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L’OM met un ultimatum à la Roma

OM18 juin , 11:35
parGuillaume Conte
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L'OM a cruellement besoin de vendre un joueur majeur, et Mason Greenwood est le candidat idéal. Mais les négociations avec la Roma sont compliquées, ce qui oblige Stéphane Richard à hausser le ton.
Dans ce mois de juin où chaque transaction prend une importance capitale pour la situation financière, la situation continue d’être très tendue entre l’AS Roma et l’OM au sujet de Mason Greenwood. Le départ de l’ailier anglais ne fait guère de doute, mais en raison de son passif, il ne croule clairement pas sous les offres. Si Diego Simeone apprécie son style à l’Atlético de Madrid, le club espagnol ne bouge pas dans ce dossier. L’AS Roma est à l’heure actuelle le seul vrai prétendant à sa venue.
Mais, également surveillée de près pour ses finances bancales, la formation italienne n’a formulé qu’une première offre très basse, atteignant à peine 40 millions d’euros bonus compris. Du côté de l’OM, on a décidé de donner des objectifs précis, et de fixer une date pour cela.

L'OM donne jusqu'au 30 juin à la Roma

Selon la Gazzetta dello Sport, Stéphane Richard a prévenu la Roma. Un effort pourrait être fait avant le 30 juin pour boucler la vente de l’Anglais dans les délais pour entrer dans les comptes de la saison 2025-2026. Il faudrait pour cela que la Louve monte à 45 millions d’euros cash, et 5 millions d’euros de bonus éventuels. L’OM donne donc 10 jours à la Roma pour formuler une offre de ce type.
Dans le cas contraire, faute d’un accord au niveau attendu par l’OM, la vente de Mason Greenwood ne pourrait ensuite se faire qu’à 60 millions d’euros, avec un prix revu donc à la hausse d’au moins 10 ME. Une situation pour inciter la Roma à passer à l’action, surtout que l’accord a déjà été trouvé avec l’ancien joueur de Manchester United pour son futur contrat en Serie A. Autant dire que cela joue serré en Provence à l’heure actuelle, surtout que les solutions pour enregistrer une grosse vente en dehors de Mason Greenwood sont très limitées.
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Derniers commentaires

Dortmund-OL, Duranville attend la passe décisive de Moreira

Duranville Matchs 63 Buts 5 PassesD4 🤣🤣🤣🤣🤣

Tout est bouclé, l'OL va se régaler devant la DNCG

Oui dont une de plusieurs mois, donc à voir par la suite ;-) Après, je ne dis pas qu'il est fragile mais si jeune son historique est plus rempli que celui de Moreira et moins que Duranville ;-)

Dortmund-OL, Duranville attend la passe décisive de Moreira

Une très belle affaire 22%🤣🤣🤣

Dortmund-OL, Duranville attend la passe décisive de Moreira

On attendra car pour le moment en 4 jours en ligue 1 (mis a part les prêts ) pas de mouvement 4 en Angleterre c'est assez calme

Dortmund-OL, Duranville attend la passe décisive de Moreira

C est vraiment n importe quoi Si y a un joueur a prendre a Dortmund c est Raphaël Guerreiro

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