ICONSPORT_283307_0082
Endrick - Olympique Lyonnais

OL : Endrick va se trouer, la folle prédiction de Nantes

OL07 févr. , 13:20
parEric Bethsy
4
Opposé à l’Olympique Lyonnais ce samedi soir, le FC Nantes a rapidement identifié la principale menace dans le camp adverse. Les Canaris redoutent l’efficacité d’Endrick et misent sur un jour sans pour le Brésilien.
Qui pour interrompre la série de l’Olympique Lyonnais ? Ce samedi soir, c’est le FC Nantes qui tentera de stopper l’équipe en forme du moment. L’obstacle s’annonce périlleux pour les Canaris qui traversent une dynamique opposée. De leur côté, les hommes d’Ahmed Kantari ont perdu leurs trois derniers matchs de Ligue 1. Rien de très rassurant pour l’entraîneur nantais impressionné par le travail de son homologue Paulo Fonseca.

Lire aussi

OL : Un groupe très amoindri à NantesOL : Un groupe très amoindri à Nantes
« Cette équipe lyonnaise est sur 11 victoires consécutives, ça veut dire beaucoup, a commenté le successeur de Luis Castro. On n'en parle pas assez mais c’est la troisième meilleure défense du championnat, ils n’ont encaissé que 20 buts en Ligue 1. Ça prouve leur solidité. Ça donne des explications sur ces 11 victoires consécutives. Ce n'est pas juste une équipe qui marque des buts, c’est une équipe qui défend très bien. Ils ont un très bon entraîneur, qui connaît très bien le championnat et qui est l’un des meilleurs tacticiens du championnat. A nous de répondre et de poser des problèmes à cette équipe lyonnaise. »
Pour y parvenir, il faudra notamment neutraliser Endrick. L’attaquant prêté par le Real Madrid réalise d’excellents débuts à l’Olympique Lyonnais. Une autre source d’inquiétude pour Ahmed Kantari. « Avec Endrick, ils ont une recrue vraiment qualitative. Un joueur, ça peut changer une équipe et son visage offensif. On l’a vu en Coupe de France avec ce but plein de qualité et de détermination (2-0 contre Laval mercredi). Avoir un joueur comme ça dans notre championnat, c’est plaisant mais on va espérer qu’il ait un petit trou d’air pour qu’on puisse prendre les points contre Lyon », a souhaité le coach nantais, qui n’a apparemment pas trouvé d’autre plan anti-Endrick.
4
Articles Recommandés
ICONSPORT_281658_0042
OM

OM : De Zerbi menacé, le PSG décidera de son avenir

Ligue 1
Ligue 1

Lens - Rennes : Les compos (17h sur Beinsports 1)

ICONSPORT_279591_0010
PSG

PSG : Safonov sévèrement taclé avant Paris-OM

ICONSPORT_282991_0455
OM

Chaos à l'OM, le coupable est désigné

Fil Info

07 févr. , 17:00
OM : De Zerbi menacé, le PSG décidera de son avenir
07 févr. , 16:32
Lens - Rennes : Les compos (17h sur Beinsports 1)
07 févr. , 16:30
PSG : Safonov sévèrement taclé avant Paris-OM
07 févr. , 16:00
Chaos à l'OM, le coupable est désigné
07 févr. , 15:55
L2 : Programme TV et résultats de la 22e journée
07 févr. , 15:31
Ang : Man Utd enchaîne les victoires et enfonce Tottenham
07 févr. , 15:30
Rennes : Boulette à Marseille, il refuse d’assumer seul
07 févr. , 15:00
Le PSG et Liverpool en guerre dans 2 dossiers à 100 ME
07 févr. , 14:30
Cet OL est trop fort, un joueur ne veut pas quitter Lyon

Derniers commentaires

L'OL refuse 30ME à la dernière seconde

Oui je suis d’accord mais c’était quand même une manière de récupérer tout l’argent investi en transferts cet été juste avec lui, espérons qu’on ne le regrettera pas. C’est vraiment une très belle pioche, surtout après un début de saison catastrophique ce qui démontre qu’il a un sacré mental 💪👍

L'OL refuse 30ME à la dernière seconde

Comme face à la Lille, ou au Paok, il est à un très bon niveau dernièrement S'il arrive à reproduire ce niveau jusqu'à la fin de saison, nul doute qu'il aura tjrs cette même valeur cet été, voir plus, car polyvalent, et voir plus encore sil fait partie des joeurs qui nous ramène en LDC, tt le monde prendra encore qques millions en plus C'est un risque que je veux bien prendre, l'équilibre de l'équipe semblant fragile et les joueurs fatigués, avoir un performant en moins aurait été dommage au moment couperet

Le PSG balayé par l'OM, il y croit

2 - 1 pour L OM

PSG-OM : Deux titulaires parisiens vers un forfait

biren sur perdre à Nantes etait une honte ! Nantes- OM. 210M d ecart OM PSG. 590M. tu vois ou t es encore pas assez futé. un dessin?

PSG-OM : Deux titulaires parisiens vers un forfait

tellement bien élevé..... tes parents doivent etre tellement fiers d avois engendrer une verole comme toi. bravo à eux.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
48201532431627
2
Lens
46201514341618
3
O. Marseille
39201235462224
4
O. Lyonnais
39201235332013
5
LOSC Lille
3321103834304
6
Rennes
31208753031-1
7
Strasbourg
302093833258
8
Toulouse
302086631238
9
Lorient
28207762731-4
10
Monaco
27208393233-1
11
Angers SCO
26207582125-4
12
Brest
23206592633-7
13
Nice
222064102738-11
14
Paris
21205692634-8
15
Le Havre
20204881625-9
16
Nantes
142035121936-17
17
Auxerre
132034131429-15
18
Metz
132134142146-25

Loading