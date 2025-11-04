ICONSPORT_275756_0251

Le PSG avec deux absents contre le Bayern

PSG04 nov. , 10:15
parGuillaume Conte
1
Le PSG a dévoilé son groupe pour le match face au Bayern Munich. Deux absents principaux : Désiré Doué blessé et Ilya Zabarny suspendu après son carton rouge à Leverkusen. 
1
