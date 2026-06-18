L’OM met un ultimatum à la Roma

L'OM a cruellement besoin de vendre un joueur majeur, et Mason Greenwood est le candidat idéal. Mais les négociations avec la Roma sont compliquées, ce qui oblige Stéphane Richard à hausser le ton.

Dans ce mois de juin où chaque transaction prend une importance capitale pour la situation financière, la situation continue d’être très tendue entre l’AS Roma et l’OM au sujet de Mason Greenwood. Le départ de l’ailier anglais ne fait guère de doute, mais en raison de son passif, il ne croule clairement pas sous les offres. Si Diego Simeone apprécie son style à l’Atlético de Madrid, le club espagnol ne bouge pas dans ce dossier. L’AS Roma est à l’heure actuelle le seul vrai prétendant à sa venue.

Mais, également surveillée de près pour ses finances bancales, la formation italienne n’a formulé qu’une première offre très basse, atteignant à peine 40 millions d’euros bonus compris. Du côté de l’OM, on a décidé de donner des objectifs précis, et de fixer une date pour cela.

L'OM donne jusqu'au 30 juin à la Roma

Selon la Gazzetta dello Sport, Stéphane Richard a prévenu la Roma. Un effort pourrait être fait avant le 30 juin pour boucler la vente de l’Anglais dans les délais pour entrer dans les comptes de la saison 2025-2026. Il faudrait pour cela que la Louve monte à 45 millions d’euros cash, et 5 millions d’euros de bonus éventuels. L’OM donne donc 10 jours à la Roma pour formuler une offre de ce type.