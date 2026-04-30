Kita présente ses excuses
Waldemar Kita avoue son erreur

Nantes en Ligue 2, Halilhodzic accuse Kita

FC Nantes30 avr. , 22:00
parEric Bethsy
0
Affecté par la situation du FC Nantes, Vahid Halilhodzic se sentait capable d’éviter la descente en Ligue 2. Mais l’entraîneur des Canaris aurait préféré que le président Waldemar Kita le contacte avant que la situation soit quasi désespérée.
A moins d’un miracle, le FC Nantes ne fera plus partie de l’élite la saison prochaine. L’actuel 17e de Ligue 1 compte cinq points de retard sur le barragiste Auxerre, un écart énorme à trois journées de la fin, surtout pour une équipe qui n’a remporté aucun de ses huit derniers matchs. On voit mal comment les Canaris pourraient subitement enchaîner les victoires alors qu’ils s’apprêtent à défier l’Olympique de Marseille samedi, avant un déplacement à Lens. Lucide, Vahid Halilhodzic se montre fataliste dans son discours. Ce qui ne l’empêche pas d’afficher ses regrets.
Parmi eux, l’entraîneur du FC Nantes, persuadé que son effectif avait le niveau pour se maintenir, aurait préféré que le patron Waldemar Kita le contacte plus tôt. « On n’est pas loin. Quand on regarde les statistiques, on n’est pas aussi nuls qu’on le dit. Un mois de plus et c’était réglé, a commenté le Bosnien, marqué par la défaite face à Strasbourg (2-3) pour ses débuts. Mais je n’aime pas parler de ça. Ça aurait pu changer pas mal de choses. Ceci dit, je ne regrette pas du tout d’être venu. On a donné beaucoup d’énergie à ce groupe qui n’a pas été récompensé. »

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Ce n’est pas la première fois que « Coach Vahid » adresse un reproche à la direction. Deux semaines plus tôt, le technicien ciblait l’organisation du club qu’il critiquait déjà lors de son premier passage. « Pour conduire un club sportif de ce niveau, il faut des gens bien placés au niveau des compétences, chacun à sa place, pour entraîner, pour diriger. Je ne veux pas entrer dans les détails. Je sais parfaitement bien ce qu'il faut faire, parfaitement bien. Pour diriger un club sportivement, financièrement, il faut avoir des compétences, il faut être là », conseillait Vahid Halilhodzic dans un message envoyé au président et propriétaire, ainsi qu’à son fils Franck Kita, directeur général délégué.
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100% d acoord

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c est une blague lyonnaise ou bien? sans deconner?

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Si encore Karabec avait été utilisé a son poste .... au vu du prix du salaire et de ce qu'il pourrait apporter je l'aurais vraiment garder car il a bcp de potentiel

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comment peut on encourager une équipe avec autant de tricheurs, simulateurs ( Doukoure, cheewell, doue, Barco, Moreira, et le roi emegha) d'ailleurs emegha il simule un coup au menton alors que c'est lui qui fqit le faute, et tellement il ne sait pas ou il a mal, il sort du terrain en boitant. Que fait panicelli dans ce club ?

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Karabec je suis mitigé, très bon début de saison avec Sulcs puis il à disparu mais il est jeune perso je le garderais avec son petit salaire

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
69302235682543
2
Lens
63302037603228
3
LOSC Lille
57311768503416
4
O. Lyonnais
57311768483216
5
Rennes
56311687544212
6
O. Marseille
533116510594118
7
Monaco
51311561054477
8
Strasbourg
463013710493910
9
Lorient
41311011104247-5
10
Toulouse
3831108134344-1
11
Brest
3830108124147-6
12
Paris
3831911114047-7
13
Angers SCO
343197152643-17
14
Le Havre
3131613122942-13
15
Nice
303179153557-22
16
Auxerre
2531510162742-15
17
Nantes
203148192651-25
18
Metz
163137213170-39

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