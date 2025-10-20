Le PSG acte les prolongations de 7 joueurs

ICONSPORT_261501_0122
Le PSG a déjà fort à faire cette saison avec un calendrier démentiel et des absences assez élevées. Luis Enrique a néanmoins confiance en la qualité de son groupe. 
Le Paris Saint-Germain a été accroché ce week-end au Parc des Princes par le RC Strasbourg. Un match nul 3 buts partout alors que Luis Enrique avait une nouvelle fois fait considérablement tourner son effectif. L'Espagnol fait confiance à tout son groupe et veut développer les plus jeunes joueurs. D'ailleurs, le PSG croit tellement en ses joueurs qu'il veut tout faire pour en prolonger une grande partie et ce, très prochainement. L'idée est de continuer à s'appuyer sur une ossature forte d'éléments dévoués pour le collectif du Paris Saint-Germain. 

Le PSG mise sur la stabilité 

Selon les informations du Parisien, les champions d'Europe ont travaillé fort en interne pour obtenir les prolongations d'éléments jugés essentiels. Le média souligne d'ailleurs sur le sujet : « La période automne − hiver apparaît comme une bonne fenêtre de tir pour renouveler l’engagement de ses meilleurs éléments. Ousmane Dembélé, Bradley Barcola, Gonçalo Ramos ou Kang-in Lee figurent dans ce cadre et feront l’objet d’échanges plus poussés dans les prochaines semaines. Cela devrait s’accélérer, aussi, pour Fabian Ruiz, Senny Mayulu et Ibrahim Mbaye qui sont tous en fin de contrat le 30 juin 2027 »

Le Paris Saint-Germain, malgré la volonté d'apporter quelques retouches lors des périodes de mercato, veut miser sur la stabilité et ne devrait donc pas animer plus que cela le prochain marché des transferts. Si le début de saison n'est pas à la hauteur de tout le monde au PSG, Luis Enrique sait que cet exercice sera long. Il faudra gérer tout le monde et veiller à ne pas aggraver les blessures. Ce sont tous les joueurs qui auront leur chance et ça a déjà pu se voir. Les Titis se sont notamment exprimés au plus haut niveau malgré leur manque d'expérience. 
