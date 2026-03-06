PSG : Akliouche réussit son entretien d'embauche

Buteur contre le PSG il y a neuf jours en Ligue des Champions, Maghnes Akliouche a remis ça ce vendredi soir en ouverture de la 25e journée de Ligue 1 au Parc des Princes.

Maghnes Akliouche est décidément intenable lorsqu’il affronte le Paris Saint-Germain. Buteur il y a une grosse semaine en Ligue des Champions, l’international français a encore profité de sa présence au Parc des Princes pour marquer. Le milieu offensif de 24 ans est l’unique buteur du match à la mi-temps (0-1 pour Monaco ). Une réussite éclatante face au Paris SG de la part de Maghnes Akliouche qui laisse de très gros regrets chez les supporters franciliens alors que le meneur de jeu monégasque était pisté par Luis Campos lors des deux derniers mercatos.

Avec une telle réussite et un niveau de jeu si éclatant lors des confrontations directes contre Paris, nul doute que Maghnes Akliouche va de nouveau être courtisé par le champion d’Europe en titre à l’avenir. « Rarement vu un mec aussi bien réussir ses entretiens d’embauche que Maghnes Akliouche » peut-on notamment lire sur X. « Akliouche il marque 3 fois dans l’année faut qu’il en claque 2 d’affilé au PSG »… », « Akliouche qui devient Messi prime à chaque fois qu’il joue le PSG ça commence à bien faire ça aussi », « Akliouche c’est bon on a compris tu seras embauché donc calme toi » ou encore « Moi j'ai l'impression qu'Akliouche, il veut jouer au PSG… » ajoutent d'autres internautes. Sur les réseaux sociaux, le milieu offensif de l’AS Monaco a en tout cas réussi son entretien d’embauche. Reste à voir si le Paris Saint-Germain reviendra à la charge l’été prochain et si oui, quel sera le prix fixé par le club de la Principauté pour vendre son gaucher de 24 ans.