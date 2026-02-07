Le PSG balayé par l'OM, il y croit

Le PSG affronte l’OM ce dimanche soir en Ligue 1 au Parc des Princes. Le club de la capitale aura à cœur de livrer un grand match, même si quelques interrogations subsistent avant la réception des Phocéens, ce qui n'a pas échappé à Bruno Salomon.

Le Paris Saint-Germain a l’occasion de creuser un peu plus l’écart sur l’OM en championnat en cas de succès ce dimanche lors du Classique. Le club de la capitale souffle le chaud et le froid depuis quelques semaines et cherche avant tout à rassurer sur son niveau physique. Les champions d’Europe peinent en effet à tenir la distance sur l’ensemble du match. L’enchaînement des rencontres, combiné à un effectif limité, ne joue pas en faveur de Luis Enrique. Pour Bruno Salomon, il ne serait pas surprenant d’assister à un Classique ouvert.

Un PSG pas si surprenant que ça ?

Le journaliste a en effet indiqué avant ce PSG-OM : « Le scénario, on le connaît déjà. On sait que ça va partir très fort. Sur le Trophée des Champions, premier quart d’heure du PSG, c’est une machine à broyer. Au départ, l’OM ne touche pas terre, but assez rapide du PSG. Et après derrière, le PSG patine et n’a pas le moteur. Combien le PSG a de carburant dans le moteur ? Dans l’agressivité, il faut voir comment De Zerbi a remonté l’OM au match aller. Paris n’aime pas ça en plus. Et Paris recule un peu quand c’est comme ça. Le scénario est vraiment très bizarre. »

On a également pu voir ce type de rencontres récemment en Ligue des champions face au Sporting et à Newcastle : deux matchs dominés par le PSG que le club de la capitale n’a finalement pas remportés. Lors du dernier Trophée des champions face à l’OM, le Paris Saint-Germain s’était aussi fait très peur. Marseille devra profiter des difficultés physiques des Parisiens tout en faisant le dos rond en début de rencontre, dans l’espoir de ramener un résultat positif du Parc des Princes.