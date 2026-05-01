TV : Nantes - OM, à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Et voilà,il va partir jouer a son poste et il sera très bon ailleurs
Tout est encore possible
On a la chance d’avoir dans notre championnat le plus grand tacticien de l’histoire du Sénégal, on ne le mesure pas encore!
Heureusement qu’il y le public de la baujoire. Un public progressiste et inclusif qui mettent une superbe ambiance avec des groupes de supporters historiques!
J’aime bien Karabec mais il est vachement lent et prévisible dans ses dribbles. Dommage
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|69
|30
|22
|3
|5
|68
|25
|43
|63
|30
|20
|3
|7
|60
|32
|28
|57
|31
|17
|6
|8
|50
|34
|16
|57
|31
|17
|6
|8
|48
|32
|16
|56
|31
|16
|8
|7
|54
|42
|12
|53
|31
|16
|5
|10
|59
|41
|18
|51
|31
|15
|6
|10
|54
|47
|7
|46
|30
|13
|7
|10
|49
|39
|10
|41
|31
|10
|11
|10
|42
|47
|-5
|38
|31
|10
|8
|13
|43
|44
|-1
|38
|30
|10
|8
|12
|41
|47
|-6
|38
|31
|9
|11
|11
|40
|47
|-7
|34
|31
|9
|7
|15
|26
|43
|-17
|31
|31
|6
|13
|12
|29
|42
|-13
|30
|31
|7
|9
|15
|35
|57
|-22
|25
|31
|5
|10
|16
|27
|42
|-15
|20
|31
|4
|8
|19
|26
|51
|-25
|16
|31
|3
|7
|21
|31
|70
|-39
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Ce samedi, face à Marseille. → 02.05 - 15h00. → billetterie.fcnantes.com
🎙️ 𝗧𝗶𝗺𝗼𝘁𝗵𝘆 𝗪𝗲𝗮𝗵 s’exprime avant #FCNOM : « Moi, je continue d'y croire. Je vais tout faire pour donner cette énergie à mon équipe, ce n’est pas facile bien sûr. Mais c’est le foot, c’est ça la magie. Il faut continuer avec la tête haute, on doit faire notre job,