L’OM met un ultimatum à la Roma

Duranville Matchs 63 Buts 5 PassesD4 🤣🤣🤣🤣🤣
Oui dont une de plusieurs mois, donc à voir par la suite ;-) Après, je ne dis pas qu'il est fragile mais si jeune son historique est plus rempli que celui de Moreira et moins que Duranville ;-)
Une très belle affaire 22%🤣🤣🤣
On attendra car pour le moment en 4 jours en ligue 1 (mis a part les prêts ) pas de mouvement 4 en Angleterre c'est assez calme
C est vraiment n importe quoi Si y a un joueur a prendre a Dortmund c est Raphaël Guerreiro
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