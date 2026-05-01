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Il signe jusqu'en 2029, l’OL lui fait un superbe cadeau

OL01 mai , 8:20
parGuillaume Conte
5
Tout proche de signer avec l'OL pour la suite de sa carrière, le jeune Kaïs Boudache va quitter Nice pour rejoindre le projet lyonnais. L'ailier droit voit tous ses concurrents ou presque partir quand il va arriver.
Désireux de continuer avec les opérations à moindre coût que personne n’a vu venir, l’Olympique Lyonnais a décidé de frapper fort avant même la fin de la saison. Tout est quasiment bouclé dans le dossier Kaïl Boudache. Le jeune ailier (19 ans) sorti du centre de formation par Claude Puel cet hiver, n’avait toujours pas signé de contrat professionnel avec Nice. L’OL en a immédiatement profité pour le convaincre de signer. La visite médicale a même été déjà passée, au grand dam des Aiglons, qui l’ont mauvaise sur le coup.
Malgré cela, Claude Puel a reconnu qu’il ne s’interdirait pas de faire jouer le jeune ailier droit s’il en ressentait le besoin, et si l’attitude du joueur était conforme à ses attentes. « Je n'élimine pas un joueur sur ces critères. Seulement des indicateurs sportifs. Par contre si le sportif ne met pas tout ce qu'il faut au quotidien, alors oui je peux l'écarter pour son bien à lui et celui du groupe », a fait savoir l’entraineur azuréen.
En attendant, l’OL lui déroule déjà le tapis rouge. Ce sera en effet un contrat jusqu’en 2029, avec la possibilité de prolonger de deux années supplémentaires en option. Et s’il est impossible de garantir du temps de jeu à un joueur aussi jeune, les signaux sont tout de même très positifs. Adam Karabec, Rachid Ghezzal et Endrick, qui aiment tous évoluer sur le côté droit, vont quitter le club cet été. Il ne restera plus qu’Ernest Nuamah comme réel spécialiste du poste, et il est impossible de dire si le Ghanéen va un jour retrouver le chemin des terrains ou son niveau. Autant dire que Kaïl Boudache a de grandes chances d’avoir sa chance à Lyon, dans un environnement qu’il connait bien car son joueur non loin de là, à Villefranche.
K. Boudache

K. Boudache

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