Le PSG annonce une mauvaise nouvelle à Akliouche

Brillant lors des confrontations directes contre le PSG cette saison et courtisé par le club de la capitale l’été dernier, Maghnes Akliouche rêve de rejoindre la capitale. Luis Campos a néanmoins tourné la page.

Discret en début de saison, Maghnes Akliouche profite du retour en grâce de l’AS Monaco pour briller de nouveau. L’ailier français de 24 ans totalise 6 buts et 7 passes décisives toutes compétitions confondues. Le gaucher s’est notamment fait remarquer lors des dernières confrontations entre le Paris Saint-Germain et l’ASM. Un bon moyen pour l’international tricolore (5 sélections) de marquer des points dans l’optique d’un potentiel transfert dans la capitale française. Et pour cause, le PSG suit avec attention la progression du natif de Tremblay-en-France.

L’été dernier, Luis Campos et Luis Enrique ont longtemps espéré recruter Maghnes Akliouche avant d’abandonner la piste face aux exigences trop importantes de l’AS Monaco sur le plan financier. Ces dernières heures, le journaliste Ekrem Konur affirmait que le PSG allait revenir à la charge cet été pour tenter de recruter l’ailier d’1m83. Il n’en sera finalement rien. Selon les échos du compte spécialisé PSG Inside Actu sur X, le champion d’Europe n’a plus l’intention de perdre son temps sur ce dossier trop complexe.

Le PSG a tourné la page avec Akliouche

« Akliouche au PSG c'est fini. Paris ne veut plus en entendre parler » a simplement publié le média. Luis Campos et Nasser Al-Khelaïfi n’ont certainement pas réussi à trouver de terrain d’entente avec l’AS Monaco, trop gourmande en ce qui concerne l’indemnité du futur transfert de Maghnes Akliouche. Il faut dire que le club de la Principauté, toujours en lice pour se qualifier en Ligue des Champions la saison prochaine, n’a aucun intérêt à se précipiter et à brader son meilleur joueur. Akliouche reste très apprécié en Bundesliga ainsi qu’en Premier League, et il ne fait aucun doute que Monaco recevra des offres. Le Paris Saint-Germain n’a cependant pas envie de faire grimper les enchères et a donc définitivement mis ce dossier de côté. Un coup dur pour le joueur, qui rêvait lui de marcher sur les pas de Désiré Doué ou Bradley Barcola en rejoignant le PSG de Luis Enrique.