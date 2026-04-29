LdC : Fred Hermel écoeuré par ce PSG-Bayern à vomir

Le monde entier a pris un pied incroyable devant le match offert par le PSG et le Bayern Munich mardi soir. Sauf le journaliste Fred Hermel, qui a détesté cette guerre de joueurs offensifs.

De l’avis quasiment unanime, le Paris Saint-Germain et le Bayern Munich ont livré l’un des matchs les plus marquants de l’histoire de la Ligue des Champions, mardi soir au Parc des Princes (5-4). Une rencontre dans laquelle les spectateurs, supporters ou neutres, n’ont pas eu une seconde pour s’ennuyer. Avec des joueurs offensifs d'un talent rare sur le terrain et des buts magnifiques à la pelle, il y avait de quoi se régaler lors de cette demi-finale aller de Ligue des Champions et tout le monde attend déjà avec grande impatience la deuxième manche, mercredi à l’Allianz Arena de Munich.

Un journaliste dénote néanmoins avec l’euphorie générale. Dans sa chronique pour AS, le Français Frédéric Hermel n’a pas eu peur de le dire : il a détesté ce PSG-Bayern. « Présenter cette demi-finale comme un exemple de ce que devrait être le football nuit considérablement à ce sport car, au final, ce n'est pas du football mais un spectacle artificiel conçu pour capter l'attention de tous » a d’abord lancé le journaliste de RMC, avant de poursuivre.

Ce n'est pas du football mais un spectacle artificiel - Frédéric Hermel sur AS

« Ce n'est pas du football, car ce sport repose sur un gardien, une défense, un milieu de terrain et une attaque. Or, dans ce match, il n'y avait que l'attaque. Les deux équipes nous ont privés des trois quarts de ce qu'est le vrai football. Je suis désolé, mais le fait que le meilleur gardien de l'histoire, Manuel Neuer, ait encaissé cinq buts sans pouvoir pratiquement rien faire est anormal et devrait nous alarmer » ajoute-t-il dans sa chronique pour le journal espagnol. Et de conclure avec des arguments assez surprenants.

« Finalement, ce que nous avons vu mardi soir est le symbole de notre ère TikTok, où tout doit être une succession de contenus intenses et rapides, où la pause et la réflexion sont proscrites. Pauvre football. Pauvre monde » a-t-il argumenté. Un avis qui se respecte bien sûr mais qui tranche totalement avec l’avis de 99% des fans de football dans le monde tant tout le monde semble s’être régalé en prenant un pied incroyable devant un PSG-Bayern qui marquera son époque.