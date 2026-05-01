Il signe jusqu'en 2029, l’OL lui fait un superbe cadeau

Non ,pure connerie le PSG a des fans dans le monde entier
Abondance de biens ne nuit pas,la saison est longue avoir un effectif plus etoffé serait bien
C'est peu fairplay
Sans warren emery on perd du physique au milieu .Soit on utilise Lee qui bosse fort,soit Ruiz qui manque de capacité à la récuperation,je ne suis pas pour soit on compte sur Mayulu qui est vif et rapide pour attaquer
Non mais ses remontées et sa vitesse est un atout majeur pour notre attaque
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|69
|30
|22
|3
|5
|68
|25
|43
|63
|30
|20
|3
|7
|60
|32
|28
|57
|31
|17
|6
|8
|50
|34
|16
|57
|31
|17
|6
|8
|48
|32
|16
|56
|31
|16
|8
|7
|54
|42
|12
|53
|31
|16
|5
|10
|59
|41
|18
|51
|31
|15
|6
|10
|54
|47
|7
|46
|30
|13
|7
|10
|49
|39
|10
|41
|31
|10
|11
|10
|42
|47
|-5
|38
|31
|10
|8
|13
|43
|44
|-1
|38
|30
|10
|8
|12
|41
|47
|-6
|38
|31
|9
|11
|11
|40
|47
|-7
|34
|31
|9
|7
|15
|26
|43
|-17
|31
|31
|6
|13
|12
|29
|42
|-13
|30
|31
|7
|9
|15
|35
|57
|-22
|25
|31
|5
|10
|16
|27
|42
|-15
|20
|31
|4
|8
|19
|26
|51
|-25
|16
|31
|3
|7
|21
|31
|70
|-39
Loading
Révélation de la seconde partie de saison niçoise, l'ailier de 19 ans Kaïl Boudache ne signera pas pro au Gym. Il s'est entendu avec Lyon, où il pourrait vite combler un manque. l.lequipe.fr/yZY