Le PSG cartonne en C1, Arsenal se moque de la Ligue 1

Fan du spectacle offert par le Paris Saint-Germain et le Bayern Munich (5-4) mardi en Ligue des Champions, Mikel Arteta ne s’estime pas en mesure de reproduire ce genre de match avec Arsenal. Le manager des Gunners pointe notamment la différence entre la Ligue 1 et la Premier League.

Les avis sont presque unanimes. Mardi soir, la quasi-totalité des amoureux du football se sont régalés devant le match entre le Paris Saint-Germain et le Bayern Munich. Cette demi-finale aller de Ligue des Champions a offert un spectacle rare. Rien à voir avec l’autre demie durant laquelle l’Atlético Madrid et Arsenal (1-1), fidèles à eux-mêmes, ont surtout joué la carte de la prudence. Pas de quoi rendre Mikel Arteta jaloux. Sûr de lui, le manager des Gunners estime que les Parisiens et les Bavarois profitent du niveau inférieur de leurs championnats respectifs.

« PSG-Bayern Munich ? C’est probablement le meilleur match que j’ai jamais vu. La qualité des deux équipes, et surtout la qualité individuelle des joueurs… Je n’avais jamais vu quelque chose comme ça, a d’abord encensé l’Espagnol. Mais quand je regarde le nombre de minutes et la fraîcheur de ces joueurs, alors je ne suis pas surpris. Pour délivrer ces moments de qualité, il faut être très frais. La différence entre les championnats et la manière dont ils jouent, c’est le jour et la nuit. Nous évoluons dans deux mondes différents, donc vous ne pouvez pas comparer sans donner de contexte. »

Son homologue Diego Simeone aurait pu utiliser le même argument. Mais le coach de l’Atlético Madrid, lui, a plutôt regretté le nombre de buts encaissés par les deux équipes. « Quand un match se termine sur un score de 5-4, tout le monde dit : "Quel beau match !" Moi, je dis : ils nous ont marqué cinq buts. Je ne sais pas si c’est un si bon match pour nous, les entraîneurs, mais à la télévision, c’était évidemment magnifique », commentait l’Argentin, qui n’a pas prévu de nous régaler lors de sa demi-finale retour à l’Emirates Stadium mardi.