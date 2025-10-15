ICONSPORT_271641_0290
Le PSG refuse de payer Dembélé 30ME par an

PSG15 oct.
par Claude Dautel
Sous contrat avec le Paris Saint-Germain jusqu'en 2028, Ousmane Dembélé a chargé ses agents de négocier avec les champions d'Europe une revalorisation de son salaire et une prolongation. Mais l'attaquant est gourmand et le PSG prudent.
Qu'on rassure les supporters du Paris SG, tout va bien entre Ousmane Démbélé et le club de la capitale, et l'attaquant devrait rapidement reprendre la compétition avec sa blessure en septembre. Mais contractuellement, le Ballon d'Or décroché par le natif de Vernon devrait lui valoir une prime. Selon L'Equipe, lorsqu'il a signé avec le PSG, et tout comme il l'avait fait à Dortmund et à Barcelone, les représentants de Dembélé avaient inséré une clause spécifique si ce dernier décrochait le titre suprême, ce qui soit dit en passant étant assez osé à une époque où les doutes entouraient le joueur. Si les dirigeants parisiens nient l'existence de cette prime, le quotidien sportif affirme qu'elle existe réellement.

Le PSG ne veut plus fait exploser les salaires

Et même s'il est le plus gros salaire du Paris Saint-Germain, avec 18 millions d'euros par mois, l'international tricolore souhaiterait gagner encore plus en échange d'une prolongation de contrat. Il est vrai que dans l'histoire récente du club dirigé par Nasser Al-Khelaifi, ces 18 millions d'euros ne sont rien par rapport aux 30 millions d'euros gagnés par Neymar et Messi, et on ne parle évidemment même pas des 70 millions d'euros que Kylian Mbappé gagnait lors de ses deux dernières années de contrat à Paris. Face aux exigences du clan Dembélé, le PSG a rapidement répondu que si Paris était prêt à faire un effort, il était hors de question que le salait du Ballon d'Or 2025 atteigne ce genre de niveau.
Le Paris Saint-Germain est en effet décidé à ne plus céder aux exigences des joueurs, aussi forts soient-ils, le passé ayant prouvé que cette politique de fuite en avant était une grossière erreur. « Si les comptes sont repassés au vert après un exercice record, la marge de manœuvre du club reste faible, en raison notamment de la baisse drastique des droits télé, argumente-t-on. Le PSG est contraint par le fair-play financier et il ne veut pas retomber dans ses travers passés (...) Le PSG mesure que le salaire actuel de «Dembouz» ne correspond pas à son nouveau statut, mais n'entend pas, pour autant, faire exploser la banque », expliquent nos confrères de L'Equipe. Il n'y a pas le feu encore entre les deux camps, dans la mesure où Dembélé a encore deux ans et de mi de contrat avec Paris, mais la température va forcément monter au fil du temps qui passe.
O. Dembélé

O. Dembélé

FranceFrance Âge 28 Attaquant

UEFA Nations League

Matchs7
Buts2
Passes décisives1
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Super Cup

Matchs1
Buts1
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Coupe de France

Matchs4
Buts3
Passes décisives1
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Ligue 1

Matchs3
Buts2
Passes décisives1
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
1
Derniers commentaires

OM : Gouiri durement touché avec l'Algérie

C'est mieux que ca soit une épaule que un genou

OM : Gouiri durement touché avec l'Algérie

demande a bellingham si c'est rien lol

L'OL a frôlé l'affaire du siècle

L'affaire du siècle pour un central de 36 ans... Z'êtes trop fort à foot01.

L'OL a frôlé l'affaire du siècle

C'est passé a ca 🤏 !!!

Monaco : Pogba reporte encore son grand retour

Finito le coco... Comme Mendy, c'est triste pour eux

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
1675111358
2
O. Marseille
15750215510
3
Strasbourg
1575021477
4
O. Lyonnais
157502954
5
Monaco
13741216124
6
Lens
1374121064
7
LOSC Lille
11732214104
8
Paris
1073131213-1
9
Toulouse
1073131112-1
10
Rennes
107241910-1
11
Brest
8722311110
12
Nice
87223912-3
13
Lorient
77214916-7
14
Auxerre
67205510-5
15
Le Havre
67133810-2
16
Nantes
6713357-2
17
Angers SCO
57124311-8
18
Metz
27025516-11

