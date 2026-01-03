PSG : Un jeune de Benfica visé, c'est 60 ME

Luis Campos ne lâche aucune pépite du regard, surtout quand elle vient du Portugal. Le conseiller sportif du Paris Saint-Germain convoite ainsi le jeune attaquant Anisio Cabral (17 ans). Cependant, Benfica ne compte pas brader son joyau.

Depuis deux ans, les stars confirmées ont laissé place aux jeunes talents côté PSG . Un changement de stratégie payant au vu des résultats sportifs du club parisien. Paris a remporté la Ligue des champions avec Désiré Doué, Bradley Barcola, Joao Neves ou encore Nuno Mendes sur le terrain. Aucun de ces 4 hommes n'a plus de 23 ans. Les titis pointent déjà le bout du nez pour enrichir le onze de Luis Enrique dans le futur. Cependant, Luis Campos ne se contente pas de la filière maison et explore le monde en quête de nouvelles pépites. Le Portugal a logiquement toute son attention.

Cabral, une jeune recrue à 60 ME ?

PSGInside-Actus, le Paris Saint-Germain lorgne désormais sur le jeune attaquant Anisio Cabral (17 ans). Membre de l'équipe U19 de Benfica, il n'a pas encore joué avec l'équipe professionnelle. Cela n'empêche pas le PSG de préparer une offre pour lui prochainement. Il regarde notamment à Benfica où se trouve déjà une cible parisienne en défense en la personne de Tomas Araujo . Le défenseur central du club lisboète n'est pas le seul joueur convoité. En effet, selon le compte X, le Paris Saint-Germain lorgne désormais sur le jeune attaquant Anisio Cabral (17 ans).

Il faudra être généreux puisque le joueur d'origine bissau-guinéenne a une clause libératoire fixée à 60 millions d'euros. Les dirigeants parisiens ne veulent pas dépenser autant et privilégient pour le moment une négociation avec leurs homologues portugais. Nasser Al-Khelaifi sera logiquement intéressé par un buteur qu'il a pu observer à l'œuvre récemment. L'attaquant de 17 ans était au Qatar en novembre pour le Mondial U17 auquel a assisté le président du PSG. Cabral avait gagné le tournoi avec le Portugal, finissant deuxième meilleur buteur (7 buts) de la compétition.