concurrence notamment représentée par OL Lyonnes est donc restée spectatrice.
Un moment difficile à vivre pour Jonatan Giraldez, l’entraîneur des Fenottes qui ne comprend pas la quatrième place de sa milieu Melchie Dumornay au classement du Ballon d’Or. « Sur la décision, je ne vais pas dire si je suis d’accord ou pas d’accord car je ne sais pas ce qui a compté, a réagi le coach espagnol auprès du Progrès. Je sais tout ce que Melchie a fait ici lors du dernier exercice. On doit davantage travailler en dehors du terrain, sur le marketing, pour avoir plus de facilités à gagner ce type de trophée. Parce que sur la pelouse, l’équipe et les joueuses méritent plus en général. »

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Bien évidemment, les résultats auraient été différents si OL Lyonnes ne s’était pas incliné face au Barça (4-0) en finale de la Ligue des Champions. « Elles ont gagné la Ligue des Champions, qui était le titre le plus important, a admis Jonatan Giraldez. Mais ce n’est pas normal qu’OL Lyonnes ne soit pas mieux représenté. On était la deuxième meilleure formation. Maintenant, ce ne sont pas des choses qu’on peut contrôler. C’est la vie. A nous en tout cas d’être encore plus performants cette saison et les joueuses auront des opportunités. » Dans l'esprit des votants, le quadruplé du FC Barcelone a totalement éclipsé la belle saison des Lyonnaises.
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Tiens... revoilà le décérébré qui veut faire l'intelligent grace à une IA. Mdr C'est parce qu'il existe des gens comme toi... que notre monde est dégueulasse. ^^

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Ah tiens... le petit débile qui pointe son nez alors qu'il porte encore des couches. Pour beaucoup... Kylian Mbappé est le véritable Ballon d'Or.

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