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OM : Stéphane Richard tente un coup de génie

OM01 mai , 8:00
parGuillaume Conte
3
Nouveau président de l'OM, Stéphane Richard cherche son directeur sportif. Il vise Grégory Lorenzi, sur le départ de Brest et annoncé à Nice, sans y avoir encore signé.
Directeur sportif très apprécié et reconnu pour son flair et sa capacité à faire très fort avec peu de moyens, Grégory Lorenzi va quitter le Stade Brestois à la fin de la saison après avoir fait le tour de la question en Bretagne. Depuis quelques jours, l’ancien défenseur de 42 ans est annoncé tout proche de l’OGC Nice, qui s’apprête à prendre un gros virage cet été avec le départ de Florian Maurice et la possible vente du club par INEOS, qui ne veut plus s’en occuper. Pour le moment, l’arrivée de Lorenzi chez les Aiglons est mise en attente, en raison de la présence du Gym en finale de la Coupe de France mais surtout du maintien toujours pas acquis après une saison bien compliquée.

L'OM n'abandonne pas la piste Lorenzi

Comme l’expliquait L’Equipe en début de semaine, l’OM, à la recherche d’un directeur sportif pour remplacer Medhi Benatia, a songé à lui ces dernières semaines. Cela semblait toutefois à conjuguer au passé. Mais avec l’arrivée de Stéphane Richard et l’attente forcée par Nice, le dossier est en train de se réveiller. C’est l’insider Mohamed Toubache-Ter qui révèle que l’OM continue de pousser très fort alors que Lorenzi n’a toujours pas trouvé d’accord ferme avec Nice. Le projet marseillais a forcément de quoi faire saliver sachant qu’il y aura un énorme coup de balai dans l’équipe dirigeante, et probablement pour l’entraineur également.

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Rien n’est donc fini dans ce dossier où Stéphane Richard s’implique, car le nouveau président de l’OM sait que le choix d’un directeur sportif qui appliquera sa politique sera la première pierre du nouveau projet lancé par Frank McCourt. Et même si Nice est tout proche de boucler l’arrivée de Lorenzi, Marseille ne lâche rien et ne s’interdit pas de créer la surprise avec une offre ferme qui peut tomber dans les prochains jours. Une chose que l’OGCN ne peut pas effectuer à l’heure actuelle tant que la situation sportive n’est pas éclaircie.
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Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
69302235682543
2
Lens
63302037603228
3
LOSC Lille
57311768503416
4
O. Lyonnais
57311768483216
5
Rennes
56311687544212
6
O. Marseille
533116510594118
7
Monaco
51311561054477
8
Strasbourg
463013710493910
9
Lorient
41311011104247-5
10
Toulouse
3831108134344-1
11
Brest
3830108124147-6
12
Paris
3831911114047-7
13
Angers SCO
343197152643-17
14
Le Havre
3131613122942-13
15
Nice
303179153557-22
16
Auxerre
2531510162742-15
17
Nantes
203148192651-25
18
Metz
163137213170-39

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