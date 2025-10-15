ICONSPORT_271025_0320

Le PSG boucle l'un des meilleurs défenseurs du monde

PSG15 oct. , 12:20
parNathan Hanini
2
Le Paris Saint-Germain reprend la compétition ce week-end face à Strasbourg. Dans les coulisses, le club de la capitale a déjà commencé à discuter des prolongations. Un cas veut être tranché rapidement, Willian Pacho. Le défenseur central s’est vu offert une extension de deux saisons.
En grande forme depuis son arrivée du côté du Paris Saint-Germain, Willian Pacho fait l’unanimité au sein du onze de Luis Enrique. Le défenseur équatorien (29 sélections) fait partie des valeurs sûres. Débarqué pour 40 millions d’euros l’été dernier, l’ancien joueur de Francfort est déjà dans des négociations de prolongation de contrat avec le club de la capitale. Son bail se termine en 2029, mais Luis Campos le considère trop important pour ne pas engager déjà les discussions en ce mois d’octobre.

Pacho, cas rare au Paris Saint-Germain

Selon le journal L’Equipe, le directeur sportif du Paris Saint-Germain veut sécuriser Willian Pacho jusqu’en 2031. Le quotidien français précise que le cas du défenseur central est une situation rare au sein du club de la capitale. « Il est rare de voir Luis Campos commencer des discussions pour des joueurs disposant de trois ans de contrat, mais le Portugais fait des exceptions pour les « petits » salaires ou pour des éléments très demandés », explique le quotidien sportif. Willian Pacho est en dehors du Top 15 des salaires du club champion d’Europe avec un contrat évalué à 2,5 millions d’euros nets par an, une misère par rapport à ses coéquipiers et surtout par rapport à son niveau.
Le quotidien sportif précise que les négociations avec les deux parties se passent bien pour une prolongation du bail de deux années supplémentaires. Une façon de prévenir les autres cadors que Willian Pacho est parfaitement ancré dans le projet parisien sur le long terme. Après une rencontre en septembre, Willian Pacho lui-même n’a plus qu’à accepter la proposition pour étendre son contrat au sein de la capitale française.
W. Pacho Tenorio

W. Pacho Tenorio

EcuadorÉquateur Âge 23 Défenseur

Coupe de France

Matchs6
Buts0
Passes décisives1
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Super Cup

Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Friendly International

Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0

Champions League

Matchs2
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Ligue 1

Matchs4
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
2
Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
1675111358
2
O. Marseille
15750215510
3
Strasbourg
1575021477
4
O. Lyonnais
157502954
5
Monaco
13741216124
6
Lens
1374121064
7
LOSC Lille
11732214104
8
Paris
1073131213-1
9
Toulouse
1073131112-1
10
Rennes
107241910-1
11
Brest
8722311110
12
Nice
87223912-3
13
Lorient
77214916-7
14
Auxerre
67205510-5
15
Le Havre
67133810-2
16
Nantes
6713357-2
17
Angers SCO
57124311-8
18
Metz
27025516-11

