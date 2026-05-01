TV : Nantes - OM, à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Initialement prévu le 1er mai, le match entre le FC Nantes et l’Olympique de Marseille a finalement été décalé au samedi après-midi.

Quelle heure pour Nantes - OM ?

samedi 2 mai à 15h00 au Stade de La Beaujoire. L’arbitre de cette rencontre sera Jérémie Pignard. Dangereusement redescendu au classement de la Ligue 1, le club phocéen dispose d’une belle occasion de remettre la pression sur l’OL, Lille ou Rennes dans la course au podium. Puisque Marseille dégainera le premier ce week-end, vu que son match face à Nantes se jouera ceau Stade de La Beaujoire. L’arbitre de cette rencontre sera Jérémie Pignard.

Sur quelle chaîne suivre Nantes - OM ?

Faisant office de match d’ouverture de la 32e journée de Ligue 1, ce choc entre deux grands clubs du football français que sont Nantes et l’OM sera diffusé sur l’antenne de Ligue 1+.

Les compos probables de Nantes - OM :

Condamné à l’exploit pour sauver sa peau en L1, avec cinq points de retard sur le barragiste, Auxerre, à trois journées de la fin, Nantes n’aura pas d’autre choix que de battre Marseille à domicile pour espérer encore croire au maintien. Incapable de gagner depuis le retour de Vahid Halilhodzic en mars dernier malgré de bonnes choses, le FCN ne l’a emporté que deux fois en 2026, et notamment en janvier dernier sur la pelouse du Vélodrome (2-0). C’est donc avec l’ambition de rejouer un vilain tour à Marseille que les Canaris se présenteront à La Beaujoire samedi. Pour ce match, Nantes sera privé de Tabibou (suspendu), Amian, Centonze ou Tati (infirmerie).

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La compo probable de Nantes : Lopes - Guilbert, Youssef, Cozza, Machado - Kaba, Coquelin, Lepenant - Ganago, Mohamed, Abline.

Vainqueur qu’à une seule reprise lors des cinq dernières journées, avec trois défaites au compteur depuis fin mars, l’OM est en train de saborder sa saison. Désormais sixième, à quatre points du podium et de l’OL, le club marseillais va devoir remporter ses trois derniers matchs pour espérer rejouer la Ligue des Champions la saison prochaine. Pour cela, il faudra déjà commencer par battre Nantes à l’extérieur. Lors de ce match, Habib Beye fera sans Aguerd, Egan-Riley, Kondogbia, Nadir, Pavard ou Weah.

La compo probable de l’OM : Rulli - Medina, Balerdi, Emerson - Traoré, Hojbjerg, Timber, Paixao - Greenwood, Aubameyang, Gouiri.