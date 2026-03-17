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Le PSG annonce une mauvaise nouvelle à Akliouche

PSG17 mars , 14:00
parCorentin Facy
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Brillant lors des confrontations directes contre le PSG cette saison et courtisé par le club de la capitale l’été dernier, Maghnes Akliouche rêve de rejoindre la capitale. Luis Campos a néanmoins tourné la page.
Discret en début de saison, Maghnes Akliouche profite du retour en grâce de l’AS Monaco pour briller de nouveau. L’ailier français de 24 ans totalise 6 buts et 7 passes décisives toutes compétitions confondues. Le gaucher s’est notamment fait remarquer lors des dernières confrontations entre le Paris Saint-Germain et l’ASM. Un bon moyen pour l’international tricolore (5 sélections) de marquer des points dans l’optique d’un potentiel transfert dans la capitale française. Et pour cause, le PSG suit avec attention la progression du natif de Tremblay-en-France.
L’été dernier, Luis Campos et Luis Enrique ont longtemps espéré recruter Maghnes Akliouche avant d’abandonner la piste face aux exigences trop importantes de l’AS Monaco sur le plan financier. Ces dernières heures, le journaliste Ekrem Konur affirmait que le PSG allait revenir à la charge cet été pour tenter de recruter l’ailier d’1m83. Il n’en sera finalement rien. Selon les échos du compte spécialisé PSG Inside Actu sur X, le champion d’Europe n’a plus l’intention de perdre son temps sur ce dossier trop complexe.

Le PSG a tourné la page avec Akliouche

« Akliouche au PSG c'est fini. Paris ne veut plus en entendre parler » a simplement publié le média. Luis Campos et Nasser Al-Khelaïfi n’ont certainement pas réussi à trouver de terrain d’entente avec l’AS Monaco, trop gourmande en ce qui concerne l’indemnité du futur transfert de Maghnes Akliouche. Il faut dire que le club de la Principauté, toujours en lice pour se qualifier en Ligue des Champions la saison prochaine, n’a aucun intérêt à se précipiter et à brader son meilleur joueur. Akliouche reste très apprécié en Bundesliga ainsi qu’en Premier League, et il ne fait aucun doute que Monaco recevra des offres. Le Paris Saint-Germain n’a cependant pas envie de faire grimper les enchères et a donc définitivement mis ce dossier de côté. Un coup dur pour le joueur, qui rêvait lui de marcher sur les pas de Désiré Doué ou Bradley Barcola en rejoignant le PSG de Luis Enrique.

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je ne trouve pas que ce sont 2 flops. ils ont ete blessé, et on connait deja les qualités de Medina Traoré a eu aussi une bonne periode, mais ne joue pas assez. donc pour moi ce ne sont pas des flops

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Traoré remplaçant de Paixao, ça fera l'affaire. Pour 7M c'est correct. Weah fait le taf donc pas de pb. Quant à Médina, il fera le taf dans une défense à 2 DC, pas 3. Tout dépendra 1) de notre classement final, C1 ou pas C1 2) de la tactique que voudra mettre en place Beye , à 3 ou 4 derrière. Mais ça fait quand même 3 joueurs pour l'effectif de l'année prochaine. C'est fini le mercato made in Longoria... Le milieu sera notre principal chantier de toute façon.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
57251834542232
2
Lens
56261826492326
3
O. Marseille
49261547533320
4
O. Lyonnais
47261457402713
5
LOSC Lille
4426135840337
6
Monaco
4326134945378
7
Rennes
4326127743376
8
Strasbourg
3726107940319
9
Lorient
372691073740-3
10
Brest
3626106103436-2
11
Toulouse
3426971037325
12
Angers SCO
322695122332-9
13
Paris
2826610102941-12
14
Le Havre
272669112032-12
15
Nice
272676133248-16
16
Auxerre
192647151936-17
17
Nantes
172545162242-20
18
Metz
132634192560-35

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