ICONSPORT_160468_0060
Kylian Mbappé

Le PSG condamné à verser 61 millions d'euros à Kylian Mbappé

PSG16 déc. , 13:40
parClaude Dautel
3
Le conseil de prud'hommes de Paris a condamné le Paris Saint-Germain à verser 61 millions d'euros à Kylian Mbappé. Le PSG va probablement faire appel de cette décision, mais va devoir payer immédiatement cette somme.
Tandis que le Paris Saint-Germain réclamait 440 millions d'euros à Kylian Mbappé exigeait, lui, que son ancien club lui verse 263 millions d'euros, le conseil des prud'hommes a décidé ce mardi de condamner les champions d'Europe à verser au joueur du Real Madrid la somme totale de 61 millions d'euros. Depuis le départ libre de Kylian Mbappé, ce dernier attendait du PSG qu'il lui verse ses primes et ses bonus, soit autour de 55 millions d'euros, plus des congés payés. C'est explicitement ce qu'a validé le conseil des prud'hommes en première instance. De son côté, le Paris Saint-Germain a été débouté de la totalité de ses demandes colossales. Cependant, le club de la capitale pourrait faire appel, même s'il devra verser les 61ME à la réception du jugement.

Le PSG doit payer 61ME immédiatement

En cas d'appel, ce qui semble probable, Ii y aura un effectivement un match retour. Ce sont cette fois des juges professionnels qui se pencheront sur ce dossier. Le risque pour le Paris SG est que l'addition soit nettement plus lourde, et pour Kylian Mbappé que le jugement change radicalement. Dans un premier temps, c'est une vraie victoire pour le capitaine de l'équipe de France, lequel va en plus s'offrir un petit plaisir. En effet, le Paris Saint-Germain va devoir publier sur son site internet le jugement rendu ce mardi.
« Ce jugement confirme que les engagements pris doivent être respectés. Il rétablit une vérité simple : même dans l’industrie du football professionnel, le droit du travail s’impose à tous. M. Mbappé a quant à lui scrupuleusement respecté ses obligations sportives et contractuelles pendant sept ans et jusqu’au dernier jour. Il a tout tenté pour éviter un contentieux, allant jusqu’à retirer une plainte pour harcèlement dans un souci d’apaisement. Au total, cela fait plus de 18 mois qu’il demandait le paiement de ses salaires et primes », se réjouissent les avocats de Kylian Mbappé dans un communiqué. 

Lire aussi

Liga : Mbappé reçoit une offre à 350 millions d'eurosLiga : Mbappé reçoit une offre à 350 millions d'euros
Mbappé a tué le Real, L'Equipe du Soir l'achèveMbappé a tué le Real, L'Equipe du Soir l'achève
3
Articles Recommandés
ICONSPORT_278179_0121
OM

OM : Pavard en colère, coup de chaud à Marseille

ICONSPORT_279597_0077
Liga

Real : Les 4 traîtres qui veulent la peau de Xabi Alonso

ICONSPORT_260921_0209
PSG

Mbappé : Le PSG hésite à faire appel après sa condamnation

ICONSPORT_279947_0136
Lens

Lens champion de France, une star des médias y croit

Fil Info

16 déc. , 16:00
OM : Pavard en colère, coup de chaud à Marseille
16 déc. , 15:40
Real : Les 4 traîtres qui veulent la peau de Xabi Alonso
16 déc. , 15:20
Mbappé : Le PSG hésite à faire appel après sa condamnation
16 déc. , 15:00
Lens champion de France, une star des médias y croit
16 déc. , 14:30
OM : Balerdi roi de l’embrouille, De Zerbi est à bout
16 déc. , 14:00
L'ASSE le vire, Nantes rate le gros coup
16 déc. , 13:20
CAN 2025 : Les Algériens galèrent pour aller au Maroc
16 déc. , 13:00
« Un hold-up de l’OM », Daniel Riolo est scandalisé

Derniers commentaires

OM : Pierre Ménès l'affirme aussi « Monaco s’est fait voler »

un penalty c'est pas forcement but je t'apprends rien!! et de plus effet papillon si le but est validé la main n'existe pas elle n'aurait pas eu lieu

OM : Pierre Ménès l'affirme aussi « Monaco s’est fait voler »

ici ya que toi qui chiale et qui parles du passé toujours la meme rengaine avec toi tu rabaches pour rien dire footix

Le PSG condamné à verser 61 millions d'euros à Kylian Mbappé

Tres bien que le club passe a autre chose, en esperant que NAK en tant qu ancien sportif accepte sa defaite et en profite pour virer le service juridique. Comment le club a pu croire que des paroles en l air avaient une valeur juridique face a un contrat signé en bon et du forme ?

OM : Pierre Ménès l'affirme aussi « Monaco s’est fait voler »

Dis toi alors, vu que pour toi le but est absolument valable, qu'il y avait péno pour l'OM ensuite. Donc un donné pour un rendu.

OL : Govou y croit très très fort

C'est sur que c'est la periode dure mais on devrait avoir récupéré pas mal de monde et puis c'est dur pour les autres aussi, notamment les équipes qui jouent les CE.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
37161213281315
2
Paris Saint Germain
36161132351421
3
O. Marseille
32161024361521
4
LOSC Lille
32161024332013
5
O. Lyonnais
271683522166
6
Rennes
271676327243
7
Strasbourg
231672725205
8
Toulouse
231665524195
9
Monaco
23167272627-1
10
Angers SCO
22166461718-1
11
Brest
19165472127-6
12
Lorient
18164661928-9
13
Nice
17165291929-10
14
Paris
16164482129-8
15
Le Havre
15163671322-9
16
Auxerre
121633101425-11
17
Nantes
11162591428-14
18
Metz
111632111737-20

Loading