Le PSG boucle l'un des meilleurs défenseurs du monde

Le Paris Saint-Germain reprend la compétition ce week-end face à Strasbourg. Dans les coulisses, le club de la capitale a déjà commencé à discuter des prolongations. Un cas veut être tranché rapidement, Willian Pacho. Le défenseur central s’est vu offert une extension de deux saisons.

En grande forme depuis son arrivée du côté du Paris Saint-Germain , Willian Pacho fait l’unanimité au sein du onze de Luis Enrique. Le défenseur équatorien (29 sélections) fait partie des valeurs sûres. Débarqué pour 40 millions d’euros l’été dernier, l’ancien joueur de Francfort est déjà dans des négociations de prolongation de contrat avec le club de la capitale. Son bail se termine en 2029, mais Luis Campos le considère trop important pour ne pas engager déjà les discussions en ce mois d’octobre.

Pacho, cas rare au Paris Saint-Germain

Selon le journal L’Equipe, le directeur sportif du Paris Saint-Germain veut sécuriser Willian Pacho jusqu’en 2031. Le quotidien français précise que le cas du défenseur central est une situation rare au sein du club de la capitale. « Il est rare de voir Luis Campos commencer des discussions pour des joueurs disposant de trois ans de contrat, mais le Portugais fait des exceptions pour les « petits » salaires ou pour des éléments très demandés », explique le quotidien sportif. Willian Pacho est en dehors du Top 15 des salaires du club champion d’Europe avec un contrat évalué à 2,5 millions d’euros nets par an, une misère par rapport à ses coéquipiers et surtout par rapport à son niveau.

Le quotidien sportif précise que les négociations avec les deux parties se passent bien pour une prolongation du bail de deux années supplémentaires. Une façon de prévenir les autres cadors que Willian Pacho est parfaitement ancré dans le projet parisien sur le long terme. Après une rencontre en septembre, Willian Pacho lui-même n’a plus qu’à accepter la proposition pour étendre son contrat au sein de la capitale française.