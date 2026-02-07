OL : Endrick va se trouer, la folle prédiction de Nantes

Opposé à l’Olympique Lyonnais ce samedi soir, le FC Nantes a rapidement identifié la principale menace dans le camp adverse. Les Canaris redoutent l’efficacité d’Endrick et misent sur un jour sans pour le Brésilien.

Qui pour interrompre la série de l’Olympique Lyonnais ? Ce samedi soir, c’est le FC Nantes qui tentera de stopper l’équipe en forme du moment. L’obstacle s’annonce périlleux pour les Canaris qui traversent une dynamique opposée. De leur côté, les hommes d’Ahmed Kantari ont perdu leurs trois derniers matchs de Ligue 1 . Rien de très rassurant pour l’entraîneur nantais impressionné par le travail de son homologue Paulo Fonseca.

Cette équipe lyonnaise est sur 11 victoires consécutives, ça veut dire beaucoup, a commenté le successeur de Luis Castro. On n'en parle pas assez mais c’est la troisième meilleure défense du championnat, ils n’ont encaissé que 20 buts en Ligue 1. Ça prouve leur solidité. Ça donne des explications sur ces 11 victoires consécutives. Ce n'est pas juste une équipe qui marque des buts, c’est une équipe qui défend très bien. Ils ont un très bon entraîneur, qui connaît très bien le championnat et qui est l’un des meilleurs tacticiens du championnat. A nous de répondre et de poser des problèmes à cette équipe lyonnaise. » , a commenté le successeur de Luis Castro.. »

Pour y parvenir, il faudra notamment neutraliser Endrick. L’attaquant prêté par le Real Madrid réalise d’excellents débuts à l’Olympique Lyonnais. Une autre source d’inquiétude pour Ahmed Kantari. « Avec Endrick, ils ont une recrue vraiment qualitative. Un joueur, ça peut changer une équipe et son visage offensif. On l’a vu en Coupe de France avec ce but plein de qualité et de détermination (2-0 contre Laval mercredi). Avoir un joueur comme ça dans notre championnat, c’est plaisant mais on va espérer qu’il ait un petit trou d’air pour qu’on puisse prendre les points contre Lyon », a souhaité le coach nantais, qui n’a apparemment pas trouvé d’autre plan anti-Endrick.