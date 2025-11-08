ICONSPORT_271085_0011

Le PSG au Parc des Princes, Naples est jaloux

PSG08 nov. , 10:20
parMehdi Lunay
1
Le Paris Saint-Germain veut quitter le Parc des Princes dans un futur proche. Le club de la capitale souhaite posséder un stade plus grand et plus moderne. Le Parc est-il devenu ringard ? Le président de Naples ne le pense pas du tout.
Une affiche comme PSG-Bayern mardi soir, cela risque d'être bientôt terminé pour le Parc des Princes. La mythique enceinte parisienne est proche d'être désertée par le champion d'Europe 2025. En conflit avec la mairie de Paris sur la possibilité de racheter le stade, les propriétaires qataris veulent désormais construire une nouvelle enceinte plus grande et plus moderne en banlieue. Impossible à rénover convenablement et conservé précieusement par la municipalité, le Parc des Princes est devenu un boulet pour le PSG.
Le Stade Diego-Maradona est une vraie décharge !
- Aurelio de Laurentiis
Une analyse que ne partage pas les fidèles supporters parisiens. Ces derniers sont attachés à l'acoustique et à l'architecture uniques issues de la dernière grande rénovation du stade en 1972. Ils ne comprennent pas les dirigeants du PSG et ils ne sont pas les seuls. En effet, le président de Naples Aurelio de Laurentiis échangerait bien son Stadio Diego-Maradona avec l'enceinte du 16e arrondissement. Le producteur de cinéma a fustigé la vétusté d'un stade qu'on appelait le San Paolo il y a encore quelques années.
« Le stade Maradona est une vraie décharge. Le PSG joue aussi dans un stade qui ne lui appartient pas. Mais en payant la même somme que Naples à la municipalité, ils ont un stade qui génère 100 millions d'euros par an. Nous, on paie pour avoir le stade la veille et le jour de l'événement, le nettoyer le lendemain et le rendre. En 1990, ils ont saccagé le stade San Paolo/Maradona ; ils ont tout simplement volé l'argent. Et je n'étais pas là. Maintenant, je devrais rénover mon stade pendant que je joue, ce qui aurait un impact économique significatif. D'autres peuvent gagner 14 millions lors d'un match de Ligue des Champions, tandis que je gagnerai au mieux 3 millions dans ce stade miteux. Et après, ils me demandent d'acheter des joueurs pour rester compétitif », a t-il lâché au Football Business Forum.

Lire aussi

L’UEFA massacre l’Italie et ses stades préhistoriquesL’UEFA massacre l’Italie et ses stades préhistoriques
Une déclaration significative des problèmes de stades au sein du football italien. Co-organisatrice de l'Euro 2032 avec la Turquie, la Botte est pointée du doigt pour la qualité médiocre de ses infrastructures. L'UEFA avait même parlé de « stades préhistoriques » il y a quelques semaines, ce qui est loin d'être le cas du Parc des Princes.
1
Derniers commentaires

Cristiano Ronaldo crache sur la France et le Portugal, ça vire au clash

c'est un dieu au portugal, peut importe ce qu'il dit, il l'aimerons toujours, et considererons qu'il n'a pas completement tort

« Je vais lui présenter quelqu’un qui n’a pas un rond », elle s’en prend à Mbappé

Mbappé est juste le meilleur joueur Français.

Pas de guichets fermés à OL-PSG, le club prend la parole

Faut dire aussi que c est un week-end prolongé pas mal de gens sont pas là pour le week-end

« Je vais lui présenter quelqu’un qui n’a pas un rond », elle s’en prend à Mbappé

Quand une chèvre répond a un âne !

Cristiano Ronaldo crache sur la France et le Portugal, ça vire au clash

Oui, il est complètement a l'Ouest !

