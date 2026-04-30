CL : Strasbourg tombe dans le piège du Rayo Vallecano

Tu rêves ! La quasi totalité des trophées sont pour les parisiens. ^^
Tu sais très bien que c'est Enriqué qui va l'avoir. D'ailleurs... tout le monde le sait ! ^^
Un Lyonnais ? Non ! Pas possible pour la LFP et Nasser. C'est Risser qui va l'avoir.
Les trophées UNFP... est une cérémonie dont les résultats des prix sont truquées depuis longtemps. On sait tous déjà... que le PSG va raffler la quasi totalité des trophées. Labrune et Nasser veillent au grain.
Je pense que l'OL devrait garder Adam Karabec.
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|69
|30
|22
|3
|5
|68
|25
|43
|63
|30
|20
|3
|7
|60
|32
|28
|57
|31
|17
|6
|8
|50
|34
|16
|57
|31
|17
|6
|8
|48
|32
|16
|56
|31
|16
|8
|7
|54
|42
|12
|53
|31
|16
|5
|10
|59
|41
|18
|51
|31
|15
|6
|10
|54
|47
|7
|46
|30
|13
|7
|10
|49
|39
|10
|41
|31
|10
|11
|10
|42
|47
|-5
|38
|31
|10
|8
|13
|43
|44
|-1
|38
|30
|10
|8
|12
|41
|47
|-6
|38
|31
|9
|11
|11
|40
|47
|-7
|34
|31
|9
|7
|15
|26
|43
|-17
|31
|31
|6
|13
|12
|29
|42
|-13
|30
|31
|7
|9
|15
|35
|57
|-22
|25
|31
|5
|10
|16
|27
|42
|-15
|20
|31
|4
|8
|19
|26
|51
|-25
|16
|31
|3
|7
|21
|31
|70
|-39
Loading
C'est la pause ⏸️ Match fermé et pas de but après les 45 premières minutes. 45'+5 | 0️⃣-0️⃣ #RAYORCSA
⏹️ ¡¡¡FINAAAAL EN VALLECAS!!! ⚡️ ¡Victoria por 1-0 en la ida de las semifinales de la Conference League con un gol de @alemao_zrwk9 (54')! #RayoRCSA #UECL