CL : Programme TV et résultats des demi-finales aller

LdC : Fred Hermel écoeuré par ce PSG-Bayern à vomir

Non, c'était l'œuvre de Sergio Ramos. D'abord une clef de bras sur Salah --> Salah out, épaule démise. Ensuite un coup de coude sur la tempe de Karius qui a été diagnostiqué en commotion cérébrale après le match, ce qui explique les buts gags qu'il a encaissés.