Le PSG arrive, le Barça pleure déjà

Le FC Barcelone n'est pas content. Le club catalan ne pourra pas recevoir le PSG au Camp Nou et crie au complot.

Champion d’Europe en titre, le PSG effectuera un premier déplacement de gala ce mercredi avec la rencontre sur le terrain du FC Barcelone. Un match qui ne se déroulera pas au Camp Nou, le célèbre stade de la cité catalane étant toujours en travaux, même si ces derniers se finalisent enfin avec beaucoup de retard. Résultat, la formation ibérique a confirmé que la réception du PSG se ferait au stade Olympique, où évolue habituellement l’Espanyol de Barcelone, l’autre club de la ville.

Pas la même ambiance, pas la même capacité, pas le même prestige, au Barça, on fait clairement la grimace. Mais sans une homologation totale, impossible de jouer au Camp Nou et pour le moment, la Mairie de Barcelone n’a pas validé les derniers travaux. Le Barça aimerait que cela aille plus vite, et laisse même entendre dans AS qu’il n’a pas les mêmes avantages que le Real Madrid qui a pu intégrer rapidement son nouveau Bernabeu il y a quelques temps de cela.

« Si nous étions le Real Madrid, nous jouerions déjà au Camp Nou », assurent même les dirigeants barcelonais, pas loin de crier au complot. Mais il faut dire qu’à Barcelone, les travaux étaient encore très loin d’être finis il y a encore deux semaines de cela, et que le coup d’accélérateur pour essayer de terminer le stade à temps ont de quoi inquiéter les inspecteurs des travaux finis. La prudence est de mise dans ce genre de cas de figure, n’en déplaise aux dirigeants barcelonais persuadés que le PSG sera plus à son aise dans un stade où il s’était imposé 4-1 en 2024, en Ligue des Champions.

Pour le moment, le FC Barcelone pourrait avoir le feu vert pour disputer des matchs à domicile au Camp Nou en Liga sous certaines conditions et avec une capacité limitée de moitié, mais l’UEFA demande des garanties supplémentaires qui sont impossibles à fournir actuellement, et notamment l’absence de travaux en cours dans l’enceinte pendant un match européen. Ce qui n'est pas le cas actuellement, comme en témoigne la photo de l'article datant de la semaine dernière.