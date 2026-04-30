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CL : Strasbourg tombe dans le piège du Rayo Vallecano

Europa Conference League30 avr. , 23:04
parAlexis Rose
2
Demi-finale aller de la Conférence League :
Stade de Vallecas.
Rayo Vallecano - Strasbourg : 1-0.
But : Alemao (54e) pour le Rayo Vallecano.
Comme à l'aller face à Mayence en quarts de finale, Strasbourg a perdu sur la pelouse du Rayo Vallecano (0-1) en demi-finales de la Conférence League.
Dernier représentant du football français en Coupes d’Europe avec le PSG, Strasbourg avait à cœur de réaliser un bon résultat du côté de Madrid ce jeudi soir pour sa demi-finale aller de Conférence League. Sauf qu'en première période, le Racing n’arrivait pas à créer du danger sur le but du Rayo Vallecano tout en restant solide défensivement. Ce qui signifiait donc que les 22 acteurs de cette rencontre rentraient aux vestiaires sur un score nul et vierge (0-0 à la 45e).
Après la pause, le match s’emballait un peu plus vu que le club de Liga débloquait le tableau d’affichage avant l'heure de jeu. Sur un corner tiré par Palazon depuis le côté gauche, Alemao déviait de la nuque au premier poteau pour lober Penders et mettre le feu au public de Vallecas (1-0 à la 54e). Par la suite, Penders sortait une parade de grande classe main opposée pour enlever la tête de Lejeune de la lucarne (63e).
En fin de match, Omobamidele était tout proche d’égaliser pour Strasbourg mais le défenseur irlandais était gêné sans récupérer de penalty malgré un check de la VAR (78e). Malgré quelques tentatives, Strasbourg n'arrivait finalement pas à recoller au score et devait s'avouer vaincu en Espagne, où le score de 1-0 était finalement pas si mal vu la tournure de la rencontre entre les nombreux arrêts de Penders et la statistique de zéro tir cadré côté alsacien.
Suite à cette défaite sur la plus petite des marges (0-1), le RCSA de Gary O'Neil sait maintenant qu’il devra réaliser un grand match au retour à La Meinau jeudi prochain pour espérer viser la finale de la Conférence League.
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Derniers commentaires

Dembélé, Luis Enrique, Greif, Doué... Tous les finalistes des Trophées UNFP

Tu rêves ! La quasi totalité des trophées sont pour les parisiens. ^^

Dembélé, Luis Enrique, Greif, Doué... Tous les finalistes des Trophées UNFP

Tu sais très bien que c'est Enriqué qui va l'avoir. D'ailleurs... tout le monde le sait ! ^^

Dembélé, Luis Enrique, Greif, Doué... Tous les finalistes des Trophées UNFP

Un Lyonnais ? Non ! Pas possible pour la LFP et Nasser. C'est Risser qui va l'avoir.

Dembélé, Luis Enrique, Greif, Doué... Tous les finalistes des Trophées UNFP

Les trophées UNFP... est une cérémonie dont les résultats des prix sont truquées depuis longtemps. On sait tous déjà... que le PSG va raffler la quasi totalité des trophées. Labrune et Nasser veillent au grain.

Deux ailiers de l’OL font leurs valises

Je pense que l'OL devrait garder Adam Karabec.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
69302235682543
2
Lens
63302037603228
3
LOSC Lille
57311768503416
4
O. Lyonnais
57311768483216
5
Rennes
56311687544212
6
O. Marseille
533116510594118
7
Monaco
51311561054477
8
Strasbourg
463013710493910
9
Lorient
41311011104247-5
10
Toulouse
3831108134344-1
11
Brest
3830108124147-6
12
Paris
3831911114047-7
13
Angers SCO
343197152643-17
14
Le Havre
3131613122942-13
15
Nice
303179153557-22
16
Auxerre
2531510162742-15
17
Nantes
203148192651-25
18
Metz
163137213170-39

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