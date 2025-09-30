ICONSPORT_271730_0005

Le PSG arrive, le Barça pleure déjà

PSG30 sept. , 14:40
parGuillaume Conte
Le FC Barcelone n'est pas content. Le club catalan ne pourra pas recevoir le PSG au Camp Nou et crie au complot. 
Champion d’Europe en titre, le PSG effectuera un premier déplacement de gala ce mercredi avec la rencontre sur le terrain du FC Barcelone. Un match qui ne se déroulera pas au Camp Nou, le célèbre stade de la cité catalane étant toujours en travaux, même si ces derniers se finalisent enfin avec beaucoup de retard. Résultat, la formation ibérique a confirmé que la réception du PSG se ferait au stade Olympique, où évolue habituellement l’Espanyol de Barcelone, l’autre club de la ville. 
Pas la même ambiance, pas la même capacité, pas le même prestige, au Barça, on fait clairement la grimace. Mais sans une homologation totale, impossible de jouer au Camp Nou et pour le moment, la Mairie de Barcelone n’a pas validé les derniers travaux. Le Barça aimerait que cela aille plus vite, et laisse même entendre dans AS qu’il n’a pas les mêmes avantages que le Real Madrid qui a pu intégrer rapidement son nouveau Bernabeu il y a quelques temps de cela. 
« Si nous étions le Real Madrid, nous jouerions déjà au Camp Nou », assurent même les dirigeants barcelonais, pas loin de crier au complot. Mais il faut dire qu’à Barcelone, les travaux étaient encore très loin d’être finis il y a encore deux semaines de cela, et que le coup d’accélérateur pour essayer de terminer le stade à temps ont de quoi inquiéter les inspecteurs des travaux finis. La prudence est de mise dans ce genre de cas de figure, n’en déplaise aux dirigeants barcelonais persuadés que le PSG sera plus à son aise dans un stade où il s’était imposé 4-1 en 2024, en Ligue des Champions. 
Pour le moment, le FC Barcelone pourrait avoir le feu vert pour disputer des matchs à domicile au Camp Nou en Liga sous certaines conditions et avec une capacité limitée de moitié, mais l’UEFA demande des garanties supplémentaires qui sont impossibles à fournir actuellement, et notamment l’absence de travaux en cours dans l’enceinte pendant un match européen. Ce qui n'est pas le cas actuellement, comme en témoigne la photo de l'article datant de la semaine dernière. 
Derniers commentaires

L’OL ruiné mais 2e de Ligue 1, c’est du pur génie

Sacrée début de saison !!! Faut continuer comme ça, car en plus ça rend les fous les cons du sud

Surprise, Laurent Blanc annoncé à Manchester United

Ce serait dingue qu'il ait encore du crédit pour ce niveau. Mais cohérent aussi de la part de Man U de part sa politique de nivellement par le bas.

L'OM trop fort pour la Ligue 1, Pierre Ménès s'incline

meme quand ca parle pas de lyon faut que tu ramenes lyon sur la table mdr tu es pathetiques si ds un un lyon marseille un lyonnais fait la meme main que aguerd tu crie au scandale la pleureuse

L'OM trop fort pour la Ligue 1, Pierre Ménès s'incline

Ok le ss .

OM-Ajax : Un époustouflant record déjà battu

On n'a pas les dirigeants qu'on merite

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
1565018124
2
O. Lyonnais
156501583
3
O. Marseille
1264027125
4
Monaco
12640241410
5
Strasbourg
126402297
6
LOSC Lille
1063124139
7
Lens
106312385
8
Rennes
96231-178
9
Brest
7621301111
10
Toulouse
76213-2911
11
Paris
76213-31013
12
Nice
76213-3710
13
Lorient
76213-5914
14
Auxerre
66204-448
15
Le Havre
56123-268
16
Nantes
56123-257
17
Angers SCO
56123-336
18
Metz
26024-8513

