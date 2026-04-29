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LdC : Fred Hermel écoeuré par ce PSG-Bayern à vomir

Ligue des Champions29 avr. , 19:00
parCorentin Facy
8
Le monde entier a pris un pied incroyable devant le match offert par le PSG et le Bayern Munich mardi soir. Sauf le journaliste Fred Hermel, qui a détesté cette guerre de joueurs offensifs.
De l’avis quasiment unanime, le Paris Saint-Germain et le Bayern Munich ont livré l’un des matchs les plus marquants de l’histoire de la Ligue des Champions, mardi soir au Parc des Princes (5-4). Une rencontre dans laquelle les spectateurs, supporters ou neutres, n’ont pas eu une seconde pour s’ennuyer. Avec des joueurs offensifs d'un talent rare sur le terrain et des buts magnifiques à la pelle, il y avait de quoi se régaler lors de cette demi-finale aller de Ligue des Champions et tout le monde attend déjà avec grande impatience la deuxième manche, mercredi à l’Allianz Arena de Munich.
Un journaliste dénote néanmoins avec l’euphorie générale. Dans sa chronique pour AS, le Français Frédéric Hermel n’a pas eu peur de le dire : il a détesté ce PSG-Bayern. « Présenter cette demi-finale comme un exemple de ce que devrait être le football nuit considérablement à ce sport car, au final, ce n'est pas du football mais un spectacle artificiel conçu pour capter l'attention de tous » a d’abord lancé le journaliste de RMC, avant de poursuivre.
Ce n'est pas du football mais un spectacle artificiel
- Frédéric Hermel sur AS
« Ce n'est pas du football, car ce sport repose sur un gardien, une défense, un milieu de terrain et une attaque. Or, dans ce match, il n'y avait que l'attaque. Les deux équipes nous ont privés des trois quarts de ce qu'est le vrai football. Je suis désolé, mais le fait que le meilleur gardien de l'histoire, Manuel Neuer, ait encaissé cinq buts sans pouvoir pratiquement rien faire est anormal et devrait nous alarmer » ajoute-t-il dans sa chronique pour le journal espagnol. Et de conclure avec des arguments assez surprenants.
« Finalement, ce que nous avons vu mardi soir est le symbole de notre ère TikTok, où tout doit être une succession de contenus intenses et rapides, où la pause et la réflexion sont proscrites. Pauvre football. Pauvre monde » a-t-il argumenté. Un avis qui se respecte bien sûr mais qui tranche totalement avec l’avis de 99% des fans de football dans le monde tant tout le monde semble s’être régalé en prenant un pied incroyable devant un PSG-Bayern qui marquera son époque.
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Ta débilité est profonde ou alors tu joues le rôle du troll débile à merveille. Ce n'est pas possible d'être aussi con que Sergio.

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Mais mec même si Paris se qualifie c toi qui va trouver des excuses tu te ridiculise de jour en jour que ça en devient pathétique

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C'est un coup dur, mais ça ne change rien faut essayer de se qualifier sans lui. Emery jouera à droite dans un style plus défensif, donc on aura peut être plus de mal devant, à l'équipe d'être solide. Mais ce sera très dur là-bas, avec ou sans Hakimi de toute façon.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
69302235682543
2
Lens
63302037603228
3
LOSC Lille
57311768503416
4
O. Lyonnais
57311768483216
5
Rennes
56311687544212
6
O. Marseille
533116510594118
7
Monaco
51311561054477
8
Strasbourg
463013710493910
9
Lorient
41311011104247-5
10
Toulouse
3831108134344-1
11
Brest
3830108124147-6
12
Paris
3831911114047-7
13
Angers SCO
343197152643-17
14
Le Havre
3131613122942-13
15
Nice
303179153557-22
16
Auxerre
2531510162742-15
17
Nantes
203148192651-25
18
Metz
163137213170-39

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