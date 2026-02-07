ICONSPORT_272612_0192
Kluivert

L'OL refuse 30ME à la dernière seconde

OL07 févr. , 12:20
parClaude Dautel
L'OL a des ambitions et a bien l'intention de les assumer jusqu'au bout, quitte à prendre un risque financier. Cela a été le cas lors du dernier mercato d'hiver.
Il y a moins d'une semaine, le marché des transferts s'achevait relativement calmement du côté de Lyon, avec seulement quelques prêts secondaires. Mais, durant les dernières heures du mercato, les supporters de l'Olympique Lyonnais ont tout de même tremblé lorsque la rumeur d'un transfert de Ruben Kluivert à Crystal Palace a été évoquée. Sévèrement critiqué à ses débuts sous le maillot de l'OL, le joueur néerlandais a pris un volume énorme, devenant même un cadre de l'équipe de Paulo Fonseca.
Son départ le 2 février dernier aurait été considéré comme une erreur grossière par les fans de Lyon, alors que leur club joue sur les trois tableaux (Ligue 1, Coupe de France et Europa League). Cependant, Le Progrès confirme ce samedi que les dirigeants du club de Premier League ont fait une offre colossale à leurs homologues lyonnais au tout dernier afin de parvenir à arracher Ruben Kluivert. Crystal Palace serait monté jusqu'à 30 millions d'euros pour faire craquer l'OL, sachant que Lyon a payé 3,8 millions d'euros pour le faire venir du club portugais de Casa Pia l'été dernier.
Au moment où Michele Kang et Michaël Gerlinger appliquent une gestion stricte des finances, après les dérives de John Textor, ces 30 millions d'euros auraient été une sacrée bouffée d'oxygène. Sauf que les responsables de l'Olympique Lyonnais ont bien compris que Paulo Fonseca avait besoin de Ruben Kluivert pour aller le plus loin possible cette saison dans toutes les compétitions. Vendre le joueur de 24 ans à ce stade de la saison aurait été un très mauvais signal envoyé aux supporters. Et c'est pour cela que cette proposition dans les dernières heures du mercato d'hiver a finalement été fermement refusée. Si l'OL brille encore plus, probablement que la valeur du fils de Patrick Kluivert dépassera ces 30 millions d'euros et l'été prochain, le club rhodanien aura le temps de compenser ce départ, si départ il y a.
R. Kluivert

R. Kluivert

NetherlandsPays-Bas Âge 24 Défenseur

Coupe de France

2025/2026
Matchs2
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Europa League

2025/2026
Matchs6
Buts1
Passes décisives0
Jaune2
Rouge0
Jaune Rouge0

Ligue 1

2025/2026
Matchs10
Buts1
Passes décisives2
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0
Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
48201532431627
2
Lens
46201514341618
3
O. Marseille
39201235462224
4
O. Lyonnais
39201235332013
5
LOSC Lille
3321103834304
6
Rennes
31208753031-1
7
Strasbourg
302093833258
8
Toulouse
302086631238
9
Lorient
28207762731-4
10
Monaco
27208393233-1
11
Angers SCO
26207582125-4
12
Brest
23206592633-7
13
Nice
222064102738-11
14
Paris
21205692634-8
15
Le Havre
20204881625-9
16
Nantes
142035121936-17
17
Auxerre
132034131429-15
18
Metz
132134142146-25

