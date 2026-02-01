ICONSPORT_286592_0118

L1 : Nice remonte Brest, Metz en grand danger

20e journée de Ligue 1
Nice - Brest : 2-2
Angers - Metz : 1-0
Toulouse - Auxerre : 0-0
Ce dimanche en Ligue 1, Nice a sauvé les meubles face au Stade Brestois avec un nul 2 buts partout. Pourtant, les Aiglons ont une nouvelle fois frôlé le précipice avant de revenir au score.
Quelle saison galère pour Nice ! Les joueurs de Claude Puel devront faire preuve de caractère pour assurer leur maintien en Ligue 1, mais surtout pour regagner la confiance des supporters. Ce dimanche, lors de la réception du Stade Brestois, l’OGC Nice a fait passer ses fans par toutes les émotions. En première période, les Azuréens ont été en difficulté, encaissant logiquement deux buts : un penalty transformé par Romain Del Castillo (15e) et un autre signé Kamory Doumbia seulement huit minutes plus tard.
Mais Nice ne veut pas s’avouer vaincu cette saison et a su revenir dans la rencontre en seconde période. D’abord par Ali Abdi, peu après l’heure de jeu, puis par l’inévitable Elye Wahi à la 71e minute. Si les Aiglons ont poussé en fin de rencontre pour arracher une victoire inespérée, Brest a su conserver le point du match nul. Au classement, Brest (12e) et Nice (13e) comptent respectivement 23 et 22 points.
Dans les autres rencontres de la journée, match nul 0 à 0 plutôt agréable entre Toulouse (8e, 30 points) et Auxerre (17e, 13 points). Enfin, victoire importante d'Angers (11e, 26 points) 1 but à 0 face à un FC Metz (18e, 12 points) qui se rapproche encore un peu plus de la Ligue 2.
0
Loading