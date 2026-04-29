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EL : Programme TV et résultats des demi-finales aller

Europa League30 avr. , 00:00
parAlexis Rose
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Demi-finales aller de l'Europa League :
Jeudi 30 avril
21h00 : Braga - Fribourg (sur Canal+ Live 5)
Nottingham - Aston Villa (sur Canal+ Foot)
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Atlético-Arsenal après PSG-Bayern, il faut se mouiller la nuque

très bonne expression 😂😂😂

LdC : Fred Hermel écoeuré par ce PSG-Bayern à vomir

Non, c'était l'œuvre de Sergio Ramos. D'abord une clef de bras sur Salah --> Salah out, épaule démise. Ensuite un coup de coude sur la tempe de Karius qui a été diagnostiqué en commotion cérébrale après le match, ce qui explique les buts gags qu'il a encaissés.

L'OM fixe un prix aberrant pour Greenwood

On se rappele des valeurs attribuées à Fofana l’ete dernier... minimum 50M€ quand d'autres lyonnais l'auraient vendu pour 100M€ !!! Tu as la mémoire courte .... ou sélective !!!

LdC : L'Atlético et Arsenal restent au coude à coude

Après le gavage d'hier, forcément tu vois ce match... Tu 🤮🤮🤮

LdC : Fred Hermel écoeuré par ce PSG-Bayern à vomir

Quand le Real bat Le liverpool avec Karius c'est l'efficacité ?

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
69302235682543
2
Lens
63302037603228
3
LOSC Lille
57311768503416
4
O. Lyonnais
57311768483216
5
Rennes
56311687544212
6
O. Marseille
533116510594118
7
Monaco
51311561054477
8
Strasbourg
463013710493910
9
Lorient
41311011104247-5
10
Toulouse
3831108134344-1
11
Brest
3830108124147-6
12
Paris
3831911114047-7
13
Angers SCO
343197152643-17
14
Le Havre
3131613122942-13
15
Nice
303179153557-22
16
Auxerre
2531510162742-15
17
Nantes
203148192651-25
18
Metz
163137213170-39

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