CL : Strasbourg tombe dans le piège du Rayo Vallecano

Demi-finale aller de la Conférence League :

Stade de Vallecas.

Rayo Vallecano - Strasbourg : 1-0.

But : Alemao (54e) pour le Rayo Vallecano.

Comme à l'aller face à Mayence en quarts de finale, Strasbourg a perdu sur la pelouse du Rayo Vallecano (0-1) en demi-finales de la Conférence League.

Dernier représentant du football français en Coupes d’Europe avec le PSG, Strasbourg avait à cœur de réaliser un bon résultat du côté de Madrid ce jeudi soir pour sa demi-finale aller de Conférence League. Sauf qu'en première période, le Racing n’arrivait pas à créer du danger sur le but du Rayo Vallecano tout en restant solide défensivement. Ce qui signifiait donc que les 22 acteurs de cette rencontre rentraient aux vestiaires sur un score nul et vierge (0-0 à la 45e).

Après la pause, le match s’emballait un peu plus vu que le club de Liga débloquait le tableau d’affichage avant l'heure de jeu. Sur un corner tiré par Palazon depuis le côté gauche, Alemao déviait de la nuque au premier poteau pour lober Penders et mettre le feu au public de Vallecas (1-0 à la 54e). Par la suite, Penders sortait une parade de grande classe main opposée pour enlever la tête de Lejeune de la lucarne (63e).

En fin de match, Omobamidele était tout proche d’égaliser pour Strasbourg mais le défenseur irlandais était gêné sans récupérer de penalty malgré un check de la VAR (78e). Malgré quelques tentatives, Strasbourg n'arrivait finalement pas à recoller au score et devait s'avouer vaincu en Espagne, où le score de 1-0 était finalement pas si mal vu la tournure de la rencontre entre les nombreux arrêts de Penders et la statistique de zéro tir cadré côté alsacien.