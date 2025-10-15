Le PSG refuse de payer Dembélé 30ME par an

Sous contrat avec le Paris Saint-Germain jusqu'en 2028, Ousmane Dembélé a chargé ses agents de négocier avec les champions d'Europe une revalorisation de son salaire et une prolongation. Mais l'attaquant est gourmand et le PSG prudent.

L'Equipe, lorsqu'il a signé avec le PSG, et tout comme il l'avait fait à Dortmund et à Barcelone, les représentants de Dembélé avaient inséré une clause spécifique si ce dernier décrochait le titre suprême, ce qui soit dit en passant étant assez osé à une époque où les doutes entouraient le joueur. Si les dirigeants parisiens nient l'existence de cette prime, le quotidien sportif affirme qu'elle existe réellement. Qu'on rassure les supporters du Paris SG, tout va bien entre Ousmane Démbélé et le club de la capitale, et l'attaquant devrait rapidement reprendre la compétition avec sa blessure en septembre. Mais contractuellement, le Ballon d'Or décroché par le natif de Vernon devrait lui valoir une prime. Selon

Le PSG ne veut plus fait exploser les salaires

Et même s'il est le plus gros salaire du Paris Saint-Germain, avec 18 millions d'euros par mois, l'international tricolore souhaiterait gagner encore plus en échange d'une prolongation de contrat. Il est vrai que dans l'histoire récente du club dirigé par Nasser Al-Khelaifi, ces 18 millions d'euros ne sont rien par rapport aux 30 millions d'euros gagnés par Neymar et Messi, et on ne parle évidemment même pas des 70 millions d'euros que Kylian Mbappé gagnait lors de ses deux dernières années de contrat à Paris. Face aux exigences du clan Dembélé, le PSG a rapidement répondu que si Paris était prêt à faire un effort, il était hors de question que le salait du Ballon d'Or 2025 atteigne ce genre de niveau.

Le Paris Saint-Germain est en effet décidé à ne plus céder aux exigences des joueurs, aussi forts soient-ils, le passé ayant prouvé que cette politique de fuite en avant était une grossière erreur. « Si les comptes sont repassés au vert après un exercice record, la marge de manœuvre du club reste faible, en raison notamment de la baisse drastique des droits télé, argumente-t-on. Le PSG est contraint par le fair-play financier et il ne veut pas retomber dans ses travers passés (...) Le PSG mesure que le salaire actuel de «Dembouz» ne correspond pas à son nouveau statut, mais n'entend pas, pour autant, faire exploser la banque », expliquent nos confrères de L'Equipe. Il n'y a pas le feu encore entre les deux camps, dans la mesure où Dembélé a encore deux ans et de mi de contrat avec Paris, mais la température va forcément monter au fil du temps qui passe.