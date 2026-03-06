Akliouche ICONSPORT_361127_0004

PSG : Akliouche réussit son entretien d'embauche

PSG06 mars , 21:42
parCorentin Facy
0
Buteur contre le PSG il y a neuf jours en Ligue des Champions, Maghnes Akliouche a remis ça ce vendredi soir en ouverture de la 25e journée de Ligue 1 au Parc des Princes.
Maghnes Akliouche est décidément intenable lorsqu’il affronte le Paris Saint-Germain. Buteur il y a une grosse semaine en Ligue des Champions, l’international français a encore profité de sa présence au Parc des Princes pour marquer. Le milieu offensif de 24 ans est l’unique buteur du match à la mi-temps (0-1 pour Monaco). Une réussite éclatante face au Paris SG de la part de Maghnes Akliouche qui laisse de très gros regrets chez les supporters franciliens alors que le meneur de jeu monégasque était pisté par Luis Campos lors des deux derniers mercatos.
Avec une telle réussite et un niveau de jeu si éclatant lors des confrontations directes contre Paris, nul doute que Maghnes Akliouche va de nouveau être courtisé par le champion d’Europe en titre à l’avenir. « Rarement vu un mec aussi bien réussir ses entretiens d’embauche que Maghnes Akliouche » peut-on notamment lire sur X. « Akliouche il marque 3 fois dans l’année faut qu’il en claque 2 d’affilé au PSG »… », « Akliouche qui devient Messi prime à chaque fois qu’il joue le PSG ça commence à bien faire ça aussi », « Akliouche c’est bon on a compris tu seras embauché donc calme toi » ou encore « Moi j'ai l'impression qu'Akliouche, il veut jouer au PSG… » ajoutent d'autres internautes. Sur les réseaux sociaux, le milieu offensif de l’AS Monaco a en tout cas réussi son entretien d’embauche. Reste à voir si le Paris Saint-Germain reviendra à la charge l’été prochain et si oui, quel sera le prix fixé par le club de la Principauté pour vendre son gaucher de 24 ans.
0
Articles Recommandés
Kantari ICONSPORT_360741_0005
FC Nantes

Kita préfère le PSG à Nantes, Kantari est dépité

Ligue 2 programmme
Ligue 2

L2 : Programme TV et résultats de la 26e journée

Igor Paixao ICONSPORT_361004_0131
OM

Les trois joueurs que l’OM veut garder cet été

Fil Info

06 mars , 22:05
Kita préfère le PSG à Nantes, Kantari est dépité
06 mars , 22:02
L2 : Programme TV et résultats de la 26e journée
06 mars , 21:30
Les trois joueurs que l’OM veut garder cet été
06 mars , 21:00
PSG-Monaco : Déjà un gros blessé
06 mars , 21:00
Le Maroc refuse de pardonner à Brahim Diaz
06 mars , 20:40
OL : Bagarre évitée de peu, c’était chaud à Lyon
06 mars , 20:20
PSG : Monaco, le gros ras-le-bol de Luis Enrique !
06 mars , 20:00
L’OM discute avec le successeur de Balerdi

Derniers commentaires

PSG - Monaco : les compos (20h45 sur Ligue1+ et beIN 1)

On s’en fout un peu… le match qui compte c’est mercredi… 😏🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦

PSG - Monaco : les compos (20h45 sur Ligue1+ et beIN 1)

C'était prévisible... le PSG est sur la pente et l'ASM est en forme actuellement.

PSG - Monaco : les compos (20h45 sur Ligue1+ et beIN 1)

On veu pas jouer en fait jvois que ca

PSG - Monaco : les compos (20h45 sur Ligue1+ et beIN 1)

C'est toi qui est ridicule en disant que Barcola est mauvais dans cette première mi-temps alors qu'il a été bon. C'est Désiré Doué qui est à côté de la plaque. Tu ne connais rien au Football... mais ça... je le savais.

PSG - Monaco : les compos (20h45 sur Ligue1+ et beIN 1)

Vendre son cul pour de l'argent... ça un nom ! ^^

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
57241833531934
2
Lens
53241725452124
3
O. Lyonnais
45241437392613
4
O. Marseille
43241347513318
5
LOSC Lille
4024124837316
6
Rennes
4024117638353
7
Monaco
3724114940364
8
Strasbourg
3524105940319
9
Brest
33249693234-2
10
Lorient
33248973438-4
11
Toulouse
312487933285
12
Angers SCO
292485112230-8
13
Le Havre
262468102030-10
14
Paris
262468102840-12
15
Nice
242466123044-14
16
Auxerre
182446141935-16
17
Nantes
172445152241-19
18
Metz
132434172253-31

Loading